Bitcoin bei 84’000 USD: Ist der Boden drin? 10 Signale im Check

Bitcoin hat sich vom Tief bei rund 60'000 USD auf zuletzt etwa 84'000 USD erholt. Ist der Bitcoin Boden 2026 damit bereits erreicht? Zehn Signale zeigen, warum eine nachhaltige Bodenbildung zunehmend plausibel erscheint.

Seit dem Allzeithoch von über 126'000 USD im Oktober 2025 verlor Bitcoin zeitweise mehr als die Hälfte seines Werts. Im Juli fiel Bitcoin zeitweise unter 60'000 USD. Seither hat sich das Bild verändert. Bitcoin erholte sich zunächst über 70'000 USD und sprang zuletzt auf runnd 84'000 USD.

Ob damit der Tiefpunkt bereits hinter dem Markt liegt, lässt sich nicht zweifelsfrei beantworten. Mehrere Signale aus Preisentwicklung, Kapitalflüssen, Derivatemärkten, Onchain-Daten und dem makroökonomischen Umfeld sprechen inzwischen jedoch dafür, dass die Bodenbildung weit fortgeschritten sein könnte.

1. Was für den Bitcoin Boden 2026 spricht: Bitcoin absorbiert schlechte Nachrichten

Ein Boden zeigt sich häufig weniger durch gute Nachrichten als durch die Reaktion auf schlechte.

Am 15. September scheiterte der Digital Asset Market Clarity Act im US-Senat an der notwendigen Verfahrensmehrheit. Einen Tag später erhöhte die Federal Reserve den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3.75 bis 4.00%.

Bitcoin geriet zunächst unter Druck, erholte sich anschliessend jedoch kräftig und stieg bis heute wieder auf rund 83'000 USD. Der Markt scheint negative Nachrichten damit zunehmend besser zu verkraften.

2. Die ETF-Nachfrage kehrt bei Rücksetzern zurück

Auch bei den US-Spot-Bitcoin-ETFs zeigt sich ein interessantes Muster.

Am 15. und 16. September flossen netto rund 746 Mio. USD aus den Produkten ab. Bereits an den beiden folgenden Handelstagen drehten die Flüsse jedoch wieder ins Positive. Rund 484 Mio. USD kamen zurück. Das ist noch kein neuer dauerhafter Zuflusstrend. Es zeigt aber, dass bei tieferen Kursen weiterhin institutionelle Nachfrage vorhanden ist.

3. Der Verkaufsdruck lässt nach

Onchain-Daten deuten auf nachlassenden Verkaufsdruck hin. In seinem aktuellen Week Onchain-Report zeigt Glassnode, dass die Sell-Side Risk Ratio Anfang September auf rund sieben Basispunkte pro Tag gefallen ist, gegenüber rund 16 Basispunkten am August-Hoch. Gleichzeitig sank der Anteil langfristiger Halter an den realisierten Gewinnen von 88 auf 47%. Vereinfacht gesagt: Trotz der Erholung treten deutlich weniger grosse Verkäufer auf als noch wenige Wochen zuvor.

4. Die Bottom-Signale waren ungewöhnlich breit

Noch interessanter ist die Breite der Kapitulation. Glassnode bündelt in seinem 45-Indikatoren-Zyklusmodell verschiedene Onchain-, Markt- und Bewertungskennzahlen. Ende Juni befanden sich 82% dieser Indikatoren im jeweils kältesten Bereich. Eine derart breite Häufung von Bottom-Signalen ist ungewöhnlich und begann sich anschliessend wieder zurückzubilden. Das beweist keinen Boden, zeigt aber, dass ein erheblicher Teil der marktweiten Bereinigung bereits stattgefunden haben könnte.

5. Der Derivatemarkt ist nicht im Euphorie-Modus

Auch der Futures-Markt wirkt weniger überhitzt als während früherer Rallyphasen. Das Bitcoin Open Interest bleibt zwar hoch, hat sich zuletzt aber nicht explosiv ausgeweitet. Gleichzeitig bewegen sich die Funding-Raten auf moderaten Niveaus. Der Hebel ist damit weiterhin vorhanden, ohne dass bislang die für späte Euphoriephasen typische Beschleunigung sichtbar wäre.

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6. Die technische Marktstruktur hat gedreht

Für die Frage, ob der Bitcoin Boden 2026 bereits hinter uns liegt, ist auch die technische Marktstruktur entscheidend. Bitcoin hat beim Rebound den wichtigen 200-Wochen-Durchschnitt zurückerobert und die Serie tieferer Zwischenhochs gebrochen. Das ist ein viel direkteres Bottom-Signal als die abstrakte globale Liquiditätsthese.

7. Der Debasement Trade bleibt intakt

Parallel verbessert sich der strukturelle Hintergrund für knappe Vermögenswerte. Das US-Finanzministerium hat die Grösse seiner Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen ab September mindestens verdoppelt, von maximal 2 auf mindestens 4 Mrd. USD pro Operation. Gleichzeitig plant das Treasury für das dritte Quartal eine marktgängige Nettokreditaufnahme von 739 Mrd. USD und für das vierte Quartal weitere 628 Mrd. USD. Die Rückkäufe dienen offiziell der Verbesserung der Marktliquidität und ändern nichts am hohen Finanzierungsbedarf des Staates. Für Bitcoin bleibt damit ein zentraler struktureller Treiber bestehen: Ein wachsendes Angebot staatlicher Verbindlichkeiten trifft auf ein Asset mit langfristig fixiertem maximalem Angebot.

8. Die Krypto-Liquidität ist nicht verschwunden

Auch innerhalb des Krypto-Ökosystems ist weiterhin erhebliches Kapital vorhanden. Die Marktkapitalisierung der Stablecoins liegt bei rund 305 Mrd. USD und ist über die vergangenen 30 Tage leicht gestiegen. Stablecoins sind kein direkter Vorlaufindikator für Bitcoin. Sie zeigen jedoch, dass digitales Dollar-Kapital während des Abschwungs nicht im gleichen Ausmass aus dem Ökosystem verschwunden ist. Bei zurückkehrender Risikobereitschaft steht damit weiterhin eine grosse Liquiditätsbasis zur Verfügung.

9. Die klassische Altcoin-Manie fehlt

Auch die Marktbreite unterscheidet sich von den späten Phasen früherer Kryptozyklen. Bitcoin hält aktuell rund 59% der gesamten Kryptomarktkapitalisierung, während der Altcoin Season Index bei lediglich rund 50 von 100 Punkten liegt.

Damit ist bislang keine ausgeprägte Rotation aus Bitcoin in immer kleinere und spekulativere Assets zu beobachten. Die typische Euphoriephase, die frühere Zyklushochs begleitete, ist in dieser Form bisher ausgeblieben.

10. Die institutionelle Adoption läuft weiter

Während die Kurse deutlich korrigierten, setzte sich die institutionelle Integration digitaler Vermögenswerte fort. Immer mehr Banken, Vermögensverwalter, Börsen und Marktinfrastrukturanbieter bauen Angebote für Handel, Verwahrung, Tokenisierung und blockchainbasierte Abwicklung aus. Davon profitiert auch Bitcoin. Neben seiner Rolle als Anlageobjekt wird BTC zunehmend als Collateral und Finanzierungsinstrument in institutionellen Strukturen eingesetzt. Die Kurskorrektur hat diesen Ausbau bislang nicht gestoppt. Das ist kein unmittelbares Bottom-Signal. Es spricht jedoch dafür, dass sich die fundamentale Adoption unabhängig vom kurzfristigen Marktzyklus weiterentwickelt und damit die strukturelle Nachfragebasis für Bitcoin breiter wird.