LAPTOP: Hunter Biden will Memecoin auf Base starten

Hunter Biden bringt am 9. September den Memecoin LAPTOP auf die Coinbase-Blockchain Base, mit einem Gesamtangebot von 1 Mrd. Token. Ein Fünftel davon geht per Airdrop unter anderem an Wallets, die beim TRUMP-Token Verluste gemacht haben.

Ein Memecoin ist ein Token ohne zugrunde liegendes Produkt, dessen Wert aus Aufmerksamkeit entsteht statt aus Technologie oder Cashflow. Base wiederum ist die von Coinbase betriebene Layer-2 auf Ethereum-Basis. Den Termin bestätigte Hunter Biden, Sohn des früheren US-Präsidenten Joe Biden, am Montag selbst per X-Post. Seit dem TRUMP-Debüt im Januar 2025 kommen laufend politisch aufgeladene Token auf den Markt, in die sich LAPTOP einreiht. Auf die Gründer inklusive Hunter Biden entfallen 30% des Angebots, gesperrt für sechs Monate. Der TRUMP-Token, dessen enttäuschte Käufer die Zielgruppe des Airdrops bilden, notiert derzeit rund 97% unter seinem Allzeithoch.

Wie Hunter Biden die LAPTOP-Verteilung strukturiert

Die Aufteilung des Angebots folgt einer politischen Logik. Die Gründertranche von 30% bleibt ein halbes Jahr gesperrt, das Vesting läuft danach über zwei Jahre. Weitere 20% fliessen in zwei Runden als Airdrop an drei Gruppen: an Wallets mit Verlusten im TRUMP-Token, an Abonnenten von Hunter Bidens Substack und an eine Mailingliste des Videojournalisten Andrew Callaghan. Ein drittes Fünftel ist für Liquidität, Market Maker und Börsen-Listings vorgesehen, dazu für eine Stiftung für Rechts- und Buchhaltungskosten.

Der Rest, also bis zu 30% des Angebots, hängt an einem Verbrennungsmechanismus mit 30 vordefinierten Ereignissen. Wo eine Bedingung nicht eintritt, sollen stattdessen proportionale Spenden an wohltätige Organisationen fliessen. Zu den genannten Beispiel-Auslösern zählen ein demokratischer Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl 2028, ein neues Allzeithoch von Bitcoin sowie die Bedingung, dass die Fully Diluted Valuation von LAPTOP jene des TRUMP-Tokens übersteigt, die derzeit bei 2.27 Mrd. USD liegt. Zumindest das zweite Beispiel liegt weit entfernt. Bitcoin notiert bei 78'829 USD, rund 37% unter dem Höchststand von 126'080 USD aus dem Oktober 2025.

Dazu veröffentlichte Hunter Biden einen 31-sekündigen Ausschnitt aus einer Fox-News-Sendung über den Laptop. Eine Contract-Adresse war zum Zeitpunkt der Recherche nicht öffentlich, das Angebot lässt sich bis zum Start nicht unabhängig prüfen.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Wie viel TRUMP-Anleger tatsächlich verloren haben

Der TRUMP-Token erreichte sein Allzeithoch von 73.43 USD am 19. Januar 2025, einen Tag vor Trumps zweiter Amtseinführung. Heute kostet er 2.27 USD, was einem Rückgang von 96.9% entspricht, und die Marktkapitalisierung liegt bei 620.5 Mio. USD. Wer damals kaufte und hielt, sitzt also auf einem Verlust, und genau diese Gruppe adressiert der LAPTOP-Airdrop.

Wie gross diese Gruppe ist, beantworten zwei Untersuchungen mit unterschiedlicher Methodik. Eine Reuters-Recherche vom Juni 2026 beziffert die Erlöse der Trump-Familie aus vier Krypto-Vorhaben auf rund 2.3 Mrd. USD. Stichtag war Ende April 2026, Grundlage sind tausende Seiten Unternehmensunterlagen und Interviews unter anderem mit 27 Kleinanlegern. Gemeint sind die AI Financial Corp., vormals ALT5 Sigma, sowie World Liberty Financial, American Bitcoin und der TRUMP-Memecoin. Aussenstehende Investoren verloren über alle vier Vorhaben zusammen einen vergleichbaren Betrag, und allein beim Memecoin standen rund 616 Mio. USD Familienerlös über 700 Mio. USD an Käuferverlusten gegenüber.

Das Betrugsrisiko rund um politische Memecoins

Politisch gebrandete Token ziehen Nachahmer an. Der X-Account von Zach Witkoff, einem Mitgründer von World Liberty Financial, wurde im Februar 2025 gehackt. Er bewarb daraufhin einen gefälschten BARRON-Memecoin mit angeblicher Verbindung zu Barron Trump, dessen Marktkapitalisierung auf rund 73 Mio. USD kletterte, bevor sie innerhalb von Minuten um 98% einbrach. Weil LAPTOP zum Zeitpunkt der Ankündigung noch keine öffentliche Contract-Adresse hat, ist genau dieses Muster für die Tage bis zum Start das naheliegende Risiko.

Regulatorisch ist die Lücke bekannt, aber offen. Der CLARITY Act, der im US-Senat hängt, enthält in seinem Entwurf zwar eine Ethik-Klausel. Doch sie deckt nach Einschätzung von Kritikern die bestehenden Krypto-Vorhaben der Trump-Familie nicht ab. Die operativ tätigen Söhne nimmt sie aus, und Hunter Biden fiele ohnehin nicht darunter, denn sein Vater schied im Januar 2025 aus dem Amt.

Wie viel wirtschaftliches Gewicht inzwischen an diesen Strukturen hängt, zeigt World Liberty Financial. Der Stablecoin USD1 des Unternehmens kam im August 2026 auf rund 4 Mrd. USD Marktkapitalisierung. Im selben Monat erteilte die US-Bankenaufsicht OCC eine vorläufige bedingte Bankcharter. Parallel läuft ein Streit mit Justin Sun: Die Plattform fror Token-Bestände im Wert von rund 75 Mio. USD ein, Sun klagt seit Mai 2026 wegen Betrugsvorwürfen, das Unternehmen im Gegenzug auf Verleumdung.

Der Laptop als politisches Symbol vor dem Memecoin-Start

Der Ticker ist kein zufällig gewähltes Wort. 2019 liess Hunter Biden einen Laptop und eine externe Festplatte in einer Reparaturwerkstatt in Wilmington, Delaware, zurück. Im Dezember desselben Jahres wurden die Geräte vom Werkstattinhaber John Paul Mac Isaac dem FBI übergeben.

Material aus dem Gerät veröffentlichte die New York Post im Oktober 2020, worauf Twitter das Teilen der Links blockierte. Facebook drosselte die Reichweite des Artikels, wenige Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl 2020. Der damalige Twitter-Chef Jack Dorsey bezeichnete das Vorgehen später als „unacceptable", konkret das Blockieren von Links per Tweet oder Direktnachricht ohne jede Begründung. Die Episode gilt seither als Referenzfall für die Debatte über Plattform-Moderation im Wahlkampf.

Juristisch blieb das Gerät ebenfalls präsent. 2024 nutzte die Bundesanwaltschaft es im Waffenbesitz-Verfahren gegen Hunter Biden, wobei die Verteidigung Manipulation geltend machte und der Richter die Beweise zuliess. Sieben Jahre nach der Werkstatt in Delaware wird derselbe Gegenstand nun zum Ticker eines Tokens, dessen Wert davon abhängt, wie lange die Geschichte dahinter Aufmerksamkeit bindet.