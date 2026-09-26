Wochenrückblick: Erste Signale deuten auf Bitcoin-Bullenmarkt hin

Ob Bitcoin endlich den Boden gefunden hat, lässt sich nicht sicher sagen. Mehrere Signale sprechen jedoch für eine weit fortgeschrittene Bodenbildung. Seit dem Allzeithoch von über 126’000 USD im Oktober 2025 verlor die Kryptowährung zeitweise mehr als die Hälfte ihres Werts. Im Juli fiel sie sogar unter 60’000 USD, zuletzt notierte sie wieder bei rund 84’000 USD. Auffällig ist dabei die Reaktion auf schlechte Nachrichten. Mitte September scheiterte der Clarity Act im US-Senat, danach hob die Federal Reserve den Leitzins auf 3.75 bis 4.00% an. Bitcoin geriet zunächst unter Druck, erholte sich aber kräftig. Zudem kehrte bei den US-Spot-ETFs die Nachfrage zurück. Nach Abflüssen von rund 746 Mio. USD flossen rund 484 Mio. USD wieder zu. Laut dem Analysehaus Glassnode sank ausserdem der Anteil langfristiger Halter an den realisierten Gewinnen von 88 auf 47%. Gleichzeitig fehlt die typische Euphorie, denn Bitcoin hält rund 59% der gesamten Marktkapitalisierung. Die aktuelle Rallye steht entsprechend auf solidem Fundament.