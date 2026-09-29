Bitcoin 2026: Was die Zahlen tatsächlich zeigen

Aktuell notiert Bitcoin bei rund 84'000 USD. Der Anteil an der Krypto-Marktkapitalisierung beträgt dabei etwa 59%. US-Spot-ETFs halten Vermögen von über 100 Mrd. USD. Das entspricht ungefähr 6.3% der gesamten Bitcoin-Marktkapitalisierung. Gleichzeitig halten börsenkotierte Unternehmen rund 1.27 bis 1.29 Mio. BTC.

Diese Zahlen beschreiben einen Markt, der sich in den vergangenen zwei Jahren strukturell verändert hat. Kurzfristig treibt weiterhin der spekulative Handel die Preise. Institutionelle Produkte und Bitcoin-Bestände in Unternehmensbilanzen scheinen jedoch eine sichtbarere Rolle zu spielen als in manchen früheren Marktzyklen. Dieser Wandel prägt, welche Fragen zu Bitcoin heute eine nähere Betrachtung lohnen.

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Bitcoin 2026: Digitales Gold, zuerst für institutionelle Anleger

Gemessen an der aktuellen Marktaktivität und der institutionellen Beteiligung scheint Bitcoin eher als Wertaufbewahrungsmittel oder Anlageobjekt zu dienen denn als alltägliches Tauschmittel. Die Daten spiegeln das wider. Strategy hält gemäss eigenen Offenlegungen rund 845'000 BTC. In den USA kotierte Spot-Bitcoin-ETFs haben seit 2024 kumulierte Nettozuflüsse von rund 55 Mrd. USD verzeichnet. Börsenkotierte Unternehmen hatten zudem Bestände offengelegt, die mehr als 6% der theoretischen Höchstmenge von 21 Mio. Bitcoin entsprechen. Die Bilanzstrategien von Unternehmen ausserhalb der USA könnten die künftige Adoption beeinflussen. Ebenso könnte sich die Verfügbarkeit von Anlageprodukten in weiteren Jurisdiktionen auswirken, soweit das jeweils geltende Recht sie zulässt. In Märkten, in denen Bitcoin bestimmte Bedürfnisse bei Heimatüberweisungen oder bei der Abwicklung abdecken könnte, gilt dies ebenfalls für die Zahlungsinfrastruktur.

Das bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass die potenzielle Rolle von Bitcoin im Zahlungsverkehr geschrumpft ist. Stattdessen ist der Anwendungsfall als Wertaufbewahrungsmittel schneller gewachsen als jener im Zahlungsverkehr, insbesondere bei institutionellen Anlegern. Zahlungen können sich neben der Nutzung als Wertaufbewahrungsmittel und Anlage entwickeln, statt diese zwingend zu ersetzen.

Warum der Zahlungsverkehr weiterhin zählt, nur anders

Bitcoin-Zahlungen stossen auf strukturelle Hürden. Die Kursschwankungen machen die Abrechnung für Händler unbequem. Ebenso bleibt die Komplexität von Wallets und Bedienung ein Hindernis für die breite Adoption. Zudem kann die steuerliche Behandlung in vielen Jurisdiktionen zusätzliche Hürden für Nutzer schaffen. Ohne zweite Ebene machen die Gebühren und Bestätigungszeiten auf Layer 1 kleine Transaktionen im Detailhandel unwirtschaftlich. Dennoch deuten die Daten auf eine Weiterentwicklung des Zahlungsverkehrs als Anwendungsfall hin. Square hat beispielsweise rund einer Million US-Händlern die Annahme von Bitcoin über Lightning ermöglicht, mit Abrechnung in USD. BTC Map verzeichnete früher in diesem Jahr mehr als 23'000 Händler, die Bitcoin akzeptieren. Ausserdem hat das monatliche Volumen im Lightning-Netzwerk die Marke von 1 Mrd. USD überschritten.

Zahlungen sind eher ein Adoptionspfad als die Kernthese. Sie erweitern den Nutzen von Bitcoin, ohne den Anwendungsfall als Wertaufbewahrungsmittel zu verdrängen, der die institutionelle Adoption derzeit dominiert.

KI-Agenten: Zahlungen vor dem Handel

Kurzfristig könnten manche KI-Anwendungen rund um Bitcoin im Zahlungsverkehr praktikabler sein als im vollständig autonomen Handel. Allerdings bleibt dies ein junges Feld. KI-Agenten könnten Lightning nutzen, um für APIs, Rechenleistung und andere digitale Dienste zu bezahlen. Ebenso könnten sie wiederkehrende Zahlungen abwickeln oder kleine Guthaben für Transaktionen zwischen Maschinen verwalten.

Die grösseren Einschränkungen liegen jedoch bei Verwahrung und Kontrolle. Damit diese Anwendungen skalieren, brauchen Agenten klar definierte Berechtigungen, Ausgabenlimiten und prüfbare Transaktionshistorien. Bis diese Schutzmechanismen ausgereift sind, dürften die meisten Anwendungsfälle vergleichsweise eng bleiben.

Was Layer-2-Netzwerke ermöglichen

Lightning ermöglicht bereits sofortige Zahlungen und Börsenabhebungen mit niedrigen Gebühren. Layer 1 kann dies bei einer breiten Nutzung durch Privatkunden hingegen nicht bewältigen. Die öffentliche Kapazität von Lightning liegt bei etwa 2'670 BTC, verteilt auf rund 5'900 Knoten und 20'000 Kanäle. Über Taproot Assets ist USDT inzwischen ebenfalls auf Bitcoin und Lightning verfügbar. Neuere Layer-2-Konzepte wie Ark versuchen, einige der verbleibenden Einschränkungen von Lightning anzugehen. Dazu gehören der Bedarf an vorfinanzierten Kanälen und die Kosten, neue Nutzer onchain einzubinden. Skalieren diese Systeme, könnten sie Wallets, Zahlungen zwischen Maschinen sowie Anwendungen mit hoher Frequenz und kleinen Beträgen deutlich praktikabler machen.

Diese Punkte legen nahe, dass ein stärker geschichtetes Bitcoin-Ökosystem möglich ist. Layer 1 bildet die grundlegende Abwicklungsebene. Die Layer-2-Infrastruktur hingegen unterstützt schnellere und günstigere Transaktionen und potenziell ein breiteres Spektrum an Vermögenswerten. Stellt sich die Adoption ein, könnte sich der Nutzen von Bitcoin ausweiten. Dabei müsste nicht jede Transaktion direkt auf der Basisebene abgewickelt werden.

Vier Entwicklungslinien im Blick

In den kommenden drei bis fünf Jahren könnten vier Bereiche für die Entwicklung von Bitcoin besonders relevant sein:

die Beständigkeit der Nachfrage aus ETFs und Unternehmensbilanzen über Marktzyklen hinweg;

eine breitere Adoption von Lightning, Ark und Stablecoin-Infrastruktur;

klarere Rahmenbedingungen für Verwahrung, Zahlungen und die Rechnungslegung von Unternehmen;

eine Infrastruktur für Selbstverwahrung, die sich parallel zur institutionellen Beteiligung einfacher nutzen lässt.

Die grössere Frage wird letztlich sein, wie diese Entwicklungen zusammenwirken. Eine anhaltende institutionelle Nachfrage könnte die Nutzung von Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel und Anlage stärken. Gleichzeitig könnten Verbesserungen bei der Zahlungs- und Abwicklungsinfrastruktur die Art erweitern, wie manche Nutzer mit dem Netzwerk interagieren. Ausmass und Zeitpunkt dieser Entwicklungen bleiben ungewiss.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient ausschliesslich allgemeinen Informationszwecken. Er stellt weder eine Anlage-, Rechts- oder Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder digitalen Vermögenswerten dar. Die geäusserten Ansichten beruhen auf aktuellen Marktbeobachtungen und können sich ändern. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Digitale Vermögenswerte sind volatil und eignen sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Leser sollten eigene, unabhängige Recherchen durchführen und professionellen Rat einholen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Es können Einschränkungen gelten.