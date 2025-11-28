Grayscale beantragt ersten US-Spot-ETF für Privacy Coin ZCash

Grayscale Investments hat bei der US-Börsenaufsicht SEC ein Formular S-3 eingereicht, um seinen bestehenden ZCash Trust in einen börsengehandelten Spot-ETF umzuwandeln. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 199 Millionen USD wäre dies der erste regulierte Spot-ETF für einen Privacy Coin in den Vereinigten Staaten.

Der geplante Fonds soll unter dem Ticker ZCSH an der NYSE Arca gelistet werden. Die Einreichung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem ZCash (ZEC) in den vergangenen drei Monaten einen Kursanstieg von über 1'000% verzeichnete und bei rund 500 Dollar notiert. Grayscale, eine Tochtergesellschaft der Digital Currency Group, begründet den Schritt mit der wachsenden Bedeutung von Privatsphäre im Krypto-Ökosystem. Da Privatsphäre zu einem grundlegenden Baustein im gesamten Krypto-Bereich werde, betrachte das Unternehmen ZEC als wichtigen Bestandteil eines ausgewogenen digitalen Asset-Portfolios. Die Umwandlung folgt dem Muster der erfolgreichen Conversion des Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) in einen Spot-ETF Anfang 2024, wirft jedoch deutlich komplexere regulatorische Fragen auf.

Privacy Coins treffen auf regulatorische Compliance-Anforderungen

Die SEC-Einreichung markiert einen historischen Präzedenzfall: Erstmals könnte ein Privacy Coin über ein vollständig reguliertes Anlageprodukt für institutionelle und private Investoren in den USA zugänglich werden. ZCash nutzt Zero-Knowledge-Proofs (zk-SNARKs), eine kryptographische Technologie, die es Nutzern ermöglicht, Transaktionen zu verifizieren, ohne Absender, Empfänger oder Transaktionsbeträge offenzulegen. Diese sogenannten "Shielded Transactions" stehen im direkten Spannungsfeld zu den Know-Your-Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche-Anforderungen (AML), die für regulierte Finanzprodukte gelten.

Grayscale hat für den geplanten ETF eine Infrastruktur etabliert, die institutionellen Compliance-Standards entspricht. Coinbase Custody fungiert als Verwahrer der ZEC-Bestände, während die Bank of New York Mellon als Administrator auftritt – dieselben Partner, die bereits bei Grayscales Bitcoin- und Ethereum-ETFs zum Einsatz kommen. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass die Verwendung von Coinbase als Prime Broker und Custodian die Anonymitätsvorteile von ZCash einschränkt: Alle Ein- und Auszahlungen würden über eine regulierte Börse laufen, die vollständige KYC-Daten erfasst.

Die regulatorische Bewertung dürfte auch eine Debatte über die Frage auslösen, ob ZCash tatsächlich als Privacy Coin klassifiziert werden sollte. Im Gegensatz zu Monero, wo alle Transaktionen standardmässig verschleiert sind, bietet ZCash sowohl transparente als auch abgeschirmte Transaktionen an. Laut Chainalysis-Daten nutzen weniger als 5 Prozent aller ZEC-Transaktionen die vollständig abgeschirmten Features. Diese technische Flexibilität könnte der SEC-Genehmigung entgegenkommen, wirft aber gleichzeitig Fragen über die tatsächliche Privatsphäre-Funktionalität des Assets auf.

Kontrast zur EU-Regulierung und institutionelle Signalwirkung

Während Grayscale in den USA einen Privacy-Coin-ETF anstrebt, verfolgt die Europäische Union einen diametral entgegengesetzten Kurs. Die im Juni 2023 verabschiedete Transfer of Funds Regulation (TFR) schreibt vor, dass Krypto-Dienstleister ab Juli 2027 keine Transaktionen mit Privacy Coins wie Monero, ZCash und Dash mehr verarbeiten dürfen. Die EU-Kommission begründet dies mit der "inhärenten Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung", die anonyme Transaktionen mit sich bringen. Mehrere europäische Börsen, darunter Kraken und Binance, haben Privacy Coins bereits präventiv aus dem Handelssortiment entfernt.

Die USA und Europa gehen bei Privacy Coins völlig unterschiedliche Wege. Genehmigt die SEC den Zcash-ETF, akzeptieren US-Behörden Privacy-Technologien im regulierten Rahmen – ein klares Signal für Technologieoffenheit. Die EU hingegen priorisiert die Durchsetzbarkeit von Finanzregulierung über technologische Offenheit. Für Schweizer Investoren, die grundsätzlich Zugang zu beiden Märkten haben, entsteht dadurch eine komplexe Situation: Ein US-ETF wäre über Broker zugänglich, während der direkte Handel mit Privacy Coins in der EU zunehmend eingeschränkt wird.

Eine neue Ära für Privacy-Coins?

Die institutionelle Signalwirkung von Grayscales Antrag geht über ZCash hinaus. Nach den erfolgreichen Umwandlungen der Bitcoin- und Ethereum-Trusts testet die Digital Currency Group systematisch die regulatorischen Grenzen für Altcoin-ETFs aus. Bereits im Oktober 2024 hatte Grayscale einen Solana-ETF beantragt, der jedoch auf verhaltene Nachfrage stiess – ein Indikator für Skepsis gegenüber Altcoin-Produkten jenseits der etablierten Assets. Ein ZCash-ETF wäre deutlich kontroverser: Während Solana primär als Smart-Contract-Plattform positioniert ist, liegt ZCashs Kernnutzen explizit in der Transaktionsverschleierung.

Der Antrag ist mehr als nur ein weiterer ETF. Grayscale testet, ob Privacy-Technologie und Regulierung vereinbar sind. Banken und Fintechs setzen längst auf Zero-Knowledge-Proofs für datenschutzfreundliche Compliance. Eine SEC-Genehmigung legitimiert diesen Ansatz – eine Ablehnung würde Privacy-Tech aus dem regulierten Finanzmarkt verdrängen.

Was ZCash überhaupt ist

ZCash wurde 2016 von einem Team um den Kryptographen Zooko Wilcox als Kopie (Fork) von Bitcoin entwickelt, mit dem expliziten Ziel, optionale Privatsphäre zu integrieren. Die Technologie basiert auf zk-SNARKs (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge), die es ermöglichen, die Gültigkeit von Transaktionen zu beweisen, ohne deren Inhalt preiszugeben. Im Gegensatz zu Bitcoins transparenter Blockchain, wo alle Transaktionen öffentlich nachvollziehbar sind, können ZCash-Nutzer zwischen transparenten "t-addresses" und abgeschirmten "z-addresses" wählen.

Diese technische Flexibilität unterscheidet ZCash von Monero, dem nächstgrössten und häufig führenden Privacy Coin mit einer Marktkapitalisierung von rund 7.6 Milliarden Dollar. Während Monero auf Default-Privacy setzt – alle Transaktionen sind verschleiert – erlaubt ZCash selektive Offenlegung. Nutzer können beispielsweise gegenüber Steuerbehörden oder Wirtschaftsprüfern sogenannte "Viewing Keys" bereitstellen, die spezifische Transaktionen sichtbar machen, ohne die gesamte Wallet offenzulegen. Diese Eigenschaft könnte regulatorisch vorteilhaft sein, reduziert jedoch den Anonymitätsschutz im Vergleich zu Monero.

Die Nachfrage nach Privacy-Technologien im Krypto-Bereich ist strukturell getrieben durch die zunehmende Onchain-Überwachung. Unternehmen wie Chainalysis und Elliptic bieten Behörden und Banken Tools, um Bitcoin- und Ethereum-Transaktionen bis zu individuellen Identitäten zurückzuverfolgen. Dies schafft Anreize für Nutzer, auf Privacy Coins auszuweichen – ein Trend, der sich in den Handelsvolumina widerspiegelt. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von ZCash stieg im November 2025 auf über 2 Milliarden Dollar, verglichen mit durchschnittlich 200 Millionen Dollar im Vorjahr.

Ausblick: Genehmigungsverfahren und Branchentrends

Der SEC-Genehmigungsprozess für einen ZCash-ETF dürfte mehrere Monate in Anspruch nehmen und deutlich kontroverser verlaufen als bei Bitcoin- oder Ethereum-Produkten. Die Behörde muss abwägen zwischen der Förderung von Finanzinnovation und der Durchsetzung von Anti-Geldwäsche-Regulierung. Präzedenzfälle gibt es keine: Während Privacy-Technologie in anderen Bereichen (etwa End-to-End-Verschlüsselung bei Messengern) weitgehend akzeptiert ist, gelten für Finanzprodukte strengere Standards. Die SEC könnte zusätzliche Compliance-Anforderungen stellen, etwa ein Monitoring-System für verdächtige Transaktionsmuster oder Limits für institutionelle Investoren.

Branchenexperten rechnen frühestens im zweiten Quartal 2026 mit einer Entscheidung. Sollte die SEC das Produkt genehmigen, würde dies einen Paradigmenwechsel markieren. Privacy Coins wären nicht länger regulatorische Ausreisser, sondern Teil des etablierten Finanzökosystems. Dies könnte eine Welle weiterer Privacy-Tech-Produkte auslösen – von ETFs für andere Privacy Coins bis hin zu traditionellen Finanzprodukten mit integrierten Zero-Knowledge-Features. Eine Ablehnung hingegen würde das Narrativ bestärken, dass Privacy und Compliance unvereinbar sind, und Privacy Coins weiter an den Rand des regulierten Marktes drängen.

Grayscales Antrag legt den Finger in die Wunde. Kann ein Privacy Coin überhaupt reguliert werden, ohne seinen Kernzweck zu verlieren? Ein ETF macht Zcash für Millionen Anleger zugänglich – aber über Coinbase Custody und BNY Mellon läuft jede Transaktion durch KYC-Kontrollen. Die Anonymität, die Zcash verspricht, existiert im ETF-Wrapper kaum noch. Für Anleger zählt am Ende die Rendite. Bei einem Kurs von fast 500 Dollar und 1'000 Prozent Plus in drei Monaten stellt sich weniger die philosophische Frage nach Privatsphäre, sondern die praktische nach Gewinnmitnahmen und SEC-Risiko. Scheitert der Antrag, kriegt der Kurs Gegenwind. Gelingt er, könnten Institutionen einen "Privacy Coin" kaufen, der regulatorisch entschärft wurde.