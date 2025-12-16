SEC beendet vierjährige Ermittlungen gegen Aave ohne Durchsetzungsmassnahmen

Die US-Wertpapieraufsicht SEC hat ihre Ermittlungen gegen das führende DeFi-Protokoll Aave nach vier Jahren abgeschlossen, ohne eine Durchsetzungsmassnahme zu empfehlen. Aave-Gründer Stani Kulechov verkündete die Nachricht über die Social-Media-Plattform X (vormals Twitter).

Die SEC-Mitteilung erklärt gegenüber Aave, man beabsichtige nicht, eine Durchsetzungsmassnahme zu empfehlen, wobei dies jedoch nicht als Entlastung zu verstehen sei. Das Protokoll verwaltet nach aktuellen Daten ein Total Value Locked (TVL) von über 40 Milliarden US-Dollar. Damit hält Aave einen Marktanteil von rund 60 Prozent im DeFi-Kreditsektor. Die Untersuchung fokussierte sich darauf, ob der AAVE-Token als nicht registriertes Wertpapier einzustufen sei. Der Abschluss ohne Durchsetzungsmassnahme signalisiert einen Präzedenzfall für andere dezentrale Finanzprotokolle unter regulatorischer Beobachtung.

Ressourcenintensiver Verteidigungsprozess über vier Jahre

Kulechov beschrieb den Untersuchungsprozess als erhebliche Belastung für das Team und ihn persönlich. Die Verteidigung des Protokolls, seines Ökosystems und des breiteren DeFi-Sektors erforderte umfangreiche finanzielle und personelle Ressourcen über den gesamten Zeitraum. Die SEC-Untersuchung begann 2021, als die Behörde verstärkt gegen DeFi-Protokolle vorging.

"DeFi hat in den letzten Jahren unter regulatorischem Druck gestanden, und wir sind froh, die SEC-Untersuchung hinter uns zu lassen, während wir in eine neue Ära eintreten, in der Entwickler wirklich die Zukunft des Finanzwesens aufbauen können. DeFi wird gewinnen." - Stani Kulechov, Aave-Gründer

Aave funktioniert als dezentrales Kreditprotokoll auf der Ethereum-Blockchain und mehreren weiteren Netzwerken. Nutzer können Kryptowährungen verleihen und als Sicherheit hinterlegen, um andere Assets zu leihen. Das Protokoll operiert ohne zentrale Intermediäre durch Smart Contracts. Die technische Architektur unterscheidet sich fundamental von traditionellen Finanzdienstleistern, was regulatorische Einordnungen erschwert.

Die SEC prüfte insbesondere, ob die Ausgabe und der Handel des AAVE-Tokens unter die Definition von Wertpapieren fallen. Der Token erfüllt Governance-Funktionen im Protokoll und gewährt Inhabern Stimmrechte über Protokolländerungen. Die Behörde verzichtete letztlich auf eine Einstufung als Wertpapier, was weitreichende Implikationen für ähnlich strukturierte Governance-Token haben dürfte.

Gedämpfte Marktreaktion trotz positiver regulatorischer Entwicklung

Der AAVE-Token reagierte mit begrenzter Volatilität auf die Ankündigung. Das Asset notierte kurz nach der Nachricht bei rund 187 US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 3 Prozent innerhalb von 24 Stunden entspricht. Die verhaltene Kursentwicklung steht im Kontrast zur Bedeutung der regulatorischen Entscheidung und reflektiert die allgemeine Marktschwäche im Krypto-Sektor.

Analysten führen die begrenzte Kursreaktion auf mehrere Faktoren zurück. Erstens hatte der Markt die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ausgangs bereits teilweise eingepreist. Zweitens überschattete die breitere Marktkorrektur die positive Nachricht. Dennoch belief sich das 24-Stunden-Handelsvolumen auf über 420 Millionen US-Dollar. Dies deutet auf erhöhtes Interesse hin.

Breitere Implikationen für den DeFi-Sektor und regulatorische Präzedenzfälle

Die Entscheidung der SEC reiht sich in eine Serie von Rückzügen aus Durchsetzungsverfahren gegen Krypto-Unternehmen ein. Die Behörde beendete im Februar 2025 ihre Untersuchung von Uniswap Labs, nachdem sie im April 2024 eine Wells Notice ausgestellt hatte. Ebenso zog die SEC ihre Klage gegen Consensys bezüglich der MetaMask-Dienste zurück, ohne eine Geldstrafe zu verhängen.

Diese Entwicklungen deuten auf einen Strategiewechsel unter dem amtierenden SEC-Vorsitzenden Paul Atkins hin. Die Behörde lancierte am 21. Januar 2025 eine Crypto Task Force, die einen strukturierten regulatorischen Rahmen entwickeln soll. Der Fokus verschiebt sich von aggressiver Durchsetzung hin zu präventiver Regelgestaltung. Für andere DeFi-Protokolle schafft der Aave-Entscheid wichtige Klarheit. Protokolle mit ähnlichen Governance-Strukturen und Token-Modellen können auf die Entscheidung als Referenz verweisen. Allerdings dürfte die rechtliche Argumentation vertraulich bleiben. Dies schränkt die Vorhersagbarkeit künftiger Entscheidungen ein.

Aave expandiert derzeit auf 14 verschiedene Blockchains und bleibt das führende DeFi-Kreditprotokoll nach TVL. Das Protokoll verzeichnete im zweiten Quartal 2025 ein TVL-Wachstum von 52 Prozent, während der breitere DeFi-Sektor um 26 Prozent zulegte. Die aktiven Kredite stiegen innerhalb von 30 Tagen um 8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 38 Prozent entspricht.

Politischer Kontext und Ausblick auf künftige Regulierung

Die regulatorische Haltung gegenüber DeFi steht im Zusammenhang mit breiteren politischen Entwicklungen. Die bevorstehende Amtseinführung einer kryptofreundlicheren Regierung könnte die Dynamik weiter beeinflussen. Dennoch bleiben fundamentale regulatorische Fragen ungeklärt, insbesondere bezüglich der Anwendbarkeit bestehender Wertpapiergesetze auf dezentrale Protokolle.

Der Abschluss der Aave-Untersuchung bietet keine umfassende regulatorische Klarheit für den Sektor. Die SEC betonte ausdrücklich, dass die Einstellung nicht als Exkulpation zu verstehen sei. Künftige Durchsetzungsmassnahmen bei veränderten Umständen bleiben möglich. Diese Formulierung ist Standard in SEC-Abschlussmitteilungen. Dennoch lässt sie Rechtsunsicherheit bestehen.

Die erhoffte regulatorische Klarheit durch umfassende Gesetzgebung lässt weiter auf sich warten. Der US-Senat verschob die Abstimmung über den CLARITY Act, das zentrale Gesetz für die Krypto-Marktinfrastruktur, auf 2026. Der Gesetzesentwurf würde einen klaren Rahmen für die Regulierung digitaler Assets schaffen und die bestehende Unsicherheit beseitigen. Durch die Verschiebung bleibt der Sektor jedoch vorerst auf punktuelle Entscheidungen der SEC angewiesen. Dies unterstreicht die Bedeutung des Aave-Entscheids als wichtiger Präzedenzfall in einem weiterhin fragmentierten regulatorischen Umfeld.