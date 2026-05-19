SEC bereitet Regelwerk („Innovation Exemption“) für tokenisierte Aktien vor

Die US-Wertpapieraufsicht SEC will noch im Mai 2026 eine sogenannte Innovation Exemption für tokenisierte Aktien veröffentlichen. Krypto-Plattformen wie Coinbase könnten damit tokenisierte US-Aktien anbieten, ohne den vollständigen Status eines Broker-Dealers zu erwerben.

Parallel beschleunigt die traditionelle Wall Street ihre eigenen Tokenisierungspläne für Real-World-Assets. Die zentrale Verwahrstelle DTCC kündigte für Juli 2026 erste Pilottransaktionen an. Der volle Start der Plattform für tokenisierte Wertpapiere folgt im Oktober 2026. Über 50 Finanzinstitute beteiligen sich, darunter BlackRock, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Circle, Ondo Finance und Ripple Prime. On-chain hat der Markt für tokenisierte Aktien mittlerweile 1.4 Mrd. USD erreicht. In den vergangenen 30 Tagen wuchs er um 29.68%.

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Was die SEC-Regeln für tokenisierte Aktien festlegen

Die Initiative geht massgeblich auf SEC-Kommissarin Hester Peirce zurück. Nach eigenen Angaben konsultierte die Aufsichtsbehörde Hunderte von Marktteilnehmern, bevor sie den Entwurf finalisierte. Die Exemption ist zeitlich begrenzt und enthält klare Leitplanken. Dazu zählen Exposure-Limits für Plattformen, Offenlegungspflichten gegenüber Anlegern sowie Bedingungen zum Pilotcharakter.

Kern der Regelung ist eine Unterscheidung, die die SEC bereits am 28. Januar 2026 festgehalten hatte. Damals veröffentlichten die Divisions of Corporation Finance, Investment Management und Trading and Markets eine gemeinsame Erklärung. Tokenisierung allein ändert demnach die rechtliche Einordnung eines Wertpapiers nicht. Konkret unterscheidet die Aufsicht zwei Modelle: Emittenten-gesponserte Token bilden direkte Eigentumsrechte ab, Drittanbieter-Token funktionieren als synthetische Engagements oder Linked Securities. Synthetische Varianten gewähren in der Regel weder Stimmrechte noch Dividendenanspruch gegenüber dem Emittenten.

Wall Street und Krypto-Plattformen im Wettlauf

Die Innovation Exemption ist Teil eines breiteren Kurswechsels unter SEC-Chair Paul Atkins. Mit dem Programm "Project Crypto" stellte Atkins den Regulierungsansatz Mitte 2025 von enforcement-getrieben auf regelbasiert um. Auf einer Konferenz am 8. Mai 2026 nannte er vier Bereiche für neue SEC-Regeln. Dazu zählen Onchain-Handelssysteme, Broker-Dealer-Definitionen, Clearing und Settlement sowie sogenannte Crypto Vaults. Zusätzlich signalisierte er, dass die SEC Reg NMS anpassen müsse, um den Handel mit tokenisierten Wertpapieren on-chain zu ermöglichen.

"Es ist ein neuer Tag bei der SEC. Die Regulierung wird nicht mehr durch Ad-hoc-Durchsetzungsmassnahmen entstehen. Stattdessen wird die Kommission ihre bestehenden Rulemaking-, Interpretations- und Befreiungsbefugnisse nutzen, um massgeschneiderte Standards für Marktteilnehmer zu setzen." - Paul Atkins, Chair, SEC

Traditionelle Banken und Börsen wehren sich gegen die sandbox-artige Innovation Exemption. Sie verweisen auf mögliche Wettbewerbsverzerrung, geschwächte AML-Compliance und Marktfragmentierung. Dieselben Institute arbeiten allerdings über DTCC parallel an einer eigenen Tokenisierungsinfrastruktur. Im März 2026 gründete DTCC dafür die Geschäftseinheit "DTCC Digital Assets Solutions". Die Verwahrstelle hält mehr als 114 Bio. USD an Vermögenswerten und bildet damit das Rückgrat des US-Wertpapiermarkts. Berechtigt für den Pilotbetrieb sind zunächst Russell 1000-Aktien, grosse Index-ETFs und US-Staatsanleihen.

Ondo dominiert den Markt für tokenisierte Aktien

Während die Regulierung Form annimmt, hat sich on-chain bereits eine Marktstruktur herausgebildet. Aktuell zirkulieren 2'246 tokenisierte Aktien on-chain. Das monatliche Transfervolumen beträgt 3.24 Mrd. USD. Die Halteranzahl liegt bei 265'000 und ist binnen 30 Tagen um 25% gewachsen. Ondo Finance führt den Markt mit 883 Mio. USD Marktwert und einem Anteil von 59.77% klar an. Zweitplatzierter ist xStocks mit 404.5 Mio. USD und 27.38% Marktanteil. Beide Anbieter zusammen kontrollieren rund 82% des Segments.

Die regulatorische Pipeline gibt einen klaren Fahrplan vor. Im März 2026 genehmigte die SEC die Nasdaq-Regeln für tokenisierte Aktien. Am 17. April 2026 folgte mit sofortiger Wirkung die NYSE-Regeländerung SR-NYSE-2026-17. Die NYSE-Regeln beschränken die Tokenisierung zunächst auf Russell 1000-Aktien und ETFs grosser Indizes wie S&P 500 und Nasdaq-100. Bereits im Dezember 2025 erteilte die SEC der DTCC ein No-Action Letter mit dreijähriger Laufzeit für den Pilotbetrieb. Der DTCC-Pilot startet im Juli 2026, der volle Service-Launch folgt im Oktober 2026.