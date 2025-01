SEC-Kommissarin Hester Peirce wird Krypto-Arbeitsgruppe leiten

Mark Uyeda, der temporäre Nachfolger des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler, hat die Gründung einer Krypto-Arbeitsgruppe angekündigt. Unter Leitung der Krypto-freundlichen SEC-Kommissarin Hester Peirce soll die Behörde einen vernünftigeren Ansatz fahren.

Der neu vereidigte Präsident Donald Trump hat Mark Uyeda, ein republikanisches Mitglied der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC), vorübergehend zum Vorsitzenden der Behörde ernannt. Uyeda übernimmt das Amt von Gary Gensler, dem umstrittenen SEC-Vorsitzenden des ehemaligen Präsidenten Joe Biden. Permanent soll später der ehemalige SEC-Kommissar Paul Atkins amtieren. Atkins, für den sowohl Uyeda als auch die derzeitige SEC-Kommissarin Hester Peirce zuvor in der Behörde gearbeitet haben, wird sich voraussichtlich deutlich von der Art und Weise abwenden, wie die Biden-Regierung die Kapital- und Krypto-Märkte beaufsichtigt hat.

Heute habe der amtierende SEC-Vorsitzende Mark T. Uyeda eine Krypto-Arbeitsgruppe (engl. = Task Force) ins Leben gerufen, die sich der Entwicklung eines umfassenden und klaren Regulierungsrahmens für Krypto-Assets widmet, heisst es in einer SEC-Medienmitteilung. Die Arbeitsgruppe werde von Kommissarin Hester Peirce geleitet. Bereits im Jahr 2021 legte die "Crypto Mom" im Interview mit CVJ.CH ihre Vision für die Regulierung der Branche dar. Gegen viele der Amtshandlungen ihres Vorsitzenden unter der Biden-Administration sprach sie sich explizit aus.

Die Arbeitsgruppe werde mit den Mitarbeitern der Kommission und der Öffentlichkeit zusammenarbeiten, um die SEC auf einen vernünftigen regulatorischen Weg zu bringen, der die Grenzen des Gesetzes respektiert. Bisher habe sich die SEC hauptsächlich auf Durchsetzungsmassnahmen verlassen, um Kryptowährungen rückwirkend und reaktiv zu regulieren. Dabei habe die Behörde häufig neue und ungeprüfte Rechtsauslegungen übernommen. Es sei nicht klar gewesen, wer sich registrieren muss, und es habe keine praktischen Lösungen für diejenigen gegeben, die sich registrieren lassen wollten. Dies habe zu Verwirrung darüber geführt, was legal ist, was wiederum ein innovationsfeindliches Umfeld schafft und Betrug Vorschub leistet.

Die SEC-Arbeitsgruppe unter Leitung von Hester Peirce werde sich darauf konzentrieren, die Kommission bei der Festlegung klarer regulatorischer Grenzen zu unterstützen, realistische Wege zur Registrierung aufzuzeigen, vernünftige Offenlegungsrahmen zu schaffen und Durchsetzungsressourcen umsichtig einzusetzen. Die Arbeitsgruppe werde innerhalb des vom Kongress vorgegebenen gesetzlichen Rahmens tätig sein und die Bereitstellung technischer Unterstützung für den Kongress koordinieren, wenn dieser Änderungen an diesem Rahmen vornimmt. Ausserdem werde die Task Force mit Bundesbehörden und -agenturen, darunter die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), sowie mit staatlichen und internationalen Partnern zusammenarbeiten.

Mittlerweile warten 33 Krypto-ETFs auf dem Tisch der SEC auf eine Genehmigung. Die Liste hat sich verdoppelt, seit Gensler am vergangenen Freitag das Gebäude verlassen hat. Laut dem Bloomberg-ETF-Analysten Eric Balchunas dürfte die Liste innerhalb der kommenden Wochen auf 50 ansteigen. Ein Grossteil der ausstehenden Produkte konzentrieren sich auf alternative Krypto-ETFs neben Bitcoin und Ethereum. Insbesondere Solana und XRP, aber auch Memecoins wie Dogecoin und Bonk warten auf ETF-Genehmigungen.

We are so back. Here's a massive list of all the current digital asset ETF filings that I'm aware of: pic.twitter.com/npHuTmox5K

— James Seyffart (@JSeyff) January 21, 2025