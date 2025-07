Wochenrückblick Kalenderwoche 28 – 2025

Tokenisierung gewinnt an Fahrt

Die Schweizer Börse SIX und die Banque Pictet & Cie SA haben ein Pilotprojekt zur Tokenisierung von Unternehmensanleihen erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden Anleihen in Euro und Schweizer Franken über die regulierte SIX Digital Exchange (SDX) emittiert und anteilig in Portfolios von Pictet Asset Management integriert. Erstmals konnten traditionelle Anleihen in bruchstückhafte Token (Fraktionalisierung) zerlegt werden – für präzisere Allokation und höhere Diversifikation. Ein automatisiertes Rebalancing ermöglicht zudem individuelle Anlagestrategien, die mit klassischen Strukturen kaum realisierbar sind.