Bitcoin-Preis knackt Allzeithoch und liebäugelt mit 120’000 USD

Marktkommentar

Nach Monaten der Konsolidierung rund um die psychologisch wichtige 100'000-USD-Marke bricht Bitcoin nun klar auf ein neues Allzeithoch aus. Massive Zuflüsse in Spot-ETFs und Käufe durch Bitcoin-Treasury-Unternehmen trieben den Kurs über Nacht auf 118'000 USD. Zusätzlichen Rückenwind liefert die Aussicht auf geldpolitische Lockerungen in den USA.

Bitcoin bleibt der Markttreiber

Die US-Regierung signalisiert unter dem Druck politischer Entscheidungsträger einen Kurswechsel hin zu einer geldpolitischen Lockerung. Eine Zinssenkung könnte bereits im Juli erfolgen, solange sich die Inflation abkühlt und die Arbeitsmarktdaten stabil bleiben. In Kombination mit der Defizitausweitung durch Trumps "Big Beautiful Bill" ist der Kurs für eine anhaltende Dollar-Abwertung gesetzt. Niedrigere Zinsen und erhöhte Geldliquidität stützen risikoreiche Anlagen, wodurch Bitcoin sowohl als Inflationsschutz als auch als Spekulationsobjekt attraktiver wird.

Der Anstieg des Bitcoin-Preises zieht auch Ethereum (ETH) nach oben. Die zweitgrösste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung handelt wieder über 3'000 USD, wobei das Allzeithoch ein gutes Stück entfernt bleibt. Dennoch zeigen sich positive Impulse. Seit April hat das Verhältnis zwischen Ethereum und Bitcoin ("ETH/BTC") um +33% zugelegt, während auch die ETF-Zuflüsse an Fahrt gewinnen.

Lebenszeichen bei den Altcoins

Während historischer Aufwärtszyklen folgte auf Allzeithochs im Bitcoin eine Aufholphase bei den Altcoins. Anfänge dieses Musters zeichnen sich erneut ab. Über die letzten sieben Tage verzeichneten die meisten digitalen Assets Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich. Gewinner der Woche waren Stellar XLM (+28.05%), Cardano ADA (+23.02%) und Sui (+19.42%). Die "Verlierer" waren Tron TRX (+3.33%), BNB (+4.53%) und Bitcoin BTC (+8.45%).

Haftungsausschluss

Alle Angaben in dieser Publikation erfolgen ausschliesslich zu allgemeinen Informationszwecken. Die in dieser Publikation zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sind auch nicht als solche beabsichtigt. Diese Publikation stellt kein Angebot und keine Empfehlung oder Aufforderung für eine Anlage in ein Finanzinstrument einschliesslich Kryptowährungen und dergleichen dar und ist auch nicht als Angebot, Empfehlung oder Aufforderung beabsichtigt. Die in der Publikation enthaltenen Inhalte stellen die persönliche Meinung der jeweiligen Autoren dar und sind nicht als Entscheidungsgrundlage geeignet oder beabsichtigt.

Risikohinweis

Anlagen und Investitionen, insbesondere in Kryptowährungen, sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Kryptowährungen sind sehr volatil und können daher in kurzer Zeit extremen Kursschwanken ausgesetzt sein.