SEC genehmigt ETF mit Solana, XRP und Cardano

Die US-Börsenaufsicht (SEC) hat die Umwandlung des Grayscale Large Cap Fonds (GDLC), der neben Bitcoin auch Ethereum, Solana, XRP und Cardano abbildet, in einen ETF genehmigt. Die Aufsichtsbehörde fügte jedoch einen Hinweis hinzu, dass sie den Handel mit dem Produkt noch nicht zulassen werde.

Grayscales Large Cap Fonds orientiert sich am CoinDesk 5 Index, der die Performance der fünf grössten und liquidesten digitalen Vermögenswerte misst. Bitcoin (BTC) macht mehr als 80% des Fondsvermögens aus. Rund 11% sind in Ethereum (ETH) angelegt, 2.8% in Solana (SOL), 4.8% in XRP und 0.8% in Cardano (ADA). Als privater Trust verwaltet der GDLC-Fonds knapp 800 Millionen USD und wäre nach Umwandlung der erste ETF mit XRP- und ADA-Exponierung. Noch darf der Fonds jedoch nicht öffentlich gehandelt werden. Solana erhielt letzte Woche bereits grünes Licht für ETFs mit Einzelabbildung. Womöglich möchte die SEC erst Single-Tracker genehmigen, bevor sie kombinierte Produkte durchwinkt.

Über ein Jahrzehnt lang lehnte die SEC mehrere Anträge für Spot-Bitcoin-ETFs ab. Erst vor eineinhalb Jahren sah sich der Regulator aufgrund eines Gerichtsentscheids zur Genehmigung gezwungen. Seit Trumps Amtsantritt handelt die Aufsichtsbehörde aber relativ schnell, um Anlegern einen breiteren Zugang zu den Krypto-Märkten zu ermöglichen. Sie genehmigte Grayscales Antrag für die GLDC-Umwandlung einen Tag vor Ablauf der Entscheidungsfrist, während sie in der Vergangenheit ähnliche Anträge in letzter Minute abgelehnt hatte.

Erst letzte Woche signalisierte die SEC, sie sei offen für Fonds, die den Grossteil ihrer Mittel in etablierte Kryptowährungen wie Ethereum und Bitcoin investieren. Auch andere digitale Assets seien zulässig. Solana erhielt dann als dritter Kandidat den Ritterschlag, wobei XRP und Cardano ebenfalls bald folgen dürften. Bis Ende des Jahres erwarten die Bloomberg-Analysten James Seyffart und Eric Balchunas ETFs auf bis zu acht verschiedenen Altcoins.

Here are mine and @EricBalchunas' most recent odds on spot crypto ETF approvals by the end of 2025. We expect a wave of new ETFs in this second half of 2025. pic.twitter.com/H3pxJhqMy3

— James Seyffart (@JSeyff) June 30, 2025