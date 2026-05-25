SEC verschiebt Innovation Exemption für tokenisierte Aktien

Die SEC hat ihre geplante Innovation Exemption für tokenisierte Aktien auf unbestimmte Zeit verschoben. Das ursprünglich für die Woche ab dem 18. Mai 2026 erwartete Rahmenwerk liegt damit auf Eis, nachdem Börsen und Marktteilnehmer formale Bedenken angemeldet hatten.

Eine Innovation Exemption ist ein regulatorisches Instrument. Es erlaubt Marktteilnehmern, in einer experimentellen Phase unter vereinfachten Anforderungen zu operieren. Konkret hätten Krypto-Plattformen damit tokenisierte Aktien anbieten dürfen, ohne sich vollständig als Broker-Dealer zu registrieren. SEC-Chair Paul Atkins kündigte die Massnahme zunächst am 21. April 2026 beim Economic Club of Washington an. Sie war Teil seiner ACT-Strategie aus Advance, Clarify und Transform, die die USA zum Krypto-Zentrum der Welt machen soll. Die SEC-Mitarbeiter hatten den Entwurf zuvor bereits fertiggestellt und überprüft. Tokenisierte Aktien umfassen derzeit rund 1.55 Mrd. USD des insgesamt 34 Mrd. USD schweren Tokenisierungsmarkts. Es handelt sich somit um ein frühes Segment mit regulatorisch noch ungeklärtem Rahmen.

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Third-Party Tokens als Knackpunkt der tokenisierte Aktien SEC-Exemption

Im Zentrum der Verschiebung steht eine einzelne Klausel, nicht ein genereller Widerstand gegen Tokenisierung. Der Entwurf hätte den Handel mit sogenannten Third-Party Tokens erlaubt. Das sind digitale Darstellungen von Unternehmensaktien, die ohne Zustimmung der jeweiligen Emittenten ausgegeben werden. Genau hier liegt das strukturelle Problem. Mehrere Aktien-Token desselben Unternehmens könnten parallel auf verschiedenen Blockchains zirkulieren. Das würde die Verwaltung von Dividenden und Stimmrechten für börsennotierte Unternehmen erschweren. Für einen Emittenten wäre somit kaum noch nachvollziehbar, welche Token überhaupt seine Aktien repräsentieren.

Börsen und Marktteilnehmer meldeten daher formale Bedenken an, noch bevor das Rahmenwerk in Kraft treten konnte. Citadel Securities und SIFMA warnten zudem vor breiten Ausnahmen für tokenisierte Aktien, insbesondere bei geschwächten KYC- und AML-Anforderungen. Aus ihrer Sicht drohte allerdings ein Parallelmarkt, der sich den Kontrollmechanismen des regulierten Wertpapierhandels entzieht. Die Behörde prüft weiterhin das Feedback aus der Industrie, ein neuer Termin steht jedoch nicht fest. Folglich bleibt offen, ob die umstrittene Third-Party-Klausel in einer überarbeiteten Fassung überhaupt Bestand haben wird.

Atkins' Krypto-Agenda und die Stationen bis zur Verzögerung

Paul Atkins stellte die Innovation Exemption am 21. April 2026 als zentralen Baustein seiner Tokenisierungs-Agenda vor. Der SEC-Chair beschrieb sie als befristete Brücke, bis die Kommission langfristige Regeln ausgearbeitet hat. Die Ankündigung reihte sich in seine umfassendere ACT-Strategie ein, mit der er den US-Kapitalmarkt schrittweise für Krypto-Anwendungen öffnen will. Beim Economic Club of Washington formulierte er den Anspruch direkt.

"Wir stehen kurz davor, das zu veröffentlichen, was ich eine 'Innovation Exemption' nenne, ein klar abgestecktes Rahmenwerk, das Marktteilnehmern ermöglichen soll, den Handel mit tokenisierten Wertpapieren On-Chain auf konforme Weise zu beginnen, während die Kommission an langfristigen Regeln arbeitet." - Paul Atkins, SEC-Chair

Die Verschiebung markiert dennoch keinen Rückzug von der Agenda. Sie ist eher ein Halt innerhalb eines bereits weit fortgeschrittenen Prozesses. Zunächst hatte die Behörde im Januar 2026 klargestellt, dass die Tokenisierung eines Wertpapiers dessen regulatorische Einstufung nicht verändert. Im März 2026 genehmigte sie die Nasdaq-Regeln für den tokenisierten Aktienhandel, im April folgte die NYSE. Beide stützen sich auf einen Tokenisierungs-Pilot der DTCC, der die Abwicklung digitaler Wertpapiere im bestehenden Marktgefüge erproben soll. Die regulatorische Richtung steht somit längst fest, lediglich der jüngste Teilschritt verzögert sich.

Das Markt-Momentum läuft gleichzeitig weiter. Anfang Mai 2026 gaben Jump Trading und Securitize eine Partnerschaft für den Handel mit tokenisierten Aktien bekannt. Jump steuert dabei die Liquidität bei, Securitize die Infrastruktur für Ausgabe und Verwaltung der Token. Solche Allianzen zeigen, dass die Industrie die Verzögerung als taktischen Zwischenschritt einordnet und ihre Vorbereitungen unvermindert vorantreibt.

Was die Exemption ermöglicht hätte und was jetzt fehlt

Mit der Innovation Exemption hätten Krypto-Plattformen tokenisierte Aktien anbieten können, ohne die volle Broker-Dealer-Registrierung zu durchlaufen. Die Vorteile solcher Token gelten ferner als beträchtlich: schnellere Abwicklung, Bruchteilseigentum, geringere Transaktionskosten und ein Handel rund um die Uhr. Gerade die fragmentierte Stückelung und der durchgehende Handel adressieren Bedürfnisse, die der klassische Börsenbetrieb mit festen Handelszeiten nicht bedient.

Commissioner Hester Peirce verteidigte das Rahmenwerk am 21. Mai 2026 öffentlich. Sie bezeichnete es als „limited in scope", da es ausschliesslich digitale Darstellungen bestehender Wertpapiere abdecke und keine synthetischen Token. Ihre Wortmeldung fiel auf den Tag vor dem Bekanntwerden der Verschiebung und unterstreicht damit die internen Differenzen über die Reichweite der Massnahme. Ohne festen Termin warten die betroffenen Plattformen jedoch weiterhin im Schwebezustand.

Tokenisierungsmarkt ohne regulatorische Absicherung

Der Markt für tokenisierte Real-World-Assets erreicht aktuell rund 34 Mrd. USD. Tokenisierte Aktien machen davon vergleichsweise erst etwa 1.55 Mrd. USD aus, ein kleiner, aber wachsender Anteil. Gemessen an etablierten Segmenten wie tokenisierten Treasury-Produkten bleibt der Aktienbereich somit ein Frühstadium. Dessen Entwicklung wird nun zusätzlich vom regulatorischen Stillstand gebremst. Die fehlende Exemption trifft damit genau jenes Segment, das den Sprung von der Pilotphase in den breiten Handel noch vor sich hat.

Die längerfristigen Erwartungen fallen dennoch hoch aus. Citibank prognostizierte ursprünglich 2022 und McKinsey 2024, dass der Tokenisierungsmarkt bis 2030 ein Volumen im Billionen-Bereich erreichen könnte. Gleichzeitig hatte die SEC im Januar 2026 klargestellt, dass die Bundeswertpapiergesetze nach dem wirtschaftlichen Inhalt eines Instruments greifen, unabhängig von dessen technischer Tokenisierung. Genau in diesem Spannungsfeld bewegen sich die Plattformen: Das Marktpotenzial ist erheblich, der verbindliche Rahmen für tokenisierte Aktien fehlt bei der SEC jedoch weiterhin. Bis ein neuer Termin feststeht, bleibt die Brücke zwischen ambitionierter Agenda und konformem Handel unvollendet.