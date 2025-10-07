Rekordwoche für Krypto-ETPs: Zuflüsse von fast 6 Milliarden USD

Krypto-ETPs erleben derzeit einen massiven Boom. In der Woche bis vergangenen Freitag flossen netto fast 6 Milliarden US-Dollar in die Produkte – ein neues Allzeithoch. Den grössten Anteil zog Bitcoin auf sich, doch auch Ethereum, Solana und XRP profitierten deutlich.

Der Rekordzufluss verdeutlicht, dass Krypto-ETPs längst über den Nischenstatus hinausgewachsen sind. Institutionelles Kapital nutzt verstärkt regulierte Strukturen, um Zugang zu Bitcoin und anderen digitalen Assets zu erhalten. Besonders bemerkenswert ist die zunehmende Diversifikation: Anleger setzen nicht mehr nur auf Bitcoin, sondern verteilen ihre Mittel zunehmend auf verschiedene Kryptowährungen. Die Kursbewegungen seit Anfang Oktober basieren somit klar auf starker institutioneller Nachfrage.

Kapitalströme im Überblick

Laut CoinShares stieg das verwaltete Vermögen in Krypto-ETPs mit den jüngsten Zuflüssen auf rund 254 Milliarden USD. Bitcoin beanspruchte knapp 60 Prozent der Neuinvestitionen, doch auch Ethereum und Solana verzeichneten erhebliche Mittelzuflüsse.

Ein Treiber dieser Entwicklung waren makroökonomische Faktoren. Die Zinssenkung der US-Notenbank, schwächere Arbeitsmarktdaten und die Unsicherheit über einen möglichen Regierungsstillstand in den USA führten dazu, dass Investoren vermehrt alternative Anlageklassen nachfragten. Kryptowährungen rücken dabei zunehmend ins Zentrum dieser Strategie.

Technische Indikatoren & Marktstruktur

On-Chain-Daten verstärken das positive Bild. Die Bitcoin-Bestände auf Börsen fielen auf ein Sechsjahrestief, da langfristige Anleger ihre Coins abzogen. Das verringert das potenzielle Verkaufsangebot und wirkt stützend auf den Preis. Hinzu kommt, dass Anlegerpositionen überwiegend long bleiben und kaum Interesse an Short-Produkten zeigen.

Trotz des Optimismus bleibt Vorsicht angebracht. Solche Rekordzuflüsse garantieren keinen stabilen Aufwärtstrend. Marktstimmung, Regulierung und technischer Support müssen weiterhin passen. Kommt es zu Rückschlägen, könnten kurzfristige Investoren schnell reagieren. Dennoch markiert diese Woche einen klaren Wendepunkt: Krypto-ETPs sind endgültig im Mainstream der Finanzwelt angekommen.