Kryptomarkt auf Rekordkurs – Rückenwind für Bitcoin und Altcoins

Nach einer kurzen, aber gesunden Korrektur Ende September befindet sich der Kryptomarkt bereits wieder auf Rekordniveau. Bitcoin hat über das Wochenende ein neues Allzeithoch markiert und signalisiert damit eindrucksvoll die Stärke des laufenden Zyklus und die Chancen für eine "Altcoin Season 2025" stehen gut.

Die Erholung wurde von einem kräftigen Anstieg des Handelsvolumens begleitet – ein Hinweis darauf, dass sich grosse Investoren weiter positionieren. Gleichzeitig mehren sich Anzeichen für eine breitere Marktrotation hin zu Altcoins. Ethereum, Solana und ausgewählte DeFi-Protokolle verzeichnen überdurchschnittliche Zuwächse. Diese Bewegung knüpft an historische Muster an, in denen sich nach einer Phase hoher Bitcoin-Dominanz eine Altcoin-Season anschloss.

ETF-Welle und regulatorische Signale

Die US-Börsenaufsicht SEC hat im September neue «Generic Listing Standards» eingeführt, die den Bewilligungsprozess für Krypto-ETFs deutlich beschleunigen. Für Oktober stehen mehrere ETF-Entscheidungen an, darunter mit hoher Wahrscheinlichkeit Zulassungen auf Solana und XRP sowie mögliche weitere Altcoins wie Litecoin und Dogecoin.

Auch makroökonomisch bleibt der Rückenwind stark: Fed-Chef Jerome Powell deutete in Jackson Hole mögliche Zinssenkungen an. Eine wichtige Ingredienz für eine allfällige Altcoin Season 2025 ist auch eine lockere Geldpolitik, die Risikoassets zusätzlichen Auftrieb verleiht. Ein Setup, das in der Vergangenheit häufig starke Quartalsrallies ausgelöst hat.

Tokenisierung und Stablecoins im Fokus

Parallel gewinnt die Integration von Blockchain-Infrastruktur in den traditionellen Finanzsektor an Tempo.

Die Nasdaq hat bei der SEC beantragt, den Handel mit tokenisierten Aktien auf Blockchain-Basis zu ermöglichen.

In Europa arbeiten mehrere Grossbanken an einem Euro-Stablecoin-Projekt, um im digitalen Zahlungsverkehr konkurrenzfähig zu bleiben.

Swift testet Brücken zwischen klassischen Zahlungssystemen und öffentlichen Blockchains.

Diese Entwicklungen unterstreichen, dass Distributed-Ledger-Technologien längst zu einer strategischen Basis moderner Kapitalmärkte geworden sind.

Bitcoin-Knappheit verschärft sich

Neue Daten deuten zudem auf eine sich zuspitzende Angebotsverknappung bei Bitcoin hin. Institutionelle OTC-Desks berichten über leere Bestände: Innerhalb von sechs Wochen sind die gehaltenen Reserven von rund 137’000 BTC auf knapp 30’000 BTC gefallen – das niedrigste Niveau seit 2021. Gleichzeitig befinden sich nur noch etwa 2 Millionen BTC auf Börsen, ein 7-Jahres-Tief.

Sollte die Nachfrage über ETFs weiter anhalten, könnte es zu einem klassischen Supply Shock kommen. Sobald institutionelle Käufer mangels OTC-Angebot gezwungen sind, auf offene Märkte auszuweichen, könnten die Preise rasch weiter anziehen.

Ausblick: Starkes viertes Quartal wahrscheinlich

Mit der Kombination aus rekordtiefer Angebotsseite, ETF-Nachfrage, geldpolitischer Unterstützung und positiver Saisonalität sind die Voraussetzungen für ein starkes viertes Quartal so gut wie selten.

Während Bitcoin weiter die Leitrolle behält, steigen die Chancen, dass Altcoins im weiteren Jahresverlauf an Dynamik gewinnen – getragen von wachsender Adoption, steigender On-Chain-Aktivität und zunehmender institutioneller Durchdringung.

Fazit: Der Markt präsentiert sich robust, strukturell untermauert und makroökonomisch begünstigt. Die Frage lautet weniger, ob eine Altcoin Season 2025 kommt – sondern wie breit sie diesmal ausfallen wird.