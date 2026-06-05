Strategy und BitMine tief im Minus: 21 Mrd. USD Verlust

Strategy und BitMine sind tief im Minus: Auf ihren Krypto-Treasury-Positionen sitzen beide Unternehmen zusammen auf rund 21 Mrd. USD unrealisierten Buchverlusten. Gleichzeitig hat der gesamte Sektor der Digital Asset Treasury Companies 62 Mrd. USD an Marktkapitalisierung eingebüsst.

Digital Asset Treasury Companies, kurz DATs, nehmen über Aktien- und Anleiheemissionen Kapital auf und legen es ausschliesslich in Krypto-Assets wie Bitcoin oder Ethereum an. Krypto ist hier das primäre Bilanz-Asset, nicht Zahlungsmittel oder Technologie. Strategy gilt als Pionier des Modells: Michael Saylor lancierte es im August 2020 mit einem Erstankauf von 21'454 BTC für 250 Mio. USD. BitMine pivotierte hingegen 2025 unter Tom Lee von einem Bitcoin-Mining-Betrieb zur Ethereum-Treasury und taufte die Strategie „Alchemy of 5%". Beide Aktien handelten zunächst lange mit mNAV-Prämien über 1.0x, was das Modell überhaupt erst antrieb. Inzwischen steht Bitcoin seit Jahresbeginn 32% tiefer und Ethereum 48%, womit beide Vermögenswerte deutlich unter den Einstandspreisen der Treasury-Unternehmen notieren.

Strategy verkauft erstmals seit 2022 Bitcoin

Zwischen dem 26. und 31. Mai 2026 verkaufte Strategy 32 BTC für 2.5 Mio. USD, was einem Kurs von 77'135 USD pro Bitcoin entspricht. Es war die erste Veräusserung seit 2022 und somit ein Bruch mit der eigenen „Nie-verkaufen"-Doktrin. Der Erlös floss in die Dividende auf die STRC-Vorzugsaktien. Nicht die Grösse macht den Vorgang bedeutsam, sondern der Präzedenzfall: Zuvor hatte das Unternehmen am 11. Mai noch 535 BTC für 43 Mio. USD zugekauft.

Dahinter steht eine angespannte Verpflichtungsstruktur. Per 31. Mai hielt Strategy eine USD-Reserve von 900 Mio. USD, während fünf Serien von Vorzugsaktien jährliche Verpflichtungen von 750 bis 800 Mio. USD verursachen. Die Reserve deckt die laufenden Dividenden- und Schuldenkosten somit nur knapp. Die 32 verkauften Bitcoin wirken daher weniger wie eine Ausnahme als wie ein erstes Signal eines strukturellen Drucks.

Saylor selbst hat den Schritt offen angekündigt und als bewusstes Signal an den Markt gerahmt.

„Wir werden wahrscheinlich etwas Bitcoin verkaufen, um eine Dividende zu zahlen, einfach um den Markt zu immunisieren und das Signal zu setzen, dass wir es getan haben." - Michael Saylor, CEO Strategy

Der Buchverlust auf die Gesamtposition von 843'706 BTC beläuft sich aktuell auf rund 10.8 Mrd. USD, gemessen am durchschnittlichen Einstand von 75'699 USD. Für das erste Quartal 2026 meldete das Unternehmen zudem einen Nettoverlust von 12.54 Mrd. USD, getrieben von einem unrealisierten Bitcoin-Verlust von 14.46 Mrd. USD. Die MSTR-Aktie notiert inzwischen rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

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BitMines ETH-Wette kostet 10 Milliarden

BitMine hält per 1. Juni 2026 rund 5'416'901 ETH, was etwa 4.49% des zirkulierenden Angebots entspricht. Davon sind 4'718'677 ETH oder 87% gestaked. Die Kostenbasis liegt bei rund 18 Mrd. USD, der durchschnittliche Einstand bei 3'476 USD pro ETH. Bei einem aktuellen Kurs von 1'555 USD ergibt sich daraus ein Buchverlust von etwa 10.4 Mrd. USD. Mit „Alchemy of 5%" hatte Tom Lee zunächst das Ziel ausgegeben, rund 6 Mio. ETH und damit etwa 5% des Gesamtangebots zu akkumulieren.

Finanziert wurde der Aufbau ausschliesslich über Aktienemissionen, also ohne Fremdkapital. Die annualisierten Staking-Einnahmen schätzt das Unternehmen auf 296 bis 374 Mio. USD bei einer Sieben-Tage-Rendite von 2.7 bis 2.9%. Diese Erträge reichen rechnerisch jedoch nicht aus, um einen Buchverlust von über 10 Mrd. USD in absehbarer Zeit zu decken. Gleichzeitig ist die BMNR-Aktie von einem 52-Wochen-Hoch bei 161 USD auf unter 17 USD gefallen, ein Minus von rund 89%, womit die mNAV-Prämie auf etwa 0.95x geschrumpft ist. Somit verliert auch die Emissionslogik ihre Grundlage, denn neue Aktien unterhalb des inneren Werts der Krypto-Bestände verwässern die bestehenden Anteile.

Über die ETH-Position hinaus hält der Anbieter rund 203 BTC sowie Barreserven von etwa 446 Mio. USD und Beteiligungen unter dem Label „Moonshot Investments". Tom Lee bezeichnete die Buchverluste als „Feature, kein Bug" und verwies dabei auf die laufenden Staking-Erträge der gestakeden Bestände. Der Markt bewertet die Lage allerdings anders, wie der Aktienkurs deutlich unter dem inneren Wert der Krypto-Bestände zeigt.

Wenn die mNAV-Prämie fällt, bricht das Modell

Das DAT-Modell funktioniert als selbstverstärkende Schleife, solange die Aktie mit einer mNAV-Prämie über 1.0x handelt. Das Unternehmen gibt dann neue Aktien aus, kauft damit Krypto-Assets und steigert den Buchwert je Aktie, was die Prämie wiederum stützt. Saylor etablierte diese Mechanik ab 2020, und über Jahre trieb sie den Wertzuwachs der Treasury-Pioniere an.

Sobald die Prämie unter 1.0x fällt, kippt die Logik jedoch ins Gegenteil. Strategys mNAV liegt auf Basis der Marktkapitalisierung bei 0.72x, gemessen am Enterprise Value hingegen bei 1.03x. BitMine notiert ebenfalls knapp darunter, bei rund 0.95x. Neue Aktienemissionen wären unter diesen Bedingungen dilutiv statt akkretiv, womit der Wachstumsmotor des Modells stoppt. Verschärft wird der Druck zudem durch eine FASB-Regeländerung von 2026, nach der unrealisierte Gewinne und Verluste auf digitale Assets direkt in den Nettogewinn fliessen und massive negative Ausschläge in den Quartalsberichten erzeugen.

Den Treasury-Unternehmen bleiben damit drei Hebel: eine Preiserholung der Assets, laufende Staking- und Yield-Einnahmen sowie ein offener Kapitalmarktzugang. Fehlt einer dieser Faktoren, geraten gehebelte DATs rasch unter Druck. Schliesslich geben die Prediction-Märkte von Kalshi eine Wahrscheinlichkeit von 80% an, dass Bitcoin 2026 noch unter 60'000 USD fällt.

Der breitere DAT-Sektor unter Druck

Der Druck beschränkt sich nicht auf Strategy und BitMine. Die kombinierte Marktkapitalisierung aller Bitcoin-Treasury-Unternehmen ist von knapp 134 Mrd. USD im Oktober 2025 auf rund 72 Mrd. USD gefallen, ein Verlust von 62 Mrd. USD. Strategy dominiert den Sektor dabei klar: Mit 843'706 BTC hält das Unternehmen allein rund 76% aller Bitcoin im Besitz börsennotierter Treasury-Firmen, die zusammen 1'215'993 BTC verwalten.

Die Nachahmer haben ihre Käufe inzwischen fast eingestellt. Im letzten Monat erwarben die Nicht-Strategy-Firmen zusammen nur noch 1'000 BTC, ein Rückgang von 99% gegenüber dem Höchststand von 69'000 BTC im August 2025. Die Einzelfälle zeigen das Ausmass: Nakamoto unter David Bailey führte einen Reverse Stock Split im Verhältnis 1:40 durch, das japanische Metaplanet liegt über 80% unter seinem Jahreshoch, und SoftBank verkaufte seine gesamte 26-Prozent-Beteiligung an Twenty One Capital an Tether. Letztlich zieht das Modell somit keine neuen Teilnehmer mehr an.