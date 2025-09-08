Nasdaq will tokenisierte Wertpapiere einführen

Die US-Börse Nasdaq hat bei der SEC ein Regeländerungs-Gesuch eingereicht, um zukünftig auch tokenisierte Wertpapiere - also tokenisierte Aktien und börsengehandelte Produkte - auf ihrem Hauptmarkt listen und handeln zu können.

Das wäre ein Meilenstein: Erstmals könnten tokenisierte Finanzinstrumente offiziell auf einer grossen US-Börse handeln, wenn der Antrag genehmigt wird, wie Reuters berichtet.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

TradFi trifft Blockchain

Nasdaq strebt ein flexibles Modell an: Anleger könnten Wertpapiere wahlweise in traditioneller digitaler Form oder als Blockchain-basierte Token erwerben und handeln - alles auf demselben Orderbuch und unter denselben Marktregeln. Entscheidend ist dabei, dass alle Rechte - wie Stimmrecht und Dividendenanspruch - voll erhalten bleiben. Nur dann sollen die tokenisierten Papiere als gleichwertig zu herkömmlichen gelten.

Damit das Projekt Realität wird, stellt Nasdaq sicher, dass bestehende Handelsabläufe wie Routing, Preisfindung und Marktaufsicht unangetastet bleiben - ergänzt durch eine zusätzliche Blockchain-Schicht. Voraussichtlich können die ersten tokenisierten Wertpapiertransaktionen im dritten Quartal 2026 stattfinden, sofern die Infrastruktur der Depository Trust Company bereitsteht.

Infrastruktur und Zeitplan

Dieser Schritt erfolgt im Zuge einer Lockerung der Krypto-Regulierung unter der aktuellen SEC-Führung und wird begleitet durch ähnliche Projekte von Marktakteuren wie Coinbase, Citi oder Bank of America. Ziel ist eine verschmelzende Welt von traditionellen Finanzmärkten und digitalen Assets - mit erhöhter Liquidität und Effizienz.

Für institutionelle Marktteilnehmer eröffnet die geplante Nasdaq-Initiative völlig neue Möglichkeiten. Fondsmanager, Banken und Family Offices könnten künftig dieselben Produkte entweder in klassischer digitaler Form oder als Blockchain-Token handeln. Damit würde die Tokenisierung nicht länger nur ein Nischenkonzept sein, sondern Teil des Mainstreams - und das unter dem Dach einer der weltweit strengsten Börsen.

Nasdaqs Vorstoss setzt auch ein klares Signal im internationalen Wettbewerb. Während in Europa bereits Pilotprojekte unter der MiCA-Verordnung laufen und in Asien Börsen wie die in Singapur oder Hongkong auf tokenisierte Assets setzen, will die Nasdaq die Führungsrolle im US-Markt sichern. Sollte die SEC grünes Licht geben, könnte dieser Schritt einen Dominoeffekt auslösen und andere grosse Börsen wie die NYSE zum Nachziehen bewegen.