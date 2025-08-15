Citigroup erwägt Stablecoin- und Krypto-ETF-Dienstleistungen

Citigroup plant, ihr Angebot im Bereich digitaler Assets signifikant auszuweiten. Das Traditionshaus prüft derzeit den Einstieg in Custody-Services für Stablecoin-Reserven und Krypto-basierte ETFs - ein Schritt, der die Bank in direkte Konkurrenz mit etablierten Krypto-Dienstleistern wie Coinbase bringt.

Zudem sollen Stablecoin-Zahlungen beschleunigt und Zahlungsprozesse modernisiert werden. Die Citigroup erwägt Custody-Dienste für sichere Vermögenswerte, die hinter Stablecoins stehen, etwa US-Staatsanleihen und Bargeld. Ergänzend prüft die Bank Lösungen für Stablecoin-basierte Zahlungen zur Optimierung von Abwicklungszeiten. Auch die Verwahrung digitaler Assets, die Krypto-ETFs unterlegen, steht auf dem Prüfstand - angesichts des starken Wachstums dieses Segments. Die Pläne folgen auf neue gesetzliche Vorgaben, die Stablecoin-Infrastruktur für traditionelle Finanzakteure öffnen.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Konkurrenz für Coinbase

Citigroup zählt zu den ersten grossen Banken, die nach dem neuen Regulierungsumschwung (z.B. durch den GENIUS Act) aktiv neue Krypto-Services erkunden. Der Fokus liegt zunächst auf der Verwahrung hochwertiger Assets, aber mittelfristig ist auch die Eigenemission eines Stablecoins denkbar. Damit könnte Citigroup nicht nur in das ETF-Custody-Geschäft vordringen - derzeit zu 80% von Coinbase dominiert -, sondern auch Payment-Lösungen über Stablecoins ausbauen.

Ein wesentlicher Grund für Citigroups Vorstoss sind die jüngsten regulatorischen Entwicklungen in den USA, die Banken den Einstieg in den Stablecoin- und Krypto-ETF-Sektor erleichtern. Neue Gesetze schaffen klare Standards für die Verwahrung von Vermögenswerten, die hinter Stablecoins stehen, und legen technische sowie Compliance-Anforderungen fest. Diese Rechtssicherheit ermöglicht es Grossbanken, Produkte anzubieten, die bislang fast ausschliesslich Krypto-nativen Unternehmen vorbehalten waren.

Auswirkungen auf den Markt

Sollte Citigroup tatsächlich in den Markt für Stablecoin-Custody und Krypto-ETF-Verwahrung einsteigen, könnte dies den Wettbewerb erheblich verschärfen. Institutionelle Anleger, die bislang aus Sicherheits- oder Reputationsgründen auf grosse Banken setzen, hätten damit erstmals Zugang zu solchen Diensten aus einer Quelle, der sie bereits vertrauen. Das könnte nicht nur Marktanteile von Coinbase und anderen Dienstleistern schmälern, sondern auch den Weg für weitere Banken ebnen, ähnliche Angebote zu entwickeln.