Layer-1-Sektor profitiert von Solana-Rallye

Marktkommentar

Fünf Wochen in Folge verzeichnete Bitcoin (BTC) einen grünen Wochenschluss. Ein solches Muster war zuletzt während der Rallye im Sommer 2021 zu beobachten. Treiber des Anstiegs bleibt die Erwartung eines Spot-basierten Bitcoin-ETFs. Eine gewisse Konsolidierungsphase dürfte den Märkten allerdings gut tun. Bitcoin befindet sich an einer starken historischen Widerstandszone bei 38'000 USD und erlebte seit August keine erhebliche Korrektur mehr.

Das Bild für die zweitgrösste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, Ether (ETH), sieht nach wie vor etwas düster aus. Seit dem lang erwarteten Umstieg auf Proof of Stake ("Merge") im September 2022 verliert Ether konstant an Boden gegenüber Bitcoin. Das Verhältnis zwischen den beiden Vermögenswerten (ETH/BTC) erreichte kürzlich einen Jahrestiefstand von 0.051. Jetzt pendelt sich der Preis in diesem Bereich etwas ein.

Auffallend war die schwache Preisreaktion auf BlackRocks Antrag für einen Ether-ETF vor eineinhalb Wochen. Am Freitag folgte auch Fidelity, der drittgrösste Vermögensverwalter der Welt, mit einer eigenen Einreichung. Bitcoins Preis reagierte im Juni sofort auf die Ankündigung, Ether bleibt eher schwerfällig. Der Markt preist die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Genehmigung des Ether-Produktes scheinbar tiefer ein.

Solana: der Marktliebling

Einer der Performance-stärksten alternativen Krypto-Assets ("Altcoins") in den letzten Monaten war Solana (SOL). Seit Mitte Oktober legte die native Kryptowährung des Smart-Contract-Netzwerks um +175% zu. Solana glänzt als Ethereum-Konkurrent primär mit sehr raschen Transaktionszeiten und tiefen Gebühren. Bis Ende 2024 streben die Entwickler mehrere hunderttausend Transaktionen Pro Sekunde (TPS) an.

Mit diesem günstigen Umfeld für Applikationen entstand in den vergangenen Jahren ein robustes DeFi- und NFT-Ökosystem. Die Verwicklung des verurteilten FTX-Gründers Sam Bankman-Fried drückte während des Kollapses der Börse jedoch hart auf den Preis. Diesen Preisverlust machte Solana jetzt wieder wett und stieg auf ein neues Jahreshoch.

Smart-Contract-Sektor profitiert von Solana-Rallye

Der erhebliche Preisanstieg des "Layer-1" Netzwerks kommt auch weiteren Kryptowährungen desselben Sektors zugute. In der letzten Woche waren die beiden Smart-Contract-Blockchains Avalanche (AVAX) mit +37.67% und Cardano (ADA) mit +9.05% neben Solana die Wochengewinner der Top 20. Der in Bezug auf Marktkapitalisierung etwas tiefer bewertete Konkurrent Near Protocol (NEAR) stieg ebenfalls um +35.03%. Der moderate Dogecoin (DOGE) Antieg von +8.03% deutet auf einen allgemein steigenden Risikoappetit hin.

