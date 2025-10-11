Black Friday am Kryptomarkt: Liquidationen in historischem Ausmass

Der Freitag hatte es in sich. Der Black Friday Crash am Kryptomarkt liess Anleger weltweit aufschrecken. Nach Trumps Ankündigung von 100-Prozent-Zöllen auf chinesische Waren rutschten die US-Aktienmärkte tief ins Minus, und die Schockwellen trafen insbesondere auch den Markt für digitale Assets.

Ein Flash-Crash-ähnlicher Sell-off löste massive Liquidationen aus und liess die zuvor optimistische Stimmung in Panik kippen. Zu Monatsbeginn befand sich der Markt noch im Rausch eines neuen Bitcoin-Allzeithochs und rekordhoher Zuflüsse in Digital-Asset-ETFs. Die Stimmung war euphorisch. Der Fear & Greed Index, ein Stimmungsbarometer, das Faktoren wie Marktmomentum, Social-Media-Sentiment und weitere Marktindikatoren erfasst, kletterte mit Werten über 70 in den Bereich überbordenden Optimismus und signalisierte Vertrauen in eine Fortsetzung des Bullenmarkts. Viele Anleger, insbesondere spekulative Akteure, hatten jedoch die Rechnung ohne Trump und ohne die in Vergessenheit geratene Verletzlichkeit eines allzu selbstsicheren Marktes gemacht.

Eine gefährliche Mischung aus überhebelten Long-Positionen und sorglosem Optimismus bildete den idealen Nährboden für eine abrupte Marktbereinigung. Im hochspekulativen Kryptomarkt, wo an zentralisierten wie dezentralen Börsen Futures mit bis zu 100-fachem Hebel gehandelt werden, genügt ein externer Schock, um eine Kaskade an Liquidationen auszulösen. Market Maker und Arbitrage-Händler nutzen solche Phasen gezielt aus, Liquidationsniveaus werden beobachtet und teils aktiv angesteuert. Eine Praxis, die auch im traditionellen Finanzsystem vorkommt, im Kryptobereich jedoch eine neue Dimension erreicht hat.

Kryptomarkt Crash: Milliarden an Longs liquidiert

Die anfänglich harmlose Korrektur im Gleichschritt mit dem S&P 500 weitete sich bei Bitcoin und insbesondere den Altcoins rasch zu zweistelligen Rückgängen aus. Was zunächst wie eine gesunde Konsolidierung wirkte, mündete in mehreren Bilderbuch-Flash-Crash-Szenarien mit intraday Tiefstständen, die seit Monaten nicht mehr erreicht worden waren. Dieses Ausmass wurde durch die Fragmentierung der Handelsplätze und die strukturelle Anfälligkeit hochriskanter Hebelpositionen zusätzlich verstärkt, was die Volatilität in solchen Phasen deutlich erhöht.

Der entstandene Schaden war entsprechend historisch. Laut Daten von Coinglass summierten sich die Long-Liquidationen innerhalb von 24 Stunden auf rund 20 Milliarden US-Dollar, wobei Marktteilnehmer vermuten, dass die tatsächlichen Werte noch höher liegen. Etwa 87 Prozent der betroffenen Positionen waren Longs, doch auch rund 2,5 Milliarden US-Dollar an Shorts wurden im Strudel der extremen Schwankungen ausgelöscht.

Turbulente Bereinigung, aber vorerst kein struktureller Bruch

Die teils extremen Kursausschläge der vergangenen 24 Stunden haben den Markt deutlich bereinigt und zahlreiche gehebelte Trader aus dem Spiel genommen. Der Fear & Greed Index fiel von 70 auf 23 und signalisiert damit nun „Extreme Fear“ – ein Niveau, das historisch oft mit Kapitulationsphasen einhergeht. Trotz der Turbulenzen bleibt das Fundament des Marktes vorerst intakt.

Bitcoin notiert mit rund 110 000 USD, rund 19 % im Jahresverlauf im Plus und etwa 13 % unter seinem jüngsten Allzeithoch von 126 000 USD. Die Gesamtmarktkapitalisierung exklusive Stablecoins liegt nach der Korrektur bei rund 3,4 Billionen USD und damit gut 15 % über dem Jahresbeginn. Das Bild ist jedoch uneinheitlich: Während Bitcoin, etablierte Smart-Contract-Plattformen wie BNB (+57 % YTD) und Ethereum (+14 % YTD) sowie neue Aufsteiger wie Hyperliquid (+66 % YTD) den Gesamtmarkt tragen, kämpfen viele niedrig kapitalisierte Altcoins mit deutlichen Verlusten. Die Marktphase trennt zunehmend Substanzwerte von spekulativen Projekten, was als gesunde Entwicklung zu betrachten ist.

Fundamental bleibt der übergeordnete Trend klar: Die traditionelle Finanzwelt bewegt sich zunehmend auf Blockchain-Infrastrukturen zu, ein struktureller Treiber, der dem Sektor langfristig Unterstützung bietet. Gleichzeitig hat der jüngste Crash deutliches Verbesserungspotenzial auf Ebene der Marktinfrastruktur offengelegt. Die Fragmentierung der Liquidität führte zu erheblichen Preisunterschieden zwischen Handelsplätzen, während mehrere Börsen zeitweise ins Stocken gerieten oder gar nicht mehr erreichbar waren – eine Erscheinung, die in Phasen erhöhter Marktvolatilität bereits mehrfach beobachtet wurde.

Ausblick:

Kurzfristig dürfte der Markt nach der Bereinigung in eine Phase der Konsolidierung übergehen. Die kurzfristige Stimmung bleibt fragil, doch strukturell ist das Umfeld nach wie vor konstruktiv. Makroökonomische Impulse und die fortschreitende Integration digitaler Assets in das traditionelle Finanzsystem sprechen mittelfristig für Stabilisierungstendenzen und selektive Erholungen.

Lehren für die Branche

Der jüngste Crash sollte als Weckruf verstanden werden, nicht nur für überhebelte Trader, sondern ebenso für Börsen und Betreiber zentraler Marktinfrastrukturen. Ereignisse, bei denen grosse Handelsplattformen in turbulenten Phasen ausfallen oder extreme Kursdifferenzen auftreten, untergraben das Vertrauen institutioneller Investoren. Ebenso rückt die ausgeprägte Intraday-Volatilität selbst in marktführenden Kryptowerten die strukturelle Reife des Handelsökosystems in den Fokus.

Während die Wall Street zunehmend Anteile am Handelsvolumen beansprucht, wird der Grossteil des Kryptohandels nach wie vor auf fragmentierten Börsen abgewickelt. Künftig wird es entscheidend sein, die Marktinfrastruktur zu professionalisieren. Dazu gehören stabile Erreichbarkeit, stärkere Liquiditätspools und eine verlässliche Preisbildung.