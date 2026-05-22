Trump-Medienfirma verkauft weitere Bitcoin-Bestände zu Verlust von 34%

Trump Media transferierte 2'650 Bitcoin im Wert von rund 205 Mio. USD an die Krypto-Börse Crypto.com. Der verbleibende Bitcoin-Bestand von 6'889 BTC liegt damit rund 34% unter dem durchschnittlichen Einstandspreis von 108'519 USD pro BTC.

Trump Media & Technology Group ist das börsennotierte US-Medienunternehmen hinter der Social-Media-Plattform Truth Social und an der Nasdaq unter dem Ticker DJT gelistet. Das Kerngeschäft besteht aus digitalem Content und Plattform-Vermarktung. Der Umsatz aus Truth Social lag im ersten Quartal 2026 bei unter 1 Mio. USD und macht somit nur einen Bruchteil des Konzernergebnisses aus. Im Mai 2025 kündigte der Konzern eine Bitcoin-Treasury-Strategie an, finanziert durch eine Aktien- und Wandelanleihenplatzierung von rund 2.3 Mrd. USD. Zunächst kaufte das Unternehmen ab Juli 2025 11'542 BTC zu einem Durchschnittspreis von 108'519 USD je Coin, was einer Kostenbasis von rund 1.24 Mrd. USD entspricht. Nun ist die Firma im Liquidationsmodus. CVJ.CH bestätigte den aktuellen Transfer per On-Chain-Daten auf Arkham Intelligence. Allerdings bleibt der Zweck der Übertragung – Verkauf, OTC-Deal oder Sicherheitsleistung – offiziell offen.

Trump Media Bitcoin-Bestand schrumpft auf 6'889 BTC

Vom ursprünglichen Bestand von 11'542 BTC sind nach zwei grossen Bewegungen noch 6'889 BTC übrig. Zunächst veräusserte das Unternehmen Ende Februar 2026 rund 2'000 BTC zu einem Kurs von knapp unter 70'000 USD je Coin, was einem Erlös von etwa 174 Mio. USD entsprach. Später folgte der zweite, grössere Transfer: 2'650 BTC im Wert von rund 205 Mio. USD wechselten auf eine Adresse von Crypto.com. Der Restbestand entspricht somit einem Marktwert von rund 532.78 Mio. USD. Im Q1-Bericht per 31. März 2026 wies der Konzern hingegen noch 9'542 BTC mit einem Marktwert von 647.1 Mio. USD aus. Die Differenz ergibt sich aus den jüngsten Bewegungen.

Die Struktur des Bestands engt den frei verfügbaren Anteil zusätzlich ein. Laut Q1-Bericht dienen 4'260.73 BTC als Sicherheit für ausstehende Wandelanleihen. Zudem schrieb der Konzern auf weitere 4'000 BTC Covered-Call-Optionen bei einem Kontrahenten, um Volatilität abzusichern. Rechnerisch verbleibt damit ein wirtschaftlich frei verfügbarer Bestand im niedrigen vierstelligen BTC-Bereich. Folglich ist die Spielmasse für weitere Treasury-Bewegungen ohne Eingriff in die Collateral-Struktur eng begrenzt. Auffällig ist, dass der jüngste Transfer den frei disponiblen Anteil weiter reduziert.

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Q1-Verlust von 405 Mio. USD durch Krypto-Markdowns

Im ersten Quartal 2026 verbuchte Trump Media einen Nettoverlust von 405.9 Mio. USD nach 31.7 Mio. USD im Vorjahresquartal. Rund 244 Mio. USD davon entfielen auf unrealisierte Verluste auf Krypto-Bestände, weitere 108.2 Mio. USD auf Aktieninvestitionen. Das operative Geschäft trug hingegen kaum bei: Truth Social erzielte 871'200 USD Umsatz bei einem Plus von 6% gegenüber dem Vorjahr. Der operative Cashflow lag mit 17.9 Mio. USD positiv. Dennoch dominieren die Krypto-Markdowns die Gewinn- und Verlustrechnung deutlich.

Der durchschnittliche Einstandspreis von 108'519 USD je BTC trifft auf einen aktuellen Marktpreis von 78'000 USD. Daraus ergibt sich für die verbleibende Position ein unrealisierter Buchverlust von rund 280 Mio. USD gegenüber der Kostenbasis. Zudem hatte das Unternehmen bereits im Volljahr 2025 einen Nettoverlust von 712.3 Mio. USD ausgewiesen, davon allein 605.5 Mio. USD im vierten Quartal 2025. Somit summieren sich die Verluste der letzten beiden ausgewiesenen Quartale auf über 1 Mrd. USD. Die Bilanzbelastung resultiert fast ausschliesslich aus der Treasury-Strategie und nicht aus dem operativen Geschäft.

Daneben hält Trump Media 756 Mio. CRO-Token aus dem Crypto.com-Ökosystem als zweite Krypto-Komponente. Deren Wert lag per 31. März 2026 bei rund 53 Mio. USD, gegenüber einer Kostenbasis von 113.9 Mio. USD. Insgesamt belief sich das Gesamtvermögen des Konzerns zum Quartalsende auf rund 2.1 bis 2.2 Mrd. USD, wobei Krypto-Aktiva den grössten Einzelposten ausmachen.

Strategie-Divergenz: Strategy kauft, Trump Media verkauft

Der Kontrast zum direkten Vergleichsunternehmen ist deutlich. Strategy, ehemals MicroStrategy, hält aktuell 818'334 BTC bei einer kumulierten Kostenbasis von 61.81 Mrd. USD und einem Durchschnittspreis von 75'537 USD je Coin. Dieser Einstand liegt rund 33'000 USD unter jenem von Trump Media. Seit Beginn 2026 erwarb der Anbieter zudem weitere 90'000 BTC, während Trump Media im selben Zeitraum bereits Bestände abbaute. Insgesamt kontrolliert Strategy somit 65.6% aller von börsennotierten Unternehmen weltweit gehaltenen Bitcoin-Bestände.

Auch das Finanzierungsmodell unterscheidet sich grundlegend. Strategy nutzt eine fortlaufende Schuldenaufnahme über Wandelanleihen und Aktienverkäufe. Trump Media hingegen finanzierte seine Bitcoin-Käufe mit einer einmaligen Platzierung von 2.3 Mrd. USD im Jahr 2025. Ferner halten über 140 börsennotierte Unternehmen mittlerweile zusammen rund 1.16 Mio. BTC. Trump Media liegt mit 6'889 BTC inzwischen unterhalb von Tesla, das nach einem Teilverkauf von 75% im zweiten Quartal 2022 noch rund 11'000 BTC hält. Damit rückt der Konzern in der Rangliste der Corporate-Holder weiter ab.

CEO-Wechsel und Kursverfall bei DJT

Die Bitcoin-Bewegungen fallen in eine Phase tiefgreifender Führungsumbrüche. Im April 2026 trat Devin Nunes als CEO zurück, offiziell um den Vorsitz des Intelligence Advisory Board von Donald Trump zu übernehmen. Als Interims-CEO folgte Kevin McGurn, zuvor in leitenden Funktionen bei Hulu, Vevo und NBCUniversal tätig. Zuvor hatte bereits im März 2026 der frühere US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer den Verwaltungsrat verlassen. Damit verlor das Gremium binnen weniger Wochen zwei prominente Mitglieder aus dem politischen Umfeld der Administration.

Parallel hat sich die Wertentwicklung der Aktie deutlich abgeschwächt. Zum Zeitpunkt des CEO-Wechsels notierte DJT bei 9.78 USD. Gegenüber dem Höchststand von 97.54 USD aus dem Jahr 2022 entspricht das einem Rückgang von rund 90%. Allein in den zwölf Monaten vor April 2026 verlor die Aktie 58%. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 2.2 Mrd. USD, während der kumulierte Nettoverlust seit dem Börsengang 2024 inzwischen über 1 Mrd. USD beträgt.

Politische Ambivalenz der Bitcoin-Treasury-Strategie

Die ursprüngliche Strategielogik begründete Trump Media auch politisch: Die im Mai 2025 angekündigte Bitcoin-Treasury sollte das Unternehmen vor „Debanking und politischer Diskriminierung" schützen. Gleichzeitig hat die Trump-Administration 2026 eine ausgeprägt pro-Krypto-Haltung eingenommen, einschliesslich Plänen für eine nationale Bitcoin-Reserve. Anders als Strategy verzichtete der Konzern jedoch auf laufende Schuldenaufnahme und stützte sich auf eine einmalige Aktien- und Anleihenplatzierung. Damit fehlt der Spielraum, in fallenden Märkten antizyklisch nachzukaufen.

Das Timing der Käufe erweist sich dennoch als ungünstig. Bitcoin erreichte im Oktober 2025 einen Höchststand von rund 126'000 USD, fiel bis Anfang Februar 2026 auf etwa 60'000 USD und notiert derzeit bei 78'000 USD. Der Durchschnittskauf von Trump Media bei 108'519 USD lag somit unmittelbar im Bereich des damaligen Höchststandes. Ob weitere Transfers folgen, hängt letztlich davon ab, wie das neue Management um Kevin McGurn die verbleibende Position einordnet.