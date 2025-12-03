XRP übertrifft als zweitschnellste Kryptowährung 800 Mio. USD in ETF-Nettozuflüssen

Die in den USA neu lancierten XRP-ETFs erreichten innerhalb von 13 Handelstagen nach der Erstnotierung institutionelle Zuflüsse von 824 Millionen USD. Die Finanzprodukte positionieren XRP als zweitschnellste Kryptowährung nach Bitcoin beim Erreichen der 800-Millionen-Dollar-Schwelle bei ETF-Zuflüssen.

Bitcoin-ETFs erreichten diese Marke in zwei Handelstagen im Januar 2024, während Ethereum-ETFs 95 Handelstage benötigten. Die XRP-ETFs verzeichneten keine Mittelabflüsse seit Handelsstart. Der grösste Einzeltag war der 14. November mit 243 Millionen Dollar Zuflüssen, gefolgt vom 24. November mit 164 Millionen Dollar.

Fünf Anbieter konkurrieren um institutionelles Kapital

Insgesamt fünf Emittenten haben zwischen dem 13. November und dem 1. Dezember 2025 XRP-Spot-ETFs an US-Börsen gelistet. Canary Capital eröffnete den Markt am 13. November mit dem XRPC-ETF, der am ersten Handelstag 58 Millionen Dollar Handelsvolumen und knapp 250 Millionen Dollar Zuflüsse generierte. Eine Woche später, am 20. November, folgte Bitwise mit dem Produkt unter dem begehrten Ticker "XRP" an der NYSE. Bitwise konnte am ersten Tag 105 Millionen Dollar Zuflüsse verbuchen.

Am 24. November erweiterten Franklin Templeton und Grayscale das Angebot. Franklin Templetons XRPZ-ETF an der NYSE Arca verzeichnete in der ersten Handelsstunde 176'191 gehandelte Einheiten mit einem Volumen von 4 Millionen Dollar. Grayscales GXRP an der NYSE startete mit 28'045 Einheiten und 1.13 Millionen Dollar Volumen. Beide Produkte erzielten am ersten Tag kombinierte Zuflüsse von 164 Millionen Dollar. Am 1. Dezember komplettierte 21Shares das Quintett mit dem TOXR-ETF an der Cboe BZX Exchange.

Die Gebührenstruktur variiert erheblich zwischen den Anbietern. Franklin Templeton positioniert sich mit einer jährlichen Verwaltungsgebühr von 0.19 Prozent am günstigsten, die bis Mai 2026 auf die ersten 5 Milliarden Dollar Assets under Management verzichtet wird. Bitwise berechnet 0.34 Prozent und verzichtet im ersten Monat auf die Gebühr für die ersten 500 Millionen Dollar. Grayscale verlangt 0.40 Prozent nach einer Gratisphase bis 24. Februar 2026 oder bis das Fondsvermögen 1 Milliarde Dollar erreicht.

Regulatorischer Durchbruch ermöglicht institutionellen Zugang

Die ETF-Lancierungswelle basiert auf einem fundamentalen regulatorischen Wandel. Im August 2025 beendete die US-Börsenaufsicht SEC ihren jahrelangen Rechtsstreit mit Ripple Labs durch einen Vergleich. Diese Einigung beseitigte die seit 2020 bestehende Rechtsunsicherheit darüber, ob XRP als Wertpapier einzustufen sei. Der XRP-Kurs stieg unmittelbar nach Bekanntgabe der Einigung.

Die Genehmigung der XRP-ETFs erfolgte über einen automatischen Mechanismus. Emittenten, die in ihren S-1-Registrierungsunterlagen die Verzögerungsklausel entfernen, lösen einen 20-tägigen Countdown aus, nach dessen Ablauf die Produkte ohne explizite SEC-Zustimmung handelbar werden. Dieser Prozess unterscheidet sich fundamental von den Bitcoin-ETF-Genehmigungen im Januar 2024, bei denen die SEC jeden Antrag einzeln prüfte und genehmigte.

Institutionelle Nachfrage übertrifft Solana und Ethereum

Die Performance der XRP-ETFs kontrastiert deutlich mit anderen kürzlich lancierten Krypto-Finanzprodukten. Solana-ETFs, die am 28. Oktober 2025 am Markt eingeführt wurden, erreichten nach 25 Handelstagen lediglich kumulierte Zuflüsse von 650.81 Millionen Dollar. Die XRP-ETFs übertrafen diesen Wert bereits nach 13 Handelstagen um 173 Millionen Dollar. Nur Bitcoin-ETFs waren schneller und erreichten die 800-Millionen-Dollar-Marke in zwei Handelstagen im Januar 2024.

Am 1. Dezember verzeichneten XRP-ETFs Tageszuflüsse von 89.65 Millionen Dollar, während Ethereum-ETFs am selben Tag Abflüsse von 79.06 Millionen Dollar hinnehmen mussten. Whale-Adressen mit Beständen zwischen 10 und 100 Millionen XRP akkumulierten innerhalb von zwei Wochen 340 Millionen XRP-Token. Gleichzeitig sank der Bestand an XRP auf zentralisierten Börsen um 29 Prozent seit Februar 2025. Die XRP-Reserven auf Binance fielen auf 2.7 Milliarden Token – der tiefste Stand seit mehreren Jahren.