21Shares startet zwei US Krypto-Index-ETFs

Der Schweizer Digital-Asset-Manager 21Shares hat seine ersten beiden Krypto-Index-ETFs in den USA gestartet. Damit betritt einer der führenden europäischen Krypto-ETP-Anbieter offiziell den US-Markt und setzt auf eine Fondsstruktur, die institutionellen Investoren den Zugang zu digitalen Vermögenswerten erleichtern soll.

Die beiden ETFs - der FTSE Crypto 10 Index ETF und der FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF - bilden jeweils einen breiten Korb aus grossen Kryptowährungen ab. Gemäss offiziellen Berichten sind beide Produkte unter dem Investment Company Act von 1940 registriert, womit sie strengeren regulatorischen Standards entsprechen als viele bisherige US-Krypto-Produkte.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Details zu den neuen Index-ETFs

Der FTSE Crypto 10 Index ETF (TTOP.P) wird mit einer Verwaltungsgebühr von 0.50% angeboten und bildet die zehn grössten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung ab - einschliesslich Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin und anderen führenden Assets. Ergänzend dazu fokussiert der FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF (TXBC.P) auf genau diese Breite ohne Bitcoin und erhebt eine Gebühr von 0.65%.

Beide Fonds basieren auf Indizes des Datenanbieters FTSE Russell, der zur London Stock Exchange Group gehört. Durch die Index-Konstruktion erhalten Anleger eine diversifizierte Allokation in mehreren grossen Layer-1-Assets sowie ausgewählten Smart-Contract-Plattformen, ohne Einzelrisiko eines einzigen Coins.

Regulatorischer Rahmen und strategische Bedeutung

Mit der Wahl der ’40-Act-Struktur positioniert sich 21Shares bewusst im streng regulierten Segment der US-Investmentfonds. Produkte unter diesem Regime unterliegen klaren Transparenz-, Liquiditäts- und Risikomanagementvorschriften, was sie besonders für Pensionskassen, Vermögensverwalter und andere institutionelle Marktteilnehmer attraktiv macht.

Die Lancierung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem US-Investoren zunehmend nach regulierten Krypto-Basket-Lösungen suchen - insbesondere nachdem Spot-ETFs für Bitcoin und Ethereum bereits breite Marktakzeptanz gefunden haben. Durch die Einführung zweier diversifizierter Krypto-Index-ETFs möchte 21Shares nun eine Lücke im Markt füllen: Zugang zu mehreren Top-Coins über ein einziges Produkt, das nicht nur spekulative Exponierung, sondern strukturiertes Exposure nach institutionellem Standard bietet.

21Shares plant zudem, seine Präsenz im US-Markt weiter auszubauen, da der Wettbewerb um Multi-Asset-Krypto-Produkte deutlich zunimmt. Die neuen Fonds könnten damit ein erstes Signal sein, dass traditionelle Fondsanbieter und spezialisierte Digital-Asset-Manager im US-Kryptosektor um Marktanteile konkurrieren.