Die Schweizerische Nationalbank (SNB) lanciert mit acht Banken und Infrastrukturanbietern ein exploratives Projekt für einen Swiss Financial Ledger. Einen Entscheid zur Einführung einer solchen Plattform gibt es jedoch ausdrücklich nicht.

Ein Financial Ledger wäre ein gemeinsames Register auf Basis der Distributed-Ledger-Technologie (DLT), auf dem Zentralbankgeld, Geschäftsbankengeld und Wertschriften nahtlos zusammenspielen. Als Zentralbank stellt die SNB das Geld bereit, mit dem Banken untereinander zahlen. Deshalb prüft sie, ob sich Geschäfte mit tokenisierten Vermögenswerten direkt in Zentralbankgeld abwickeln lassen. Das Vorhaben ist Teil von Helvetia, dem Testprogramm, mit dem die Nationalbank solche Abwicklungen seit mehreren Jahren erprobt. Die laufende Phase Helvetia III startete im Dezember 2023. Gleichzeitig baut der Ledger auf Agorá auf, einer Initiative der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und des Institute of International Finance (IIF) für grenzüberschreitende Zahlungen mittels Tokenisierung. Am Projekt beteiligen sich UBS, Postfinance und drei Kantonalbanken, ausserdem die Sygnum Bank sowie SIX und die Abwicklungsplattform Seturion.

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Was der Swiss Financial Ledger abdecken soll

Gemäss der Medienmitteilung der SNB lotet das Projekt zwei Einsatzfelder aus. Zunächst geht es um grenzüberschreitende Transaktionen, wie sie Agorá im Prototyp durchgespielt hat. Ebenso prüfen die Beteiligten, ob sich der Ledger für inländische Transaktionen eignet. Im Zentrum stehen Nutzen und Machbarkeit einer DLT-Plattform, auf der drei Arten von Werten nahtlos interagieren. Gemeint sind Zentralbankgeld, Geschäftsbankengeld und Wertschriften. Geschäftsbankengeld ist das Guthaben, das Kunden bei ihrer Bank halten. Mit Zentralbankgeld sind hingegen die Guthaben der Banken bei der SNB gemeint. Bisher konzentrierte sich Helvetia auf die Abwicklung tokenisierter Vermögenswerte in Zentralbankgeld. Die neue Prüfung reicht weiter und zielt auf eine Grundsatzfrage des Finanzplatzes: ob Geld beider Stufen und Wertschriften auf derselben Infrastruktur zusammenfinden können.

Als Hauptziele nennt die SNB zwei Arbeitsfelder. Einerseits sollen die Beteiligten technische Gestaltungs- und Architekturoptionen bewerten. Andererseits stehen Governance-Modelle und operationelle Rahmenbedingungen auf der Liste, die das Projekt definieren soll. Somit steht die Frage, wer eine solche Plattform steuert und betreibt, gleichrangig neben der Technik. Der Fokus verschiebt sich dadurch von einzelnen Pilotgeschäften auf die Frage, wie ein dauerhafter Betrieb organisiert wäre. Die Diskussionen bündelt ein neu geschaffenes Helvetia Strategic Board, dem alle beteiligten Institute angehören. Als Beobachterin ist die Schweizerische Bankiervereinigung vertreten.

Helvetia und Agorá liefern das Fundament

Der Ledger entsteht nicht aus dem Nichts. Ursprünglich startete Helvetia als Proof of Concept der SNB mit dem BIZ Innovation Hub und SIX. Später, im vierten Quartal 2021, folgte Phase II als Experiment in den Testsystemen der SIX Digital Exchange (SDX) und des Zahlungssystems SIC. Die Ergebnisse erschienen im Januar 2022, beide Phasen sind abgeschlossen. Mit Helvetia III gab die SNB ab Dezember 2023 erstmals echtes Wholesale-CBDC in Franken auf einer regulierten DLT-Finanzmarktinfrastruktur aus. Dieses digitale Zentralbankgeld für Finanzinstitute entspricht rechtlich und wirtschaftlich einem Sichtguthaben bei der SNB. Die SDX firmiert heute als SIX Digital Asset Platform.

Im Juni 2025 beschloss die Nationalbank, das Programm um einen zweiten Abwicklungsweg zu ergänzen. Tokenisierte Vermögenswerte sollten sich damit auch mit herkömmlichem Zentralbankgeld abwickeln lassen, und zwar über einen RTGS-Link zu SIC. Zudem sollte BX Digital eine Produktivanbindung an SIC erhalten. Auffällig ist das erklärte Ziel der Erweiterung: Die SNB will beide Ansätze direkt in der Produktion vergleichen. Somit testet die Notenbank Token-Geld und herkömmliches Kontengeld nebeneinander, statt sich vorab auf ein Modell festzulegen.

Die internationale Linie liefert Agorá. Das Projekt startete im April 2024 mit sieben Zentralbanken, darunter die SNB, sowie über 40 Finanzinstituten wie JPMorgan, Citi, HSBC und BNP Paribas. Im Mai 2026 legten BIZ und IIF den Abschlussbericht zum Prototyp vor, ausserdem trat die Bank of Canada als achte Zentralbank bei. Demnach ermöglichen tokenisierte Reserven und Geschäftsbankeneinlagen eine atomare Abwicklung über Währungen und Jurisdiktionen hinweg. Atomar heisst, dass entweder beide Seiten eines Geschäfts erfolgen oder keine. Weiterhin sehen die Beteiligten als nächsten Schritt Tests mit echten Werten vor. Der Swiss Financial Ledger übernimmt diese Perspektive, prüft jedoch zusätzlich den Einsatz im Inland.

Acht Institute und eine Beobachterin am Helvetia Strategic Board

Auf Bankenseite beteiligen sich UBS, die Zürcher Kantonalbank, die Banque Cantonale Vaudoise, die Basler Kantonalbank und Postfinance. Hinzu kommt die Sygnum Bank, eine Schweizer Krypto-Bank mit Lizenz der FINMA. Die Infrastruktur vertreten SIX, die mit der SIX Digital Asset Platform die Plattform des Helvetia-Pilots betreibt, sowie die Abwicklungsplattform Seturion. Insgesamt reicht der Kreis von der Grossbank über drei Kantonalbanken bis zu einem auf digitale Vermögenswerte spezialisierten Institut.

Seturion gehört zur Boerse Stuttgart Group und nicht zu SIX. Die Gruppe lancierte die Lösung um September 2025 als paneuropäische Abwicklungsplattform für tokenisierte Vermögenswerte. In der Schweiz tritt die frühere BX Digital seit September 2026 unter dem Namen SeturionX auf. Ferner führt die SNB auf ihrer Helvetia-Projektseite SeturionX als Finanzmarktinfrastruktur mit einem FINMA-lizenzierten kleinen DLT-Handelssystem. Den RTGS-Link zu SIC nutzt SeturionX bereits in der Produktion. Die DLT-Assets laufen dabei über die öffentliche Ethereum-Blockchain. Auf konzeptioneller Ebene untersucht die Nationalbank Möglichkeiten, Grenzen und Verbesserungen dieses RTGS-Links. Für die Krypto-Branche ist das bemerkenswert, weil im Helvetia-Umfeld damit bereits eine Plattform am Zahlungssystem der Nationalbank hängt, die auf einer öffentlichen Blockchain abwickelt.

Im Helvetia Strategic Board sitzen diese Häuser nun an einem Tisch. Mit der Bankiervereinigung als Beobachterin erhält zudem der Branchenverband Einblick in die Arbeiten. Wer hier mitredet, prägt folglich die Antworten auf Architektur- und Governance-Fragen, bevor sich die Frage einer Einführung überhaupt stellt.

Die SNB spricht von Exploration, nicht von Einführung

Die Nationalbank setzt der Initiative selbst enge Grenzen. Das Projekt sei kein Hinweis darauf, dass ein Financial Ledger eingeführt werde, hält sie fest. Ebenso wenig bedeute es, dass die SNB tokenisiertes Zentralbankgeld für Finanzinstitute ausgeben werde. Zur Begründung verweist die Notenbank auf die heutige Schweizer Finanzmarktinfrastruktur, die sie als hocheffizient bezeichnet. Ein neuer Ledger müsste sich daher an einem System messen, das aus Sicht der SNB bereits sehr gut funktioniert.

Offen bleibt der Rahmen. Die Medienmitteilung nennt weder Termine noch eine Dauer, ein Budget oder einen Zeitplan für Ergebnisse. Bei Helvetia III, wo die Notenbank im Pilot bereits Wholesale-CBDC ausgibt, verfolgt sie ebenfalls diese Linie. Dort verpflichtet der Pilot die SNB allerdings nicht zu einer dauerhaften Einführung, den Entscheid trifft allein die Nationalbank. Die neue Einschränkung schreibt diese Haltung für den Ledger fort.

Was dabei untergeht, ist die Art der Fragen, die nun auf dem Tisch liegen. Das Projekt klärt Architektur und Governance, also wie ein solcher Ledger aussehen und wer ihn steuern würde. Die Antworten darauf entstehen, bevor überhaupt feststeht, ob es den Ledger je geben wird.