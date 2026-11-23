Donald Trump hat am Sonntag zum zweiten Mal die grössten Halter seines TRUMP-Tokens zu einem Memecoin-Dinner empfangen. Für einen Platz genügten diesmal 518 USD, beim ersten Dinner im Mai 2025 waren es noch mindestens 55'000 USD.

TRUMP ist ein Memecoin, also ein Token ohne zugrunde liegendes Geschäft oder Cashflow. Sein Wert hängt allein von Aufmerksamkeit und Nachfrage ab. Die Firma Fight Fight Fight LLC vermarktet den Token und lädt dessen grösste Halter zu Events mit dem Präsidenten ein. Der Token kam wenige Tage vor Trumps zweiter Amtseinführung im Januar 2025 auf den Markt. Im Mai 2025 lud Trump zunächst die Top 220 Halter in den Trump National Golf Club in Sterling, Virginia. Elf Monate später folgte eine Konferenz samt Lunch für 297 Halter in Mar-a-Lago. Der Abend am selben Golfclub war somit das zweite Dinner und das dritte Event. TRUMP notiert inzwischen bei 0.90 USD, rund 98.8% unter dem Allzeithoch von 73.43 USD aus dem Januar 2025. Die Marktkapitalisierung beträgt 253.6 Mio. USD.

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518 USD genügten für Rang 179

Fight Fight Fight lud die Top 185 Halter ein, gemessen an ihren durchschnittlichen Beständen zwischen dem 30. September und dem 16. November. Ein Halter erreichte Rang 179 mit TRUMP im Wert von nur 518 USD, gekauft im Oktober und November. Für das erste Dinner brauchte es gemäss einer Analyse der Washington Post noch mindestens 55'000 USD. Die 518 USD sind allerdings kein fixer Ticketpreis. Sie ergeben sich aus der Rangliste und hängen somit davon ab, wie viel die übrigen Halter hielten.

Die Breite des Feldes schrumpfte ebenfalls. Gemeldet hatten die Veranstalter 185 qualifizierte Wallets, die öffentliche Rangliste zeigte bei Wettbewerbsende jedoch nur 130. Diese Wallets hielten zusammen 8.6 Mio. USD, im Mai 2025 waren es noch 148 Mio. USD.

Das Programm war nach Rängen gestaffelt. Vorgesehen waren für die Top 29 ein VIP-Empfang mit Trump und einem Promi-Gast, für die Top 120 Geschenktüten mit Trump-Uhr, Parfum, Gedenkticket und Poster. Den Top 4 mit je mindestens 1 Mio. TRUMP stand zudem eine 18-Karat-Gold-Uhr zu. Diese Mindestmenge entsprach zum Sonntagskurs rund 895'000 USD. Private Treffen mit dem Präsidenten schloss die Event-Website hingegen aus, ebenso die Annahme von Geschenken. Ausserdem verpassten über 5'000 Halter die Qualifikation, weil sie sich nicht registrierten. Daran änderte die um vier Tage verlängerte Anmeldefrist letztlich nichts.

Trump begründet sein Krypto-Engagement mit China

Der Abend selbst fiel kleiner aus als die früheren Events. Teilnehmer beschrieben den Anlass als zurückhaltender, eine exakte Teilnehmerzahl nannten die Veranstalter nicht. Das Dinner stand ausserdem nicht in Trumps öffentlichem Terminplan. Trump nutzte seine Rede dennoch, um sein Krypto-Engagement als Frage der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der USA zu rahmen.

"Ich mache das für die Vereinigten Staaten ... Wenn wir es nicht tun, wird es China tun." - Donald Trump, US-Präsident

Ein prominenter Name fehlte. Justin Sun, beim ersten Dinner der grösste Halter, nahm gemäss dem Wall Street Journal nicht teil. Im April 2026 hatte Sun World Liberty Financial wegen eingefrorener WLFI-Token verklagt. World Liberty nennt die Vorwürfe „völlig unbegründet" und arbeitet unabhängig vom Memecoin. An der Spitze der Rangliste stand hingegen FastX, eine Singapur-nahe Handelsplattform. Das Unternehmen kündigte an, „als unabhängiger Halter" zu erscheinen und zehn Fragen mitzubringen, die die Community per Abstimmung gewählt hatte. Eine Verbindung zu Trump oder zum TRUMP-Projekt bestreitet FastX.

Angekündigt waren zudem Floyd Mayweather, Kevin O'Leary, Tristan Thompson und der Mentalist Lior Suchard. Die Website bewarb den Anlass als „Most Exclusive Dinner in the World". Trump selbst veröffentlichte in diesem Jahr gemäss der Washington Post keinen Beitrag in sozialen Medien zum Dinner oder zum Memecoin.

Wie sich die Rangliste aushebeln lässt

Morten Christensen, Gründer von Airdrop Alert, nahm an beiden früheren Events teil. Seine Methode zeigt, wie sich die Rangliste aushebeln lässt. Er kaufte 75'000 TRUMP zu durchschnittlich 1.70 USD und eröffnete gleichzeitig über Perpetual Futures auf Hyperliquid eine Short-Position in etwa derselben Grösse. Folglich zählte der Bestand für die Rangliste, während sich Kursgewinne und Kursverluste weitgehend aufhoben. Unter dem Strich blieb ihm nach eigenen Angaben ein Gewinn von rund 6 USD, und zwar dank der Funding-Zahlungen. Bei den ersten beiden Events hatte ihn dieselbe Methode zuvor rund 1'200 USD beziehungsweise 500 USD gekostet. Auf diese Weise sicherte er seiner Schwester ebenfalls einen Platz.

Gemäss Kaiko-Daten, die Bloomberg zitierte, sank das Handelsvolumen in den zwei Wochen nach der Ankündigung um rund 35%, der Kurs um 9%. Nach den ersten beiden Events war das Volumen jeweils auf das Vier- bis Achtfache gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden legte TRUMP zuletzt um 0.5% zu, bei einem Handelsvolumen von 331.1 Mio. USD. Über 30 Tage beträgt das Minus allerdings 46.4%, über ein Jahr 85.8%. Vergleichsweise hoch fällt die vollverwässerte Bewertung von 899.9 Mio. USD aus, da erst rund 282 Mio. von rund 1 Mrd. Token im Umlauf sind. Die Mechanik läuft weiterhin. Noch am Tag des Dinners öffnete das Scoring-Fenster für ein Super-Bowl-LXI-Paket in Los Angeles, das die Top 18 erhalten.

Gebühren von 636 Mio. USD bleiben der Kern der Kritik

Trump kassierte 2025 laut Finanzoffenlegung mindestens 636 Mio. USD an Transaktions- und Lizenzgebühren. Knapp eine Million Käufer verloren bis Ende Juni gemäss Daten von Nansen zusammen 3.81 Mrd. USD. Auffällig ist, dass die Verluste der Käufer rund sechsmal so hoch ausfallen wie die Gebühren. Reuters erfasst ferner fünf grosse Trump-Familienprojekte, deren aussenstehende Investoren über 5 Mrd. USD verloren. Gleichzeitig verdiente die Familie aus vier Krypto-Ventures bis April mindestens 2.3 Mrd. USD.

Acht Senatoren unter Adam Schiff forderten das Weisse Haus im Oktober 2026 auf, die Teilnehmerliste zu veröffentlichen. Der Anlass scheine ein „Pay-to-play-Schema" zu sein, heisst es im Brief, den auch Elizabeth Warren und Richard Blumenthal unterzeichneten. Dinner und Scoring-Mechanik seien „sorgfältig konstruiert, um Investitionen in $TRUMP zu erhöhen". Das Weisse Haus sieht darin jedoch keine Regierungsangelegenheit. Trumps Teilnahme an einem privat organisierten Event mache dieses nicht zu einem Anlass des Weissen Hauses oder einer Regierungsfunktion, erklärte Sprecher Davis Ingle. Fragen zu Interessenkonflikten verwies er an Fight Fight Fight.

Zwei Tage vor dem Dinner berichtete die New York Times, Karrierepersonal der CFTC habe kurz nach dem Launch eine Betrugsuntersuchung zu TRUMP eröffnet. Im Raum standen Bedenken wegen Insiderhandels. Das Personal brach die Untersuchung schliesslich ab, weil die Kommission unter der damaligen amtierenden Vorsitzenden Caroline Pham keine Subpoenas genehmigt hätte. Ob ein Fehlverhalten vorlag, blieb ungeklärt.

Trumps Vermögen wuchs seit 2025 insgesamt um fast 3 Mrd. USD, mehr als 1 Mrd. USD davon stammt aus Krypto-Geschäften der Familie. Die Demokraten gewannen in den Zwischenwahlen im November 2026 beide Kongresskammern. Sie haben bereits Untersuchungen zu Trumps Krypto-Geschäften angekündigt.