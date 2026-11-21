Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick.
Selektierte Artikel der Woche:
Der Bitcoin-Kurs fällt weiter, und Anleger ziehen sich aus riskanten Anlagen zurück. Zuerst gaben an den Aktienbörsen KI-Titel wie Nvidia ihre Gewinne ab. Zudem stieg die US-Teuerung im Oktober um 0.4%, am Markt mehren sich deshalb Wetten auf eine Zinserhöhung der Notenbank im Dezember. Gleichzeitig lösten Börsen binnen 24 Stunden gehebelte Krypto-Positionen über mehr als 2 Mrd. USD zwangsweise auf. Deutlich zeigt sich das bei IBIT, dem Bitcoin-Fonds von BlackRock. Der Fonds hält echte Bitcoin, ein Abfluss bedeutet folglich, dass Anleger Anteile zurückgeben. Diese Woche zogen sie an einem Tag rund 541 Mio. USD ab, so viel wie nie seit dem Start 2024. Im November flossen aus allen US-Bitcoin-ETFs bisher 3.47 Mrd. USD ab, davon rund 2.94 Mrd. USD aus IBIT. Damit setzt sich der Bärenmarkt eindeutig fort und drückt Bitcoin in die Nähe der Tiefststände unter 60’000 USD.
Anleger zogen 541 Mio. USD aus BlackRocks Bitcoin-ETF IBIT ab, der grösste Abfluss an einem Tag seit dem Start im Januar 2024.
Weltbank sucht einen schnelleren Weg für Entwicklungsgeld
Die Weltbank testet mit der US-Grossbank Citi und dem Stablecoin-Herausgeber Circle, ob ein digitaler Dollar Entwicklungsgelder schneller und günstiger ans Ziel bringt. Bisher fliesst das Geld über Ketten von Partnerbanken, die grenzüberschreitende Zahlungen weiterreichen. Ergänzend dazu soll nun USDC zum Einsatz kommen, ein an den US-Dollar gekoppelter Token von Circle. Citi bringt dabei die Anbindung an das Bankensystem ein, Circle gibt den Token aus und wickelt die Zahlungen ab. Statt den Stablecoin gegen die Banken zu stellen, holt die Weltbank also eine Grossbank ins Modell. Teilnehmen dürfen allerdings nur Kreditnehmerländer, in denen digitale Vermögenswerte zugelassen sind. Welche Staaten das sind, hat die Weltbank nicht offengelegt. Zudem fehlen Beträge, Zeitplan und eine Kostenrechnung, denn konkrete Einsparungen beziffert die Organisation nicht. Folglich lässt sich der Vorteil gegenüber dem heutigen Weg noch nicht beurteilen. Später will die Weltbank prüfen, weitere Banken einzubinden.
Die Weltbank prüft mit Citi und Circle, ob der Stablecoin USDC Entwicklungsgelder schneller als über Korrespondenzbanken auszahlen kann.
Movie2K-Angeklagter bliebe trotz Einigung Milliardär
Im Prozess um die frühere Streaming-Seite Movie2K hat der Vorsitzende Richter am Landgericht Leipzig dem Hauptangeklagten eine Einstellung des Verfahrens angeboten. Das Portal soll bis 2013 fast 900’000 Filme ohne Lizenz verbreitet haben. Weil die Urheberrechtsfälle verjährt sind, geht es heute um Geldwäsche. Der Angeklagte soll 40’000 Bitcoin an den Staat abgeben, zudem 38 Mio. EUR für mögliche Geschädigte. Ausserdem müsste er auf den Erlös von rund 2.64 Mrd. EUR verzichten, den Sachsen 2024 aus knapp 50’000 bereits abgegebenen Bitcoin erzielte. Die Staatsanwaltschaft schreibt ihm rund 56’000 Bitcoin zu, folglich blieben ihm rund 16’000 im Wert von über einer Milliarde US-Dollar. Belegt hat die Anklage diesen Bestand allerdings nicht. Der Richter hält den Nachweis für schwierig, denn auf den Konten könnten legal und illegal erworbene Bitcoin vermischt sein. Verteidigung und Generalstaatsanwaltschaft prüfen das Angebot noch, der Prozess geht Anfang Dezember weiter.
Im Movie2K-Prozess bietet der Leipziger Richter dem Angeklagten ein Verfahrensende an, wenn er 40’000 Bitcoin und 38 Mio. EUR abgibt.
Cardano steht technisch, die Nutzung bleibt klein
Cardano-Gründer Charles Hoskinson hat in einem Livestream erklärt, seine Arbeit an der Blockchain sei getan. Gemeint ist der technische Aufbau durch seine Firma Input Output. Als erledigt nennt er das Grundprotokoll, selbstausführende Programme und eine Selbstverwaltung, in der Halter der Kryptowährung ADA direkt abstimmen. Schwächen bei Verbreitung und Marketing räumte er dagegen ein. Dafür sieht er allerdings vor allem die Stiftung Cardano Foundation und die Firma Emurgo in der Pflicht. Nach zehn Jahren liegen in dezentralen Finanzanwendungen auf Cardano nur rund 46 Mio. USD, etwa 0.06% des Gesamtmarkts. Zudem fielen die täglich aktiven Adressen Mitte Oktober um 41%. Ein Teil des Rückgangs folgt jedoch aus dem Kurs, denn ADA verlor innert zwölf Monaten rund 70% an Wert. Über die gemeinsame Kasse und das Protokoll entscheidet ohnehin die Community. Gerade die Stiftung verfehlte dort im Mai aber mit einem Antrag auf Mittel die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit.
Charles Hoskinson sieht seine Arbeit an Cardano als erledigt, während das Netzwerk nach zehn Jahren rund 46 Mio. USD in DeFi bindet.
Krypto im E-Banking bringt der LUKB zwei Preise
Ausserdem: Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat für ihr Krypto-Angebot zwei Auszeichnungen des Medien- und Research-Anbieters The Digital Banker erhalten. Zuvor bewertete eine Jury aus Vertretern von Beratungsfirmen wie KPMG und Deloitte über 100 Initiativen von 75 Instituten. Prämiert hat sie den Handel im E-Banking und in der App sowie die eigene Verwahrung der Bank. Kunden handeln neun Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum rund um die Uhr, ein Kauf ist ab 50 CHF möglich. Die Abwicklung läuft dabei über das bestehende Konto und Depot. Für die Aufbewahrung teilt die Bank den digitalen Schlüssel zu den Coins in mehrere Teile auf. Der vollständige Schlüssel liegt deshalb an keiner einzelnen Stelle. Zudem verleiht die LUKB keine Kundenbestände, und diese bleiben auch bei einem Konkurs Eigentum der Kunden. Inzwischen ergänzen Kredite gegen Bitcoin und Ethereum als Sicherheit das Angebot. Allerdings kann die Bank bei sinkenden Kursen zusätzliche Sicherheiten verlangen.
Die Luzerner Kantonalbank erhält zwei Digital Assets Awards 2026 für ihre Krypto-Handelslösung im E-Banking und die eigene Verwahrung.