Krypto im E-Banking bringt der LUKB zwei Preise

Ausserdem: Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat für ihr Krypto-Angebot zwei Auszeichnungen des Medien- und Research-Anbieters The Digital Banker erhalten. Zuvor bewertete eine Jury aus Vertretern von Beratungsfirmen wie KPMG und Deloitte über 100 Initiativen von 75 Instituten. Prämiert hat sie den Handel im E-Banking und in der App sowie die eigene Verwahrung der Bank. Kunden handeln neun Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum rund um die Uhr, ein Kauf ist ab 50 CHF möglich. Die Abwicklung läuft dabei über das bestehende Konto und Depot. Für die Aufbewahrung teilt die Bank den digitalen Schlüssel zu den Coins in mehrere Teile auf. Der vollständige Schlüssel liegt deshalb an keiner einzelnen Stelle. Zudem verleiht die LUKB keine Kundenbestände, und diese bleiben auch bei einem Konkurs Eigentum der Kunden. Inzwischen ergänzen Kredite gegen Bitcoin und Ethereum als Sicherheit das Angebot. Allerdings kann die Bank bei sinkenden Kursen zusätzliche Sicherheiten verlangen.