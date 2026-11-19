Im Movie2K-Prozess am Landgericht Leipzig hat der Vorsitzende Richter dem mutmasslichen Betreiber der Streaming-Seite angeboten, das Verfahren gegen Abgabe von 40'000 Bitcoin einzustellen. Dem Angeklagten blieben danach rund 16'000 BTC, rund eine Milliarde US-Dollar.

Movie2K war ein Streaming-Portal, das fast 900'000 Filme ohne Lizenz verbreitet haben soll. Die Betreiber finanzierten sich über Werbung und legten einen grossen Teil der Einnahmen in Bitcoin an. Im Mai 2013 ging die Seite vom Netz. Erst viel später, im Februar 2026, begann in Leipzig der Prozess. Die rund 220'000 Urheberrechtsfälle sind nach Ansicht des Gerichts allerdings verjährt. Im Zentrum steht deshalb der Vorwurf der gewerbsmässigen Geldwäsche in mehr als 100 Fällen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 43-jährige Hauptangeklagte insgesamt noch rund 56'000 BTC hält.

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Was der Richter dem Angeklagten anbietet

Der Vorschlag stammt vom Vorsitzenden Richter selbst, nicht von der Verteidigung. Der Hauptangeklagte soll 40'000 BTC an den Staat abgeben. Hinzu kommen 38 Mio. EUR Wertersatz, der möglichen Geschädigten zugutekommen soll. Gleichzeitig müsste der Angeklagte auf Ansprüche am Erlös aus dem früheren Verkauf seiner Bitcoin verzichten. Im Gegenzug würde das Landgericht das Verfahren einstellen.

Selbst nach dieser Abgabe bliebe der 43-Jährige vermögend. Die 40'000 BTC entsprechen rund 70% des Bestands, den die Staatsanwaltschaft ihm zuschreibt. Der Wert der verbleibenden 16'000 BTC liegt über einer Milliarde US-Dollar. Die Rechnung beruht allerdings auf einer Annahme der Anklage. Bewiesen ist der Gesamtbestand von 56'000 BTC nicht.

Auch der Mitangeklagte hat ein Angebot erhalten, er soll 600 BTC plus 17 Mio. EUR abgeben. Die Vorwürfe gegen ihn lauten auf Dutzende Fälle von Geldwäsche und auf Steuerhinterziehung. Seine Anwältin kann sich eine Annahme vorstellen. Die Verteidigung des Hauptangeklagten prüft den Vorschlag hingegen noch. Ebenso muss die Generalstaatsanwaltschaft das Angebot prüfen. Der Prozess geht am 3. Dezember 2026 weiter und könnte noch vor Weihnachten enden.

Warum das Gericht auf den Nachweis verzichten will

Juristisch ist der Movie2K-Prozess längst kein Piraterie-Verfahren mehr. Denn nach der Verjährung der Urheberrechtsverstösse stützt sich die Anklage auf den Vorwurf der Geldwäsche. Für eine Verurteilung muss das Gericht folglich klären, ob die Bitcoin aus Straftaten stammen. Zu prüfen wäre also die Spur von den Werbeeinnahmen des Portals bis zu den heutigen Beständen. Die Ermittlungen gegen die Betreiber reichen weit zurück. Bereits 2019 kamen zwei Beschuldigte in Untersuchungshaft. Später, im August 2020, übergab einer von ihnen Bitcoin und Bitcoin Cash im Wert von 25 Mio. EUR. Den heutigen Hauptangeklagten fassten die Behörden schliesslich 2023 im Ausland.

Der Vorsitzende Richter hält den Nachweis einiger Vorwürfe für schwierig. Auf den Konten des Angeklagten könnten legal und illegal erworbene Bitcoin vermischt sein. Welche Coins aus den Einnahmen der Piraterieseite stammen und welche nicht, liesse sich somit nur schwer trennen. Ohne Einigung müsste die Kammer die illegale Herkunft der Mittel in den Geldwäschefällen belegen. Der Vorschlag umgeht diese Hürde, denn mit einer Einstellung entfiele der Herkunftsnachweis vollständig. Letztlich verhandelt das Gericht damit über Vermögen, weil es den Strafnachweis für unsicher hält. Für den Staat bedeutet das deshalb einen bezifferten Zugriff auf Bitcoin statt eines offenen Urteils. Dennoch bleibt ein Zielkonflikt. Ein mutmasslicher Täter behielte rund 16'000 BTC, deren Herkunft ungeklärt bliebe.

Sachsen hat die Movie2K-Bitcoin 2024 in Euro getauscht

Für den Hauptangeklagten wäre es nicht die erste grosse Abgabe. Anfang 2024 übergab er knapp 50'000 BTC an die Behörden. Wenige Monate später verkaufte Sachsen die Coins für rund 2.64 Mrd. EUR, umgerechnet etwa 2.9 Mrd. USD. Seither hält der Freistaat aus diesem Fall Fiatgeld statt Bitcoin.

Der Erlös liegt bei der sächsischen Landesjustizkasse. Er gehört jedoch bis zu einem rechtskräftigen Urteil weiterhin dem Angeklagten. Folglich verkaufte der Freistaat Vermögen, über dessen Herkunft bis heute kein Urteil vorliegt. Diesen Anspruch auf den Erlös müsste der Angeklagte bei einer Annahme des Angebots aufgeben. Für Sachsen würde die Einigung die Eigentumsfrage am Verkaufserlös somit klären.

Laut Decrypt hielt Deutschland nach den Verkäufen von 2024 weniger als 300 Mio. USD in Bitcoin. Die Analysefirma Arkham hatte 2025 zudem rund 45'000 mit der Seite verbundene BTC ausgemacht, die deutsche Behörden nicht beschlagnahmt hatten. Bei einer Einigung gingen 40'000 BTC neu an den Staat, der damit erneut einen grossen Bitcoin-Bestand hielte. Auffällig ist der Vergleich der beiden Tranchen. Die knapp 50'000 BTC brachten 2024 rund 2.64 Mrd. EUR, die 40'000 BTC aus dem Angebot sind nach Berechnung von heise heute rund 2.36 Mrd. EUR wert.

Neues Zollgesetz zielt auf Kryptowährungen unklarer Herkunft

Die Herkunft von Bitcoin beschäftigt in Deutschland ebenfalls den Gesetzgeber. Am 12. November 2026 beschloss der Bundestag das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz. Es erlaubt dem Zoll, Vermögen unklarer Herkunft auch ohne strafrechtlichen Anfangsverdacht zu sichern. Kryptowerte sind ausdrücklich erfasst. Voraussetzung sind tatsächliche Anhaltspunkte für eine unrechtmässige Herkunft. Blosser Besitz oder ein hoher Bestand genügt hingegen nicht. Das Instrument liegt beim Zoll und greift daher ausserhalb des Strafverfahrens.

Betroffene müssen keine Herkunftsnachweise vorlegen. Vielmehr muss das Finanzgericht von der unrechtmässigen Herkunft überzeugt sein, und nur dieses kann Vermögen einziehen. Die Sicherung gilt zunächst bis zu 30 Tage, das Finanzgericht kann sie um weitere 150 Tage verlängern. Die Hauptbestimmungen sollen am 1. Januar 2027 in Kraft treten. Zuvor muss jedoch noch der Bundesrat zustimmen. Der Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums stammt vom Februar 2026 und ist nicht der vom Bundestag beschlossene Text.

Kritik kommt aus der Rechtswissenschaft. Strafrechtsprofessor Kilian Wegner hält die Einordnung des Gesetzes als Gefahrenabwehr für nicht überzeugend begründet. Unabhängig von dieser Kritik stellt sich für Bitcoin-Besitzer zudem eine praktische Frage. Wer früh eingestiegen ist, kann die Herkunft seiner Coins womöglich nicht lückenlos belegen. Nicht zuletzt hängt auch das Leipziger Verfahren an genau dieser Frage.