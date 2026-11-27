Dr. Lidia Kurt, CEO von Seturion, spricht im Gespräch mit CVJ.CH über den Stand tokenisierter Wertpapiere in der Schweiz. Dabei geht es vor allem um die Frage, was zwischen dem DLT-Gesetz von 2021 und einem funktionierenden Markt steht.

Seturion ist Teil der Boerse Stuttgart Group. Dazu gehört in der Schweiz SeturionX, ein FINMA-bewilligtes DLT-Handelssystem der Seturion AG, das aus BX Digital hervorgegangen ist. Handelsteilnehmer erhalten dort Zugang zum SIC-Zahlungssystem der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Zudem verfügt Seturion seit Oktober 2026 über die DLT-TSS-Lizenz für ihre paneuropäische Settlement-Plattform. Im Interview äussert sich Kurt dabei zur Rolle der FINMA und zur Herkunft der Liquidität. Ausserdem ordnet sie den Ausbau nach Europa ein. Schliesslich geht es um den Handel tokenisierter Aktien an der Nasdaq und das Pilotprojekt Helvetia der SNB.

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CVJ.CH: Wie gut hat die Schweiz ihren frühen Vorsprung mit dem DLT-Gesetz von 2021 genutzt?

Lidia Kurt: Die Schweiz hat früh die richtigen rechtlichen Grundlagen geschaffen. Besonders die Registerwertrechte sind eine Stärke: Sie ermöglichen es, Wertpapiere vergleichsweise einfach auf einer Distributed-Ledger-Infrastruktur abzubilden. Dafür wurden bestehende Gesetze gezielt ergänzt. Auch das DLT-Handelssystem bietet gute Voraussetzungen, Handel und Abwicklung tokenisierter Wertpapiere zusammenzuführen.

Bei der praktischen Nutzung dieses Rahmens sind wir noch nicht dort, wo wir sein könnten. Viele Banken verfügen bereits über Infrastruktur und Erfahrung mit digitalen Assets. Daraus entstehen aber zu langsam Angebote, die breit genutzt werden. Unser Vorsprung bei den Grundlagen ist deshalb noch kein gesicherter Vorsprung im Markt.

Sie sagen, die Technologie sei nicht mehr das Hindernis. Was ist es dann?

Die Herausforderung liegt heute vor allem darin, die vorhandenen Bausteine miteinander zu verbinden. Ein tokenisiertes Wertpapier allein verändert den Kapitalmarkt noch nicht. Es braucht Emittenten, Banken, Investoren, Handelsplätze und eine verlässliche Abwicklung, die zusammenspielen.

Hinzu kommen interne Prozesse und regulatorische Prüfungen. Wenn eine Bank ihr Angebot schrittweise erweitert, kann jeder nächste Schritt erneut mehrere Monate Vorlauf benötigen. Gleichzeitig werden Investitionen oft an heutigen, noch kleinen Marktvolumina gemessen. So entsteht ein Huhn-Ei-Problem: Ohne ein breiteres Angebot und mehr angebundene Marktteilnehmer bleiben die Volumina gering. Ohne Volumen wird der weitere Ausbau infrage gestellt.

In Ihrem Gastbeitrag bei finews sprechen Sie von einem „regulatorischen Paradox“. Was müsste die FINMA anders machen, ohne die Aufsicht zu schwächen?

Ich wünsche mir einen stärker prinzipienbasierten Ansatz mit klaren Leitplanken. Wenn eine Infrastruktur und das zugehörige Risikomanagement geprüft sind, sollte sich ein Institut innerhalb dieses Rahmens schneller weiterentwickeln können. Heute können Erweiterungen des Angebots wieder aufwändige Anpassungen an Statuten, Organisationsreglement und Risk Framework auslösen.

Entscheidend wäre, stärker danach zu unterscheiden, ob tatsächlich neue Risiken entstehen oder ob eine bereits geprüfte Infrastruktur für einen weiteren Anwendungsfall genutzt wird. Neue Risiken müssen selbstverständlich angemessen beurteilt werden. Sicherheit, Stabilität und Vertrauen sind zentrale Standortvorteile. Wir sollten aber auch ermöglichen, dass sich Investitionen in sichere Infrastruktur in marktfähige Angebote übersetzen lassen.

Sie fordern, Finanzmarktinfrastruktur als „strategischen Standortfaktor“ zu verstehen. Was erwarten Sie konkret von Politik und Behörden?

Zunächst braucht es ein gemeinsames Zielbild: Welche Rolle soll die Schweiz im digitalen Kapitalmarkt spielen, und wie bringen wir die vorhandenen Stärken in die breite Anwendung? Diese Frage reicht über einzelne Kryptoangebote hinaus. Es geht um die nächste Generation der Infrastruktur für Wertpapiere.

Politik und Behörden sollten gemeinsam mit der Branche die Hindernisse bei der Umsetzung identifizieren und Prioritäten setzen. Dazu gehören verlässliche regulatorische Leitplanken und ein enger Austausch darüber, wie geprüfte Infrastrukturen effizient weiterentwickelt werden können. Ebenso wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen den Marktteilnehmern. Der Standort gewinnt wenig, wenn viele gute Einzellösungen nebeneinander bestehen, aber keine Netzwerkeffekte entstehen.

Wo steht Seturion heute in der Schweiz und in Europa?

Seturion hat sowohl in der Schweiz als auch in Europa entscheidende regulatorische Meilensteine erreicht. In der Schweiz verfügen wir mit Seturion über ein FINMA-bewilligtes DLT-Handelssystem, in Europa seit Oktober 2026 über die DLT-TSS-Lizenz für unsere paneuropäische Settlement-Plattform unter dem Dach der Boerse Stuttgart Group. Der Fokus liegt nun auf der Anbindung von Marktteilnehmern und der Vorbereitung des operativen Starts. Unser Ziel ist es, eine offene und effiziente Infrastruktur für den Handel und die Abwicklung tokenisierter Wertpapiere zu etablieren.

Woher soll die Liquidität für tokenisierte Wertpapiere kommen?

Liquidität entsteht durch Angebot und Nachfrage. Tokenisierung macht aus einem illiquiden Vermögenswert nicht automatisch einen liquiden. Eine feinere Stückelung und ein einfacherer Zugang können helfen, ersetzen aber weder das Interesse von Investoren noch einen funktionierenden Markt.

Wir müssen deshalb Produkte, Marktteilnehmer und Infrastruktur zusammenbringen. Banken und Vermögensverwalter spielen dabei eine wichtige Rolle, weil sie den Zugang zu Investoren ermöglichen. Ebenso braucht es Emittenten mit relevanten Wertpapieren und Handelsmöglichkeiten, die tatsächlich genutzt werden. Die effizientere Übertragung und Abwicklung kann die Voraussetzungen verbessern. Liquidität selbst bleibt das Ergebnis eines funktionierenden Zusammenspiels im Markt.

Die Boerse Stuttgart Group hat im Oktober die Lizenz der BaFin für den europäischen Markt erhalten und damit die regulatorische Basis für Seturion geschaffen. Welche Rolle bleibt der Schweiz, wenn Ihre eigene Gruppe den grösseren Markt nebenan erschliesst?

Der europäische Ausbau eröffnet der Schweiz zusätzliche Chancen. Unsere Mission ist eine paneuropäische Abwicklungsinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere. Je mehr Marktteilnehmer wir miteinander verbinden und auf einen gemeinsamen Standard bringen, desto grösser wird der Nutzen für alle Beteiligten, auch für den Schweizer Finanzplatz.

Die Schweiz bringt dafür hervorragende Voraussetzungen mit: einen pragmatischen Rechtsrahmen, technologische Kompetenz und viel Erfahrung im regulierten Finanzmarkt. Mit Seturion in der Schweiz können wir diese Stärken in ein europäisches Netzwerk einbringen. Für Schweizer Banken, Emittenten und Investoren eröffnet sich damit der Zugang zu einem grösseren Markt mit zusätzlichen Geschäftsmöglichkeiten. Der Ausbau in Europa stärkt somit auch die Perspektiven unseres Schweizer Standorts.

Die SEC hat im März erlaubt, tokenisierte Aktien an der Nasdaq im bestehenden Börsensystem zu handeln. Braucht es ein eigenes DLT-Gesetz wie in der Schweiz überhaupt?

Diese Entwicklung bestätigt unseren Ansatz. Der Handel muss nicht grundlegend verändert werden und auch nicht auf der Blockchain stattfinden. Entscheidend ist vielmehr die Abwicklung: Hier liegt das eigentliche Innovationspotenzial. Deshalb ist es zielführend, bestehende, gut funktionierende Handelsinfrastrukturen an neue Infrastrukturen für tokenisierte Wertpapiere anzubinden. Langfristig werden wir keine parallelen Systeme sehen, sondern ein Zusammenspiel bestehender und neuer Infrastrukturen. Das Schweizer DLT-Gesetz war ein wichtiger und richtiger Schritt, der regulatorische Rahmen muss sich aber auch mit den Entwicklungen am Markt weiterentwickeln können.

Wie überzeugen Sie Banken, ihre Abwicklung einer öffentlichen Blockchain wie Ethereum anzuvertrauen?

Mit einem nachvollziehbaren Nutzen und einem ebenso nachvollziehbaren Umgang mit Risiken. Eine Bank muss verstehen, welche Funktion die Blockchain übernimmt, wie die Prozesse eingebettet sind und wer welche Verantwortung trägt. Die Technologie allein ist kein ausreichendes Argument.

Die grundlegende Idee ist, Vermögenswerte effizienter zu übertragen und abzuwickeln. Damit das für eine Bank relevant wird, muss die Lösung ihren Anforderungen an Sicherheit, Verlässlichkeit und regulatorische Einbettung entsprechen. Vertrauen entsteht durch transparente Prozesse, sorgfältige Prüfung und praktische Erfahrung. Unser Anspruch ist, Wertpapiere einfacher transferierbar zu machen und diese Möglichkeit sauber in die regulierte Finanzwelt einzubetten.

Die SNB hat Seturion im Rahmen des Pilotprojekts Helvetia an ihr Zahlungssystem SIC angebunden. Wie abhängig ist Seturion von der Zukunft dieses Pilots?

Unsere Anbindung an das SIC-Zahlungssystem ist unabhängig vom Pilotprojekt Helvetia und basiert auf bereits heute etablierten Standardanbindungen im SIC-Zahlungssystem. Seturion ist damit nicht von der Zukunft des Pilotprojekts abhängig. Unsere Teilnahme am Projekt Helvetia dient vielmehr der Weiterentwicklung dieser sogenannten Trigger-Lösung und der gemeinsamen Erarbeitung, wie die Zahlungsinfrastruktur der Zukunft aussehen könnte.

Wo steht der Finanzplatz Schweiz in diesem Bereich in fünf Jahren?

Das hängt wesentlich davon ab, was wir jetzt tun. Die Schweiz hat die Voraussetzungen, auch in fünf Jahren eine wichtige Rolle im digitalen Kapitalmarkt zu spielen. Dafür müssen wir die vorhandene Infrastruktur breiter nutzen und die Marktteilnehmer stärker miteinander verbinden.

Mein Zielbild ist ein Markt, in dem tokenisierte Wertpapiere über einzelne Pilotprojekte hinaus selbstverständlich genutzt werden und ihre Übertragung und Abwicklung spürbar einfacher geworden sind. Wenn wir jedoch weiterhin vor allem auf unseren frühen Vorsprung verweisen, während andere schneller umsetzen, können wir ins Mittelfeld zurückfallen. Entscheidend wird sein, wie konsequent wir aus unseren Grundlagen einen funktionierenden Markt machen.

Gibt es einen Punkt, den wir nicht angesprochen haben?

Wir sollten digitale Assets nicht auf Kryptowährungen reduzieren. Die langfristig relevante Veränderung liegt in der Art, wie wir Eigentum an Wertpapieren digital abbilden, übertragen und abwickeln. Das betrifft grundlegende Prozesse des Kapitalmarktes.

Unser Anspruch ist, dass der Umgang mit einem Wertpapier so einfach wird wie das Versenden einer E-Mail. Dahinter steckt viel Arbeit an komplexen Prozessen in einer stark regulierten Industrie. Der Massstab ist dabei ein konkreter Nutzen für die Marktteilnehmer: weniger Reibung und eine effizientere Abwicklung. Daran sollte sich auch die Diskussion über die Zukunft des Finanzplatzes orientieren.

Dr. Lidia Kurt ist CEO von Seturion. Zuvor war sie Mitgründerin von vision& und begleitete Digital-Asset- und DLT-Projekte führender Finanzinstitute. Ihre berufliche Laufbahn führte sie zu J.P. Morgan und Swiss Re mit Stationen in Zürich, London und Hongkong. Sie ist Autorin des Buches „Digitale Assets und Tokenisierung“.