Charles Hoskinson erklärt Arbeit an Cardano für beendet

Cardano-Gründer Charles Hoskinson hat Mitte November 2026 in einem Livestream erklärt, seine Arbeit an Cardano sei getan. Nach zehn Jahren bindet die Blockchain allerdings nur rund 46 Mio. USD in DeFi-Anwendungen.

Cardano ist eine Blockchain auf Basis von Proof of Stake mit Smart Contracts und der eigenen Kryptowährung ADA. Ihre Entwicklung stützt sich auf wissenschaftlich begutachtete Forschung. Hoskinsons Firma Input Output, früher IOHK, entwickelt das Protokoll. Ausserdem fördert die Cardano Foundation als Stiftung Standards und Verbreitung, während Emurgo die kommerzielle Nutzung vorantreibt. Hoskinson gründete das Projekt 2015, der ADA-Verkauf brachte nach seinen Angaben 72 Mio. USD ein. Später folgten das Mainnet 2017, Smart Contracts 2021 und die On-chain-Governance in den Jahren 2024 und 2025. Die jüngste Aussage fiel im rund halbstündigen Livestream „Finishing Cardano“. Zuvor hatte Hoskinson sie in einer Fragerunde mit Zuschauern ähnlich formuliert. Mitte November notierte ADA bei 0.15 USD und damit rund 95% unter dem Allzeithoch von 3.09 USD vom September 2021. Die Marktkapitalisierung lag bei rund 5.6 Mrd. USD, zum Höchststand waren es nach Hoskinsons Angabe rund 100 Mrd. USD.

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Was Hoskinson mit „Meine Arbeit ist getan“ meint

„Meine Arbeit an Cardano ist getan.“ - Charles Hoskinson, Gründer von Cardano und CEO von Input Output

Gemeint ist nach Hoskinsons Darstellung die Engineering-Arbeit von Input Output am Aufbau der Blockchain, nicht das Ökosystem. Er sei nicht weg, sagte der Gründer. Input Output baue weiterhin Anwendungen auf Cardano, darunter das Privacy-Projekt Midnight. Ferner kontrolliere er nach eigener Aussage weder die Treasury noch Hard Forks.

Als gelieferte Bausteine nannte Hoskinson das Konsensprotokoll Ouroboros, die Smart-Contract-Infrastruktur und die On-chain-Governance samt Verfassung. Mit dem Plomin-Hard-Fork vom Januar 2025 erhielten ADA-Halter direkte Stimmrechte. Gleichzeitig räumte er Schwächen bei Adoption und Marketing ein. Dort sieht er jedoch stärker die Cardano Foundation und Emurgo in der Pflicht. Kritik an Verzögerungen und einzelnen Designentscheiden des Protokolls akzeptierte er ebenfalls.

Nach zehn Jahren bindet Cardano 46 Millionen USD in DeFi

Auf Cardano lagen Mitte November rund 46 Mio. USD in DeFi-Protokollen, wie die Chain-Übersicht von DefiLlama zeigt. Dieser Total Value Locked (TVL) markiert ein Zwölfmonatstief und liegt zudem rund vier Fünftel unter dem Vorjahreswert. In der Rangliste von DefiLlama kommt Ethereum auf 37.8 Mrd. USD, Base auf 5.2 Mrd. USD und Solana auf 4.7 Mrd. USD. Bitcoin und Hyperliquid L1 liegen ebenfalls vor Cardano, TON folgt mit rund 42 Mio. USD knapp dahinter. Ende September umfasste der DeFi-Markt noch rund 96 Mrd. USD, inzwischen summiert er sich über alle 607 erfassten Chains auf 71.6 Mrd. USD. Cardano hält somit rund 0.06% davon.

Bei den Stablecoins zeigt sich ein ähnliches Verhältnis. Auf Cardano zirkulieren rund 60 Mio. USD, das entspricht etwa 0.02% des Gesamtmarkts von 288.9 Mrd. USD. Der Bestand liegt allerdings über dem DeFi-TVL des Netzwerks. Gleichzeitig ging die Nutzung zurück. Gemäss Daten von Santiment fielen die täglich aktiven Adressen Mitte Oktober von 27'248 auf 15'977, ein Minus von 41%. Ende Oktober zählte Chainspect 12'155 aktive Adressen innerhalb von 24 Stunden, das tägliche DEX-Volumen lag bei rund 850'000 USD.

Ein Teil des Rückgangs hat jedoch mit dem Markt zu tun. Denn die ADA-Einlagen in DeFi-Protokollen blieben mit rund 281 Mio. ADA weitgehend stabil. Der Rückgang in USD ist folglich überwiegend preisgetrieben. Seit Jahresbeginn verlor ADA rund 57% an Wert, innert zwölf Monaten rund 70%. Andererseits verbuchte das Netzwerk in Epoche 660 Anfang Oktober mit 1'780'896 Transaktionen einen Rekord. Den zuvor gültigen Höchstwert von 1'566'974 Transaktionen hatte Cardano im November 2021 erreicht. Wiederholte Transaktionen derselben Akteure zählen dabei mit, über die Zahl der Nutzer sagt der Rekord deshalb wenig.

Was Cardano technisch und politisch geliefert hat

Bei Governance und Staking kann Hoskinson hingegen auf Ergebnisse verweisen. Im Juli 2026 ging der Van-Rossem-Hard-Fork live und hob die Protokollversion von 10 auf 11. Es war der erste Hard Fork des Netzwerks, den die Community vollständig per On-chain-Abstimmung ratifizierte. Ausserdem delegierten ADA-Halter in Epoche 666 rund 21.3 von 36.8 Mrd. ADA an Staking-Pools, also knapp 58% des Angebots.

Auszahlungen aus der Treasury brauchen seit der Einführung der Selbstverwaltung eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Delegated Representatives (DReps). Ebenso muss das Constitutional Committee zustimmen. Hoskinson beziffert den Höchstwert der Treasury auf 4 Mrd. USD. Zu Beginn von Epoche 667 enthielt sie rund 1.42 Mrd. ADA, zum damaligen Kurs rund 225 Mio. USD. Ihr Dollarwert hängt somit direkt am ADA-Kurs. Im Mai 2026 verfehlte ein Treasury-Antrag der Cardano Foundation über 7.8 Mio. ADA mit 65.21% Zustimmung der DReps die Zwei-Drittel-Schwelle. Die Stiftung sagte daraufhin den Cardano Summit 2026 ab.

Technisch steht zunächst das Upgrade Dijkstra an. Die erste Phase umfasst Linear Leios, Nested Transactions und Updates für Plutus V4. Ein öffentliches Testnet läuft seit Oktober 2026. Den Zeitpunkt der Aktivierung bestimmt die Governance, möglich ist ein Fenster zwischen Dezember 2026 und März 2027. Anfänglich soll das Netzwerk damit die drei- bis fünffache Kapazität erreichen. Später soll Peras als separater Hard Fork im zweiten Quartal 2027 folgen, garantierte Termine gibt es für beide Schritte nicht. Im Oktober ging ferner der Stablecoin USDr von RealFi live, den reale Vermögenswerte 1:1 decken. Nutzungsdaten seit dem Start liegen noch nicht vor.

Äthiopien und die Rückschläge von 2026

Ein zentrales Adoptionsprojekt von Input Output betraf Äthiopien. Im April 2021 schloss das Unternehmen dort einen Vertrag über einen Pilot mit 10'000 Schülern an rund zwei Dutzend Schulen. Ursprünglich war eine zweite Phase für landesweit 5 Mio. Schüler denkbar. Bis Juni 2023 registrierte das System 38'000 Schüler und übertraf damit das Pilotziel, wenngleich rund ein Jahr nach dem Zieltermin. Die landesweite Ausweitung kam dennoch nicht zustande, Input Output nennt Bürgerkrieg und Regierungswechsel als Gründe. In einem Rückblick vom November 2024 schreibt die Firma selbst, ihre Vision eines Ausbaus in Äthiopien habe sich leider nicht erfüllt. Die Arbeit floss schliesslich in Hyperledger Identus ein, das heute bei LF Decentralized Trust angesiedelt ist.

Auch im Ökosystem fielen 2026 wichtige Anbieter weg. Der grösste Cardano-NFT-Marktplatz JPG Store stellte im Mai den Betrieb ein. Im Juni kündigte die Analyseplattform TapTools nach vier Jahren ihre Abwicklung an, nachdem der fünfte Top-Manager gegangen war. Kurz darauf schrieb Hoskinson, er lege eine Pause ein. Wenige Tage danach dementierte er einen Abgang.

Mit dem Ende des Engineering-Auftrags verschiebt sich letztlich die Verantwortung. Adoption und Marketing sieht Hoskinson vor allem bei der Cardano Foundation und Emurgo, über Treasury und Protokoll entscheidet die Community. Auffällig ist, dass gerade die Stiftung im Mai mit einem Treasury-Antrag an der Zwei-Drittel-Schwelle der DReps scheiterte.