Die Weltbank prüft gemeinsam mit Citi und Circle, ob ein regulierter Stablecoin die Auszahlung von Entwicklungsgeldern schneller und günstiger machen kann. Zunächst handelt es sich um einen Test: Länder, Beträge und Zeitplan sind noch offen.

Die Weltbankgruppe finanziert Entwicklungsprojekte in ihren Kreditnehmerländern mit Krediten, Zuschüssen, Beteiligungen und Garantien. Das Geld erreicht die Empfänger bislang über Korrespondenzbanken, also über Ketten von Partnerbanken, die grenzüberschreitende Zahlungen weiterreichen. Nun kündigte die Organisation in Washington an, ergänzend zu dieser Kette Zahlungen in USDC zu prüfen, dem an den US-Dollar gekoppelten Token von Circle. Technisch baut die Initiative zudem auf FundsChain auf, dem Blockchain-Register der Weltbank zur Nachverfolgung von Projektmitteln. Die Ankündigung beziffert den Umfang von FundsChain inzwischen auf mehr als 350 Projekte in 96 Ländern.

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Was die Weltbank mit Stablecoins prüft

Im Zentrum steht eine eng umrissene Frage. Die Weltbankgruppe will verstehen, wie regulierte, auf US-Dollar lautende Stablecoins und Blockchain-Zahlungsschienen neben den Auszahlungen über Korrespondenzbanken funktionieren könnten. Ebenso prüft sie, ob die neue Technik das bestehende Verfahren verbessern kann. Ein Regelbetrieb ist damit allerdings nicht verbunden.

Als Ausgangspunkt dient ein intermediiertes, interoperables, stablecoin-basiertes Zahlungsmodell. Im Zahlungsverkehr bedeutet intermediiert in der Regel, dass Finanzinstitute zwischen Absender und Empfänger geschaltet bleiben. Interoperabel heisst, dass ein Modell mit anderen Zahlungssystemen zusammenarbeiten kann.

Das Argument hinter der Initiative betrifft Tempo und Kosten. Letztlich gehe es darum, so Weltbankpräsident Ajay Banga, Wege zu finden, wie die Finanzmechanik der Entwicklungsarbeit jenen Menschen besser dient, die sie am dringendsten brauchen. Konkrete Einsparungen beziffert die Weltbank jedoch nicht. Wie gross der Vorteil gegenüber dem Weg über Korrespondenzbanken ausfällt, lässt sich deshalb noch nicht beurteilen.

Citi bringt die Bankschienen, Circle den Token

Die Rollen im Modell sind klar verteilt. Citi liefert die bestehenden Anbindungen an etablierte Bankschienen, Circle die Infrastruktur, um USDC zu prägen und Gelder abzuwickeln. Als Emittent von USDC gibt Circle also genau den Token aus, der im Test zum Einsatz kommen soll. Citis Netzwerk verbindet nach eigenen Angaben Kunden in mehr als 180 Jurisdiktionen. Shahmir Khaliq, Head of Services bei Citi, verweist ferner auf Fähigkeiten rund um die Uhr und im grossen Massstab, damit kritische Gelder in Echtzeit fliessen.

Auffällig ist die Konstruktion des Tests. Statt den Stablecoin gegen das Bankensystem zu stellen, holt die Weltbank eine Grossbank ins Modell. Zudem fügt sich das in den intermediierten Ansatz, den die Ankündigung als Ausgangspunkt nennt. Emittent und Geschäftsbank stehen damit im selben Zahlungsweg.

Ausserdem beschränkt die Weltbank die Teilnahme auf Kreditnehmerländer, in denen digitale Assets unterstützt und zugelassen sind. Länder ohne entsprechenden Rechtsrahmen bleiben folglich aussen vor. Welche Staaten die Bedingung erfüllen, hat die Weltbank nicht offengelegt. Später will sie prüfen, weitere Banken einzubinden und die Initiative so auszuweiten. Citi wäre somit der erste, aber nicht zwingend der einzige Bankpartner.

FundsChain liefert die technische Grundlage

FundsChain basiert auf Hyperledger Besu, einer Ethereum-Implementierung für den Einsatz in Unternehmen. Das Register macht sichtbar, wofür Projektmittel fliessen. Entwicklungspartner, Kreditnehmer, Prüfer und Zahlungsempfänger sehen die Mittelflüsse auf einem digitalen Ledger. Nach eigener Darstellung ist die Weltbank ausserdem die erste multilaterale Entwicklungsbank mit einem blockchainbasierten Werkzeug zur Nachverfolgung von Geldflüssen.

Der Aufbau begann vor dem offiziellen Start. Zunächst ging Moldau im September 2024 mit einem Projekt zur Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen live. Später, im Oktober 2024, folgten die Philippinen mit dem Metro Manila Flood Management Project, dessen Gesamtkosten sich auf 500 Mio. USD belaufen. Die Pilotphase umfasste insgesamt 13 Projekte in 10 Ländern. Im September 2025 startete die Weltbank das Werkzeug offiziell, bis Ende Juni 2026 sollten rund 250 Projekte erfasst sein. Dieses Ziel hat sie inzwischen übertroffen.

Der Stablecoin-Test geht allerdings über dieses Register hinaus. Denn FundsChain verfolgt Geld, bewegt es aber nicht. Mit USDC würde hingegen die Zahlung selbst auf eine Blockchain-Schiene wandern. Die über 350 erfassten Projekte gehören jedoch nicht automatisch zum Test, zumal nur Länder mit zugelassenen digitalen Assets teilnehmen.

Bond-i zeigte die Grenze der Blockchain-Anleihe

Ihre erste Blockchain-Anleihe brachte die Weltbank 2018 an den Markt. Im August jenes Jahres mandatierte sie die Commonwealth Bank of Australia (CBA) als alleinige Arrangeurin für Bond-i, kurz für Blockchain Operated New Debt Instrument. Die zweijährige Kangaroo-Anleihe über 110 Mio. AUD lief auf einer privaten Ethereum-Blockchain. Die Plattform baute die CBA selbst, die Architektur prüfte Microsoft. Zuvor hatte die australische Bank 2017 einen Prototyp mit der Queensland Treasury Corporation getestet.

Im Jahr 2019 folgte die erste Transaktion am Sekundärmarkt. Bond-i war folglich die erste Anleihe, deren Emission und Handel eine Blockchain erfasste. Die Zahlungsabwicklung lief dennoch ausserhalb der Kette. Schliesslich zahlte die Weltbank die Anleihe 2020 zurück. Genau an dieser Stelle setzt die neue Initiative an, denn sie betrifft den Geldtransfer. Und gerade dort greift das Argument von Tempo und Kosten, mit dem die Weltbank den Test begründet.

Länder, Beträge und Zeitplan bleiben offen

Vieles an der Ankündigung bleibt vorerst unbestimmt. Die Weltbank nennt weder teilnehmende Länder noch Empfänger, Beträge oder einen Zeitplan. Ebenso fehlt eine Kostenrechnung. Eine messbare Wirkung lässt sich daher noch nicht ablesen.

Den Massstab liefert das Geschäftsjahr bis Ende Juni 2026. In diesem Zeitraum sagte die Weltbankgruppe 123.5 Mrd. USD an Krediten, Zuschüssen, Beteiligungen und Garantien zu, nach 118.5 Mrd. USD im Vorjahr. Diese Summe umfasst Zusagen, keine Auszahlungen. Ein Test, der auf Länder mit zugelassenen digitalen Assets beschränkt ist, berührt davon höchstens einen Teil. Relevant wird die Grössenordnung erst bei einer Ausweitung. Als möglichen nächsten Schritt nennt die Weltbank die Einbindung weiterer Banken.