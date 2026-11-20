Anleger haben gestern rund 541 Mio. USD aus BlackRocks Spot-Bitcoin-ETF IBIT abgezogen. Der Abfluss ist der grösste an einem einzelnen Tag seit dem Start des Fonds im Januar 2024, während der Bitcoin-Kurs weiter fällt.

Ein Spot-Bitcoin-ETF hält echte Bitcoin und bildet deren Kurs als börsengehandelten Fondsanteil ab. Anleger erhalten dadurch Zugang zu Bitcoin im gewöhnlichen Wertschriftendepot, ohne sich um die Selbstverwahrung kümmern zu müssen. Geben sie Anteile zurück, gibt der Fonds entsprechend Bitcoin oder deren Gegenwert ab. Ein Abfluss spiegelt folglich Rücknahmen von Anlegern wider und keinen Verkaufsentscheid von BlackRock selbst. IBIT startete im Januar 2024 und ist heute der grösste von zwölf US-Spot-Bitcoin-ETFs. Herausgeber ist der Vermögensverwalter BlackRock. Am Rekordtag verbuchten dabei alle zwölf Fonds zusammen 582 Mio. USD Nettoabfluss, wovon IBIT allein rund 93% stellte. Zuvor lag der Höchstwert des Fonds bei 528.3 Mio. USD im Januar 2026.

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Dritter Abfluss in Folge kostet IBIT 541 Mio. USD

Gemäss den Tagesdaten von Farside Investors verlor IBIT am Donnerstag exakt 541.1 Mio. USD. Zuvor hatte der Fonds am Dienstag bereits 209.5 Mio. USD und am Mittwoch 148.7 Mio. USD abgegeben. Über drei Handelstage summieren sich die Rücknahmen somit auf knapp 900 Mio. USD. Alle US-Spot-Bitcoin-ETFs zusammen verloren an diesen beiden Tagen 239.9 Mio. USD beziehungsweise 306.5 Mio. USD. Am Donnerstag waren es schliesslich 582.3 Mio. USD. Innerhalb der Serie verschob sich allerdings das Gewicht. Am Mittwoch stellte IBIT weniger als die Hälfte des Gesamtabflusses, am Rekordtag hingegen rund 93%. Auf die übrigen elf Fonds entfielen am Donnerstag zusammen nur rund 41 Mio. USD.

Im November summieren sich die Abflüsse aus US-Spot-Bitcoin-ETFs bisher auf 3.47 Mrd. USD. Auf IBIT allein entfallen davon rund 2.94 Mrd. USD, also der Grossteil. Am Rekordtag lag der Anteil des Fonds mit 93% zudem über diesem Monatsschnitt. Bereits in der Woche vom 9. bis 13. November zogen Anleger rund 1.07 Mrd. USD aus den Fonds ab. Allein am Freitag jener Woche waren es 185.5 Mio. USD, davon rund 143.5 Mio. USD aus IBIT.

Danach unterbrach ein einziger Zuflusstag am Montag das Muster nur kurz. Er beendete eine Serie von elf Abflusstagen bei IBIT, in denen rund 2.35 Mrd. USD aus dem Fonds geflossen waren. Ab dem folgenden Tag überwogen jedoch wieder die Rücknahmen, die am Donnerstag ihren Höchststand erreichten.

Die Rekorde fallen mit immer tieferen Kursen

Die drei grössten Abflusstage in der Geschichte von IBIT fallen alle ins Jahr 2026. Ende Januar flossen 528.3 Mio. USD ab, unmittelbar nachdem Bitcoin ein Zehnmonatstief markiert hatte. Im Mai folgten dann 527.84 Mio. USD, gemessen vom Datenanbieter SoSoValue. Der Wert blieb somit nur rund 0.5 Mio. USD unter dem Januar-Rekord und war damals der zweitgrösste Abflusstag des Fonds. Bitcoin notierte zu diesem Zeitpunkt bereits tiefer als im Januar. Den aktuellen Rekord verbuchte IBIT schliesslich in einem Ausverkauf mit nochmals tieferem Kursniveau. Auffällig ist dieses Muster, weil jeder neue Höchstwert bei den Rücknahmen auf ein niedrigeres Kursniveau trifft als der vorherige.

Der Abstand zum Januar-Wert beträgt allerdings nur rund 12.8 Mio. USD. Alle drei Tage liegen innerhalb von gut 13 Mio. USD. Zudem stammen die Werte von verschiedenen Datenanbietern, nämlich Farside für Januar und November sowie SoSoValue für Mai. Die Zahl belegt deshalb keine neue Grössenordnung der Rücknahmen. Sie zeigt vielmehr, dass Kursschwächen im Jahr 2026 wiederholt mit Abflüssen in ähnlicher Höhe zusammenfielen. Für die Einordnung zählt daher die Richtung des Kurses mehr als eine Differenz von wenigen Millionen.

Heisse Inflationsdaten und KI-Sorgen belasten Risikoanlagen

Am Donnerstag schwächelte zunächst der Aktienmarkt. Denn das Börsendebüt von Anthropic konnte die Gewinne bei KI-Titeln wie Nvidia nicht halten. Hinter der Schwäche standen Sorgen um die Bewertungen und um die hohen Ausgaben für künstliche Intelligenz. Gleichzeitig geriet Bitcoin weiter unter Druck, und IBIT verbuchte seinen Rekordabfluss. Während Aktien ihre KI-Gewinne abgaben, zogen Anleger ebenfalls Geld aus dem grössten Bitcoin-Fonds ab.

Ausserdem fielen die jüngsten Inflationsdaten heiss aus. Der US-Konsumentenpreisindex stieg im Oktober um 0.4% gegenüber dem Vormonat, die Kernrate um 0.3%. Am Markt mehren sich daher Wetten auf eine Zinserhöhung der Federal Reserve um 25 Basispunkte im Dezember 2026. Eine Entscheidung der Notenbank steht jedoch noch aus. Im Kryptomarkt verstärkten ferner Zwangsliquidationen den Druck. Innerhalb von 24 Stunden lösten Börsen gehebelte Positionen im Wert von über 2 Mrd. USD auf.

Für die Bitcoin-ETFs fällt der Rekord damit in ein Umfeld, in dem Anleger breit Risiko abbauen. Die ausgewerteten Berichte nennen keine bitcoin-spezifische Ursache wie ein technisches Problem oder eine regulatorische Massnahme. Belegt ist hingegen nur der zeitliche Zusammenhang mit der breiten Flucht aus Risikoanlagen. Der Rekordabfluss fiel auf denselben Tag wie der schwache Börsenhandel nach dem Anthropic-Debüt.

Der kumulierte Zufluss bleibt gross

Im Verhältnis zum Bestand bleiben die Rücknahmen begrenzt. Seit dem Start hat IBIT netto rund 63.4 Mrd. USD an Zuflüssen eingesammelt. Die Novemberabflüsse des Fonds entsprechen folglich weniger als 5% dieser Summe. Über alle US-Spot-Bitcoin-ETFs hinweg steht 2026 bisher dennoch ein Nettoabfluss von rund 3.11 Mrd. USD zu Buche. Ohne die Novemberabflüsse von 3.47 Mrd. USD stünden die Fonds im laufenden Jahr leicht im Plus.

Dass sich die Abflüsse auf IBIT konzentrieren, folgt zum Teil aus der Grösse des Fonds. Rücknahmen schlagen deswegen bei einem grossen Produkt in absoluten Zahlen stärker durch. Wer die Anteile zurückgibt, zeigen die täglichen Flussdaten nicht. Sie weisen lediglich den Nettobetrag pro Fonds und Handelstag aus, nicht aber die einzelnen Anleger dahinter.

Nicht alle Anbieter verloren am Rekordtag Geld. Der konkurrierende Bitcoin-ETF von Morgan Stanley sammelte am selben Tag sogar 49.6 Mio. USD ein und verbuchte damit den grössten Zufluss aller Fonds. Der Betrag gleicht zwar weniger als ein Zehntel des IBIT-Abflusses aus, er zeigt aber, dass die Rücknahmen nicht jeden Anbieter gleich treffen. Rechnerisch verloren die übrigen zehn Fonds zusammen netto rund 91 Mio. USD. BlackRock selbst äusserte sich nicht zu den Abflüssen. Mit IBIT führt der Vermögensverwalter das Segment weiterhin an.