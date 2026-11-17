Wells Fargo weist für das dritte Quartal 2026 in seiner 13F-Meldung 49.58 Mio. Anteile am BlackRock-Bitcoin-ETF IBIT im Wert von 2.35 Mrd. USD aus. Das sind mehr als doppelt so viele Anteile wie Ende Juni, die Meldung umfasst jedoch auch Kundenpositionen.

Der iShares Bitcoin Trust, kurz IBIT, ist BlackRocks börsengehandelter Spot-Bitcoin-ETF. Anleger kaufen seine Anteile wie Aktien und müssen keine Coins selbst verwahren, denn der Fonds hält die Bitcoin direkt. Unter den Spot-Bitcoin-ETFs ist er zudem der grösste. Bei Wells Fargo handelt es sich um eine US-Grossbank, die neben dem klassischen Bankgeschäft eigene Vermögensverwaltungs- und Brokerage-Einheiten betreibt. Ein 13F ist die vierteljährliche Positionsmeldung grosser US-Vermögensverwalter an die SEC. Sie zeigt den Bestand zum Quartalsende und erscheint mit rund sechs Wochen Verzögerung. Das Filing, das Wells Fargo zur Frist Mitte November einreichte, erfasst Wertpapiere der Bank und ihrer angeschlossenen Vermögensverwalter. Ende September hielt IBIT 801'033 BTC mit einem Fair Value von 67.04 Mrd. USD. Ausstehend waren 1.415 Mrd. Anteile, auf Wells Fargo entfallen somit 3.5% davon.

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Wells Fargos IBIT-Position hat sich mehr als verdoppelt

Ende September meldete die Bank 49.58 Mio. IBIT-Anteile, nach 24.4 Mio. Ende Juni. Die Stückzahl stieg um 103%. Gleichzeitig wuchs der gemeldete Wert von rund 812 Mio. auf 2.35 Mrd. USD und verdreifachte sich also fast. IBIT-Optionen führt das Filing übrigens in separaten Zeilen, sie sind in diesen Werten nicht enthalten.

Hinter dem Wertsprung stehen zwei Effekte. Zunächst verdoppelte sich die Menge der gemeldeten Anteile. Hinzu kam der Kurs, denn der Nettoinventarwert je IBIT-Anteil stieg im Quartal von 33.48 auf 47.38 USD, ein Plus von rund 42%. Der Bitcoin-Indexpreis im Quartalsbericht des Fonds legte im selben Zeitraum ebenfalls um rund 42% zu, von 59'101 auf 83'697 USD. Bei unverändertem Bestand wären die Juni-Anteile Ende September rund 1.16 Mrd. USD wert gewesen. Die übrigen knapp 1.2 Mrd. USD gehen somit auf zusätzliche Anteile zurück. Die Verdopplung betrifft die Stückzahl, über den Kapitaleinsatz dahinter sagt die Meldung nichts.

Gegen die Fondsdaten geht die Rechnung auf. Multipliziert mit dem Nettoinventarwert von 47.38 USD ergeben 49.58 Mio. Anteile 2.349 Mrd. USD, was den gemeldeten 2.35 Mrd. USD entspricht. Der Fonds selbst erhöhte seinen Bestand im Quartal von 734'261 auf 801'033 BTC, gleichzeitig wuchs die Zahl der Anteile von 1.296 Mrd. auf 1.415 Mrd. Rechnerisch stehen hinter der Wells-Fargo-Position rund 28'070 BTC. Ende Juni waren es noch rund 13'820 BTC bei einem Anteil von 1.9% am Fonds, das Bitcoin-Äquivalent stieg also um rund 14'250 BTC.

Das 13F belegt keinen Kauf der Bank

Das Filing enthält neben Beständen der Bank auch Kundenpositionen. Wem die Anteile wirtschaftlich gehören, geht aus dem Dokument nicht hervor. Gemeldet hat die Holding Wells Fargo & Company, die die Positionen ihrer Tochtergesellschaften zusammenfasst. Die IBIT-Aktienposition verteilt sich dabei auf fünf Zeilen aus fünf verschiedenen Einheiten des Konzerns, die Optionen meldet eine sechste. Einen Hinweis liefert allerdings der Vermerk einer geteilten Anlageentscheidung, den alle Zeilen tragen. Das deutet auf Kundenpositionen der Vermögensverwaltungs- und Brokerage-Einheiten hin, nicht auf die Eigenbilanz allein.

Methodisch hat ein 13F weitere Grenzen. Es zeigt nur den Stand am letzten Tag des Quartals, Käufe und Verkäufe dazwischen bleiben unsichtbar. Ebenso wenig trennt die Meldung zwischen Eigenhandel und Kundendepots. Ob zusätzliche Anteile aus Käufen der Bank oder ihrer Kunden stammen, bleibt deshalb offen. Wer aus der Verdopplung eine Bitcoin-Wette von Wells Fargo ableitet, liest mehr aus dem Dokument heraus, als es hergibt.

Bei einer Bank mit grosser Vermögensverwaltung sind überwiegend Kundenkonten zu erwarten, belegt ist das jedoch nicht. Der Mengenzuwachs kann folglich auch aus Zuflüssen in Kundenportfolios stammen. Für Bankkunden ist ein ETF-Anteil zudem der naheliegende Zugang zu Bitcoin, weil er im bestehenden Depot liegt und keine eigene Verwahrung verlangt. Die Meldung bleibt dennoch aufschlussreich. Denn auch wenn die Anteile grösstenteils Kunden gehören, zeigt sie, wie viel Bitcoin-Engagement inzwischen über die Plattform einer US-Grossbank läuft.

28'070 BTC liegen knapp unter Tesla plus SpaceX

Ende September hielten laut ihren Quartalsberichten Tesla 11'509 BTC und SpaceX 18'712 BTC. Beide Berichte nennen für Ende 2025 jeweils dieselbe Stückzahl. Ursprünglich kosteten diese Bestände 386 Mio. USD beziehungsweise 661 Mio. USD. Insgesamt kommen die Konzerne von Elon Musk auf 30'221 BTC, rund 8% mehr als die rechnerischen 28'070 BTC hinter der Wells-Fargo-Position. Die Bank liegt mit ihrer Meldung damit in der Grössenordnung zweier prominenter Bitcoin-Halter aus der US-Industrie. Und dafür genügen 3.5% der Anteile eines einzigen Fonds.

Der Vergleich hat allerdings eine Schwäche. Tesla und SpaceX halten die Coins direkt in der eigenen Bilanz und tragen das Kursrisiko selbst. Wells Fargo meldet hingegen ETF-Anteile, die zu einem grossen Teil Kunden gehören dürften, während die Coins beim Fonds liegen. Bei Kundenanteilen entscheidet jeder Depotinhaber selbst über Halten oder Verkaufen. Die 28'070 BTC beschreiben letztlich gebündelte Depots zu einem Stichtag. Eine Bilanzentscheidung der Konzernleitung wie bei den beiden Musk-Unternehmen lässt sich deshalb nicht ablesen.

Unter den grossen IBIT-Haltern sticht Wells Fargo heraus

Eine Auswertung der 13F-Daten durch CoinDesk führt Wells Fargo, gemessen an der Zahl der Anteile, als grössten gemeldeten IBIT-Halter unter den Vermögensverwaltern. Dahinter folgen in derselben Auswertung Millennium, Jane Street und Morgan Stanley. Zwei grosse Häuser bewegten sich im Quartalsvergleich in entgegengesetzte Richtungen.

Jane Street reduzierte ihre IBIT-Position im dritten Quartal um rund 19% auf 20.22 Mio. Anteile, nach 24.88 Mio. im Vorquartal. JPMorgan stockte hingegen um 9.6% auf 11.41 Mio. Anteile auf, was rund 540 Mio. USD entspricht. Wells Fargo meldet mehr als doppelt so viele Anteile wie Jane Street und über viermal so viele wie JPMorgan. Einen einheitlichen Trend im Halterkreis ergeben die Meldungen zum dritten Quartal insgesamt nicht. Einzelne 13F-Daten verraten daher wenig über die Richtung des gesamten Marktes.

Ausserdem beziehen sich alle diese Werte auf den 30. September. Die gemeldeten 2.35 Mrd. USD beruhen folglich auf der Bewertung zum Quartalsende, nicht auf dem Kurs am Tag der Einreichung. In der Zwischenzeit können Kunden Anteile gekauft oder verkauft haben, ohne dass die Meldung dies abbildet. Wie sich die Position seither entwickelt hat, zeigt erst das 13F für das vierte Quartal mit Stichtag Ende Dezember.