Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat für ihr Krypto-Angebot zwei Digital Assets Awards 2026 gewonnen. Prämiert hat die Jury die Handelslösung in E-Banking und Mobile Banking sowie die Krypto-Verwahrung, die die Bank selbst betreibt.

Seit Anfang 2024 bietet die LUKB Dienstleistungen zu Krypto-Assets an. Kunden handeln sie rund um die Uhr in E-Banking und Mobile-App, die Abwicklung läuft über ihre bestehenden Bankkonten. Hinter den Awards steht The Digital Banker, ein Medien- und Research-Anbieter für den Finanzsektor mit Sitz in Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten, der die Preise seit 2023 vergibt. Übergeben hat der Veranstalter die Preise am 12. November 2026 in einer virtuellen Zeremonie. Zuvor bewertete die Jury insgesamt über 100 Initiativen von 75 Instituten aus 20 Märkten.

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Zwei Preise für Handel und Verwahrung

Die Kategorie „Best Digital Assets Trading Application by a Bank“ zeichnet zunächst die Handelslösung im E-Banking und in der Mobile-App aus. Die zweite Kategorie, „Best Bank-Led Digital Assets Custodian - Switzerland“, betrifft hingegen die eigenbetriebene Krypto-Verwahrung. Massgebend waren dabei Innovation, Kundenwirkung, Umsetzungstiefe sowie Sicherheit und Skalierung. Der Jury gehörten Vertreter der Beratungsunternehmen Accenture, Bain, KPMG, Deloitte, Kearney und Simon-Kucher an. Der Veranstalter listet die prämierten Kategorien zudem auf seiner Awards-Seite. Den Custody-Preis begründet die Jury damit, dass die LUKB Digital Assets ins Herz des Schweizer Universalbankgeschäfts gebracht habe.

„Wir sind die erste Universalbank aus der Schweiz, die mit einem Digital Assets Award ausgezeichnet wurde. Damit wird der Kern unserer Krypto-Strategie anerkannt: einfaches Handling und hohe Qualität.“ - Serge Kaulitz, Head Digital Assets bei der LUKB

Neun Kryptowerte ab 50 CHF im E-Banking

Das Krypto-Angebot der LUKB umfasst neun Kryptowährungen. Neben Bitcoin und Ethereum sind das Ripple (XRP), Solana, Chainlink, Polygon (POL) und Aave sowie die Stablecoins USD Coin und Tether (USDT). Die Auswahl reicht also von den beiden grössten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung über mehrere Altcoins bis zu zwei Stablecoins. Ein Kauf ist dabei ab 50 CHF oder dem Gegenwert möglich. Der Handel läuft in US-Dollar, Wechselkursgebühren fallen jedoch keine an. Wer planmässig investieren will, kann seit Juni 2024 einen Kryptoanlageplan nutzen. Er funktioniert als Dauerauftrag über einen gewählten Betrag in regelmässigen Abständen.

Das Angebot steht allen Kunden der LUKB offen, mit Ausnahme von US-Personen. Handel und Verwahrung laufen dabei über das Wertschriftendepot. Wer noch keines hat, kann stattdessen im E-Banking ein E-Depot eröffnen. Liegen darin nur Kryptowährungen, fällt kein Mindestpreis an. In der Vermögensberatung Compact lassen sich Kryptowerte hingegen nicht halten.

Eigenbetriebene Verwahrung mit ISAE-Prüfberichten

Die LUKB verwahrt die Kryptowährungen in einer eigens aufgebauten Infrastruktur und übernimmt das Key Management für ihre Kundschaft. Dafür setzt sie auf Multi-Party Computation (MPC). Das Verfahren teilt einen privaten Schlüssel in mehrere kryptografisch gesicherte Fragmente auf. Der vollständige Schlüssel liegt damit an keiner einzelnen Stelle. Für Transaktionen wirken die Fragmente stattdessen zusammen, ohne den Schlüssel je vollständig zusammenzusetzen.

Ausserdem verleiht die Bank keine Kundenbestände. Sie hält die Bestände ausserhalb der Bilanz, im Konkursfall der Bank sind sie ausgesondert. Zudem bleiben die Kryptowerte jederzeit Eigentum der Kundinnen und Kunden. Seit dem Inkrafttreten des DLT-Gesetzes im August 2021 regelt das Schweizer Recht die Aussonderung kryptobasierter Vermögenswerte im Konkurs ausdrücklich. Für die Kontrollen liegen zwei Berichte unabhängiger Wirtschaftsprüfer vor. Der Bericht nach ISAE 3000 betrifft den Initialisierungsprozess der Verwahrung. Der Bericht nach ISAE 3402 Typ 2 beurteilt dagegen die Ausgestaltung und die Wirksamkeit der Kontrollen über einen bestimmten Zeitraum.

Seit dem 1. Oktober 2024 lassen sich Kryptowährungen zudem ein- und ausliefern, zum Start Bitcoin und Ethereum. Einliefern lassen sich nur Bestände, an denen die Kundschaft wirtschaftlich berechtigt ist, über die sie die Verfügungsmacht besitzt und die eine Geldwäscherei-Prüfung der LUKB bestanden haben. Die Einlieferung ist bis auf wenige Ausnahmefälle gebührenfrei und setzt mindestens 5'000 CHF Gegenwert pro Kryptowährung und Einlieferung voraus. Bei komplexeren Einlieferungen kann allerdings eine kostenpflichtige Geldwäscherei-Abklärung nötig werden, worüber die Bank vorab informiert. Für die Auslieferung auf eine externe Wallet fallen hingegen 80 CHF pro Kryptowährung und Auslieferung an, exklusive Mehrwertsteuer. Als Mindestbetrag gilt dabei 1'000 CHF Gegenwert oder der verfügbare Gesamtbetrag.

Vom Handel zum Lombardkredit: der Ausbau seit 2024

Die beiden Preise bewerten den Stand eines Angebots, das die LUKB seit Anfang 2024 schrittweise ausbaut. Anfangs waren Bitcoin, Ethereum und USD Coin handelbar. Im Juni 2024 kamen Chainlink und Polygon sowie der Kryptoanlageplan dazu. Heute umfasst die Auswahl zusätzlich Ripple (XRP), Solana, Aave und Tether (USDT). Im Oktober 2024 folgte die Ein- und Auslieferung. Damit war die LUKB nach eigenen Angaben die erste traditionelle Bank der Schweiz mit diesem Angebot. Den Service führte sie schrittweise ein.

Inzwischen ergänzen Lombardkredite auf Bitcoin und Ethereum das Angebot. Kunden belehnen dabei ihre Bestände, statt sie zu verkaufen. Allgemein dient bei einem Lombardkredit ein Vermögenswert als Sicherheit für einen Kredit. Sinkt dessen Wert, kann die Bank zusätzliche Sicherheiten verlangen. Bei Kryptowerten mit hohen Kursschwankungen spielt dieser Mechanismus deshalb eine grössere Rolle als bei klassischen Wertschriften. Das Krypto-Angebot will die LUKB auch künftig schrittweise weiterentwickeln.