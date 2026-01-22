Ondo Finance bringt die Finanzwelt auf Solana: Über 200 tokenisierte Aktien und ETFs live

Die Solana-Blockchain hat einen bedeutenden Schritt in Richtung Integration traditioneller Finanzmärkte (TradFi) in die Krypto-Infrastruktur gemacht. Die Ondo Global Markets-Plattform ist auf Solana gestartet und bietet Nutzern Zugriff auf mehr als 200 tokenisierte US-Aktien und Exchange-Traded Funds (ETFs) direkt on-chain.

Ondo Global Markets bringt über 200 vollständig durch Aktien und ETFs gedeckte Token auf die Solana-Blockchain, darunter grosse Namen wie Apple, NVIDIA und SPY. Die Token spiegeln wirtschaftliche Leistungen einschliesslich Dividenden wider und Anleger können sie rund um die Uhr nutzen. Durch die 1:1-Deckung mit realen Wertpapieren und institutionelle Liquidität zielt die Plattform darauf ab, traditionelle Finanzinstrumente für globale On-Chain-Investoren zugänglich zu machen.

Traditionelle Finanzmärkte auf Blockchain-Infrastruktur

Mit dem Launch auf Solana können Anleger erstmals über 200 Tokenisierungen von US-Aktien und ETFs direkt auf der Blockchain handeln. Die Auswahl umfasst Blue-Chip-Aktien, breite Markt-ETFs wie SPY und QQQ sowie weitere traditionelle Finanzprodukte, deren wirtschaftliche Performance das On-Chain-Token abbildet.

Diese Token sind 1:1 durch die zugrunde liegenden Wertpapiere gedeckt, die bei lizenzierten Börsenmaklern verwahrt werden. Das bedeutet, dass jeder Token direkt den ökonomischen Wert des Basiswerts widerspiegelt, inklusive Dividenden und Unternehmensereignissen, die automatisch berücksichtigt werden.

Im Unterschied zu vielen früheren Ansätzen zur Asset-Tokenisierung, die oft auf kleine Liquiditätspools setzten, nutzt Ondo ein Modell, das Tiefe und Preisstabilität nahe den Preisen klassischer Börsen erreichen will. Dadurch sollen Anleger Vertrauen in grosse Orders finden, ohne dass geringe Liquidität oder Slippage ihre Handelskosten erheblich beeinflussen.

Bedeutung für Solana und den Markt für tokenisierte Assets

Die Einführung von Ondo Global Markets auf Solana markiert einen weiteren Meilenstein für tokenisierte Real-World-Assets (RWA) im Krypto-Ökosystem. Mit über 200 gelisteten Beständen steigt Solanas Anteil an tokenisierten Wertpapieren und macht das Netzwerk zu einem der aktivsten Orte für gebündelte TradFi-Exposure. Laut Angaben der Solana-Foundation deckt Ondo über 65% aller derzeit auf Solana existierenden tokenisierten RWAs ab.

Damit erweitert sich Solanas Rolle vom klassischen Smart-Contract-Layer hin zu einem breiteren finanzmarktnahen Hub, der traditionelle Märkte und Blockchains miteinander verbindet. Die Verfügbarkeit von Aktien- und ETF-Token on-chain eröffnet Zugänge für Anleger weltweit, insbesondere für jene ohne direkten Zugang zu US-Broking-Konten oder mit Restriktionen in ihrem Heimatmarkt.

Konkurrenz verschärft sich

Während Solana mit dieser Ausweitung seine Position im Tokenisierungsrennen stärkt, konkurrieren Plattformen wie Kraken bereits seit Mitte 2025 auf dem gleichen Feld und haben eine starke Marktpräsenz bei tokenisierten Aktien aufgebaut. Ondo tritt in diesen Wettbewerb ein, legt aber mit einer grösseren Auswahl und institutioneller Liquidität einen aggressiven Fokus auf Breite und Tiefe des Angebots.

Zudem bringt die breite Palette an Assets - von Technologie-Giganten über sektorale ETFs bis hin zu Rohstoff-ETFs - ein volles TradFi-Portfolio auf Blockchain-Netzwerke, ohne dass Anleger klassische Intermediäre und Bankkonten benötigen.

Die Tokenisierung klassischer Finanzinstrumente auf Solana schafft neue Brücken zwischen traditionellen Kapitalmärkten und Krypto-Infrastruktur. Sie ermöglicht sofortige Abwicklung, 24/7-Transfermöglichkeiten und die Nutzung der Assets innerhalb des DeFi-Ökosystems.