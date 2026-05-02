Wochenrückblick Kalenderwoche 18 – 2026

Der CLARITY Act soll erstmals klare Zuständigkeiten zwischen SEC und CFTC regeln und Krypto-Unternehmen einen verlässlichen Rechtsrahmen in den USA verschaffen – seit Jahren das zentrale regulatorische Anliegen der Branche. Donald Trump erklärte diese Woche, er wolle das Gesetz sofort unterschreiben. Doch die Verabschiedung wackelt: Händler auf dem Prognosemarkt Polymarket schätzen die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung bis Ende 2026 auf nur 47%. Im Februar lag dieser Wert noch bei 82%. Im Senat fehlen die nötigen 60 Stimmen, zudem untersagt eine umstrittene Klausel Stablecoin-Anbietern Zinsen auf ruhende Bestände. Die Krypto-Börse Coinbase, deren Stablecoin-Erträge im dritten Quartal 2025 rund 20% des Umsatzes ausmachten, hat ihre Unterstützung deshalb zurückgezogen. Mit dem Memorial Day Recess ab dem 21. Mai dürfte das Gesetz vor den Midterms kaum noch Realität werden, wenn der Senat nicht bald eine Abstimmung ansetzt.