OKX, BlackRock und Standard Chartered nutzen tokenisierte Treasuries als Sicherheit

OKX, BlackRock und Standard Chartered lancieren ein gemeinsames Framework, das tokenisierte Real-World Assets (RWAs) als Sicherheit im institutionellen Krypto-Handel nutzbar macht. Investoren können künftig Anteile am BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) auf OKX als ertragbringende Margin einsetzen.

Standard Chartered übernimmt die Verwahrung in regulierter Off-Exchange-Custody. Erstmals tritt damit eine Global Systemically Important Bank (G-SIB) als Custodian in einem solchen Arrangement auf. Vorerst gilt das Framework für OKX Middle East und richtet sich an VIP- und institutionelle Kunden, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

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Wie das Collateral-Modell funktioniert

BUIDL ist ein tokenisierter Geldmarktfonds, der in Cash, kurzlaufende US-Staatsanleihen und Repurchase Agreements investiert. Securitize tokenisiert den Fonds und stellt ihn auf acht Blockchains bereit, darunter Ethereum, Solana, BNB Chain, Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism und Aptos. Per Ende April 2026 verwaltet BUIDL rund 2.58 Milliarden USD, verteilt auf 101 Halter-Adressen. Die Durchschnittsrendite liegt bei 3.47%, der Net Asset Value bleibt stabil bei 1.00 USD.

Im neuen Framework hinterlegen Kunden ihre BUIDL-Tokens bei Standard Chartered, ohne die Assets zwischen Plattformen transferieren zu müssen. OKX akzeptiert die verwahrten Tokens als Sicherheit für Margin-Trading, während die zugrunde liegenden Treasuries weiterhin Yield generieren. Die Ausschüttungen erfolgen On-Chain direkt an die Halter, auch wenn die Tokens als Collateral gebunden sind.

Strukturell entscheidend ist die Trennung der Vermögen: Kundengelder bleiben explizit von OKX-Eigenbeständen separiert, womit sich das Gegenparteirisiko gegenüber der Börse selbst reduziert. Genau diesen Punkt haben institutionelle Allokatoren seit den Insolvenzen von 2022 zur Vorbedingung gemacht.

Strategische Logik der drei Beteiligten

Für BlackRock erweitert das Framework den Anwendungsbereich von BUIDL über reine Cash-Management-Funktionen hinaus. Seit dem Launch im März 2024 schüttete der Fonds über 100 Millionen USD an Dividenden aus. BUIDL ist heute der grösste tokenisierte Geldmarktfonds am Markt.

"BUIDL wurde entwickelt, um die Vorteile der Tokenisierung auf kurzfristige Treasury-Positionen zu übertragen. Dieses Framework mit OKX und Standard Chartered ermöglicht qualifizierten Investoren, neue Möglichkeiten bei der Verwaltung von Sicherheiten zu erschliessen." - Samara Cohen, Global Head of Market Development, BlackRock

OKX positioniert sich mit dem Schritt weiter weg vom Retail-Image und in Richtung regulierter Prime-Broker-Funktion. Die Börse zählt nach eigenen Angaben über 100 Millionen Nutzer und veröffentlicht monatliche Proof-of-Reserves-Berichte. Haider Rafique, Global Managing Partner bei OKX, beschreibt die Kooperation als Versuch, "bestehende Märkte schneller, transparenter und zugänglicher zu machen" und dabei "die Stärken dreier globaler Institutionen" zu verbinden.

Standard Chartered baut sein Digital-Assets-Geschäft seit 2025 systematisch aus. Im Januar 2025 lancierte die Bank Verwahrdienste in Luxemburg, ab Mitte 2025 folgte institutionelles Spot-BTC- und ETH-Trading, im Januar 2026 startete die Krypto-Prime-Brokerage in der SC-Ventures-Einheit. Anfang April 2026 wurde zudem bekannt, dass die Bank ihre Krypto-Custody-Tochter Zodia vollständig übernehmen und in die Corporate & Investment Bank integrieren will. Das aktuelle Framework reiht sich nahtlos in diese Aufbaustrategie ein. Margaret Harwood-Jones, Global Head of Financing and Securities Services bei Standard Chartered, betont die Custodian-Rolle als Kernfunktion der Initiative und verweist auf die Schutz- und Compliance-Standards der Bank für Kunden im digitalen Asset-Bereich.

RWA-Markt und Wettbewerbsumfeld

Der Markt für On-Chain-tokenisierte Real-World Assets erreichte im März 2026 rund 26.4 Milliarden USD und wuchs damit innert Jahresfrist um etwa 300%. Tokenisierte US-Staatsanleihen machen davon rund 12.88 Milliarden USD aus und bilden das mit Abstand grösste Segment. Prognosen verschiedener Investmentbanken reichen von 16 bis 30 Billionen USD bis 2030. Diese Schätzungen unterscheiden sich erheblich in ihren Methodiken.

Ähnliche Collateral-Initiativen verfolgen auch CME Group, Clearstream und Franklin Templeton mit dem FOBXX-Fonds. Auffällig ist, dass das OKX-Framework als erstes eine G-SIB als Custodian einbindet. Standard Chartered ist in 54 Ländern präsent und unterliegt direkter Aufsicht der Bank of England sowie den Basel-III-Kapitalanforderungen. Institutionelle Kunden bewegen sich damit innerhalb eines vertrauten regulatorischen Rahmens, der bei rein Krypto-nativen Custodians bislang fehlt.

Parallel wächst der Markt für digitale Asset Custody selbst rasant. Branchenschätzungen zufolge dürfte das verwahrte Volumen von rund 1 Billion USD im Jahr 2026 auf über 7 Billionen USD bis 2035 steigen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 23.7% entspricht. Eine geografische Ausweitung des OKX-Frameworks über den Nahen Osten hinaus haben die Beteiligten bislang nicht kommuniziert.