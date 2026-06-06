Wochenrückblick: Strategy verkauft Bitcoin und erschüttert den Markt

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Der prominenteste Bitcoin-Käufer der Branche dreht erstmals seit Jahren bei. Michael Saylors Treasury-Gesellschaft Strategy, vormals MicroStrategy, hat 32 Bitcoin für rund 2.5 Mio. USD verkauft – den ersten strategischen Verkauf seit Dezember 2022. Der Schritt fiel in eine ohnehin schwache Handelswoche und verstärkte den Verkaufsdruck am Bitcoin-Markt zusätzlich. Der Erlös bedient Dividendenverpflichtungen auf mehrere Preferred-Stock-Serien, der Verkauf ist also strukturell bedingt und keine Abkehr von der Akkumulation. Saylor betont, für jeden verkauften Bitcoin kaufe Strategy zehn bis zwanzig weitere. Der Gesamtbestand bleibt mit 843’706 BTC bei über vier Prozent des maximalen Angebots. Dennoch sitzt das Unternehmen auf Buchverlusten: Das erste Quartal 2026 schloss mit einem Nettoverlust von 12.54 Mrd. USD, getrieben von 14.46 Mrd. USD nicht realisierten Bitcoin-Verlusten. Die MSTR-Aktie gab nach der Ankündigung vorbörslich rund sechs Prozent nach.

Krypto-Wagniskapital fällt im Mai auf Fünfjahrestief Die Schwäche reicht über die Kurse hinaus bis in die Finanzierungsbasis des Sektors. Im Mai 2026 zählte die Branche rund 50 VC-Deals, den tiefsten Stand seit 2020. Im April waren es noch 62 Deals über 660 Mio. USD, im März 84 Deals über 2.5 Mrd. USD. Dass die Kapitalsumme stabil wirkt, täuscht: Allein die Serie-F-Runde der Prognosebörse Kalshi über 1 Mrd. USD hält die Statistik hoch. Auch die Zahl aktiver Investoren bricht ein, nur noch rund 600 Krypto-VCs sind aktiv, der tiefste Wert seit drei Jahren. Der Hauptgrund liegt neben Kursschwächen auch ausserhalb des Sektors: Im ersten Quartal 2026 flossen weltweit 297 Mrd. USD in Wagniskapital, davon 81 Prozent in KI-Startups. Die Krypto-Branche konkurriert zunehmend um Kapital, das die Künstliche Intelligenz abschöpft.

Vier US-Grossbanken planen Netzwerk für tokenisierte Einlagen Während Treasury-Firmen und Wagniskapital unter Druck stehen, rückt die etablierte Bankenwelt tiefer in die Tokenisierung vor. JPMorgan, Citigroup, Bank of America und Wells Fargo planen gemeinsam ein Netzwerk für tokenisierte Bankeinlagen, betrieben über The Clearing House. Das 1853 gegründete Zahlungsunternehmen gehört 24 der grössten US-Banken und wickelt täglich knapp 2 Bio. USD ab, rund die Hälfte aller kommerziellen Zahlungstransaktionen des Landes. Der Start ist für die erste Hälfte 2027 geplant, ein Blockchain-Anbieter steht noch nicht fest. Versprochen werden sofortiges Settlement, 24/7-Liquidität und grenzüberschreitende Zahlungen. Treiber ist der Druck durch Stablecoins wie USDC und USDT, die Unternehmenseinlagen aus dem regulierten Bankensystem abziehen. Der GENIUS Act vom Juli 2025 nimmt tokenisierte Einlagen ausdrücklich vom Stablecoin-Rahmen aus und schafft den Banken so eigenen Spielraum.

Bessent drängt den Senat zum Clarity Act Auf regulatorischer Ebene erhöht Washington das Tempo. US-Finanzminister Scott Bessent forderte den Senat auf, den Clarity Act noch vor dem Sommer zu verabschieden. Das Bundesrahmengesetz würde erstmals klar zwischen CFTC und SEC trennen: Die CFTC erhielte die Spot-Märkte für digitale Rohstoffe, die SEC die Investment Contract Assets. Das Repräsentantenhaus billigte 2025 eine Fassung, das Senate Banking Committee stimmte am 14. Mai 2026 mit 15 zu 9 zu. Im Plenum fehlen jedoch noch Stimmen: Nötig sind 60, also mindestens sieben weitere Demokraten, und es bleiben nur rund acht Wochen Senatskalender. Bessent verwies zugleich auf die US-Bitcoin-Reserve von 328’372 BTC, etwa 1.6 Prozent aller je geschaffenen Bitcoin. Frühere Verkäufe kosteten den Staat über 17 Mrd. USD an entgangenen Gewinnen. Strittig bleiben Stablecoin-Renditen, DeFi-Sanktionsbefugnisse und Ethik-Regeln für Beamte.

Clarity Act: Scott Bessent drängt auf Verabschiedung Bessent fordert den Clarity Act bis Sommer und bestätigt Fortschritte bei der strategischen Bitcoin-Reserve der USA mit 328’372 BTC. Weiterlesen