Wochenrückblick: Debasement Trade verleiht Bitcoin Rückenwind

Richterin Failla lässt Roman Storm bis 2027 warten

Ausserdem: Der Wiederholungsprozess gegen Tornado-Cash-Mitgründer Roman Storm beginnt erst im April 2027. Richterin Katherine Polk Failla legte den Termin diese Woche fest. Das Justizministerium hatte deutlich früher verhandeln wollen, nämlich im Oktober. Zwischen dem Teilurteil und dem neuen Verfahren liegen damit über 20 Monate. Im August 2025 hatte die Jury Storm in einem Punkt schuldig gesprochen, dem Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts. Bei den schwereren Vorwürfen Geldwäsche und Sanktionsbruch blieb sie allerdings gespalten. Zusammen drohen dafür bis zu 40 Jahre Haft. Der Grund für die Verzögerung liegt bei einem Antrag der Verteidigung von 2025, über den Failla noch nicht entschieden hat. Zudem stützen sich Storms Anwälte auf ein Urteil des Supreme Court vom März 2026. Danach genügt blosse Kenntnis nicht, um einen Anbieter haftbar zu machen. Storm selbst sieht sich als Exempel.