Erstes XRP-Treasury: SEC gibt Evernorth für Nasdaq-Listing frei

Die US-Börsenaufsicht SEC hat die S-4-Registrierung der XRP-Treasury-Firma Evernorth im August 2026 für wirksam erklärt und damit den Weg für das Evernorth Nasdaq-Listing geebnet. Die Notierung soll über eine Fusion mit der Zweckgesellschaft Armada Acquisition Corp. II unter dem Ticker XRPN erfolgen.

Evernorth ist eine sogenannte Digital Asset Treasury Company, kurz DAT. Solche Firmen kaufen eine einzelne Kryptowährung auf die eigene Bilanz. Anleger erhalten über die Börsennotierung indirekten Zugang dazu, ohne den Token selbst verwahren zu müssen. Das Vorbild dafür ist Strategy, vormals MicroStrategy. Das Unternehmen etablierte dieses Modell zunächst für Bitcoin. Ursprünglich reichte Evernorth die S-4-Registrierung im März 2026 ein, um über die Fusion mit Armada an die Nasdaq zu gelangen. Hinter dem Vehikel stehen Kapitalgeber wie Ripple, Kraken, Pantera Capital, die SBI Group, Arrington Capital und GSR. Die Registrierung umfasst zudem bis zu 34.5 Mio. Class-A-Stammaktien sowie rund 11.5 Mio. Warrants.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

SEC-Freigabe ebnet den Weg zum Evernorth Nasdaq-Listing

Die Wirksamkeitserklärung der Aufsicht ist kein Urteil über das Geschäftsmodell. Sie bestätigt zunächst nur, dass die Registrierungsunterlagen den formalen Offenlegungsanforderungen genügen. Daher können die Aktionäre von Armada nun über die Fusion abstimmen. Die Zulassung durch die Nasdaq und die üblichen Vollzugsbedingungen stehen hingegen weiterhin aus. Evernorth teilte den Schritt Ende August 2026 in einer eigenen Mitteilung mit.

Der Zeitplan ist eng getaktet. Über die Fusion stimmen die Armada-Aktionäre an einer Sonderversammlung am 30. September 2026 ab. Zuvor galt der 20. August 2026 als Stichtag für die Stimmberechtigung. Stimmen die Aktionäre zu und erfüllen die Beteiligten die üblichen Vollzugsbedingungen, folgt der Abschluss im späten dritten oder frühen vierten Quartal 2026. Schliesslich beginnt der Handel der kombinierten Gesellschaft unter dem Ticker XRPN. Die zugehörigen Warrants sollen ebenfalls notieren, voraussichtlich unter dem Kürzel XRPNW.

Armada Acquisition Corp. II ist eine Zweckgesellschaft ohne eigenes operatives Geschäft. Sie sammelt Kapital an der Börse ein und übernimmt später ein Zielunternehmen. Im Mai 2025 nahm die Gesellschaft in ihrem eigenen Börsengang rund 230 Mio. USD ein. Insgesamt umfasst die nun wirksame Registrierung 34'499'992 Class-A-Aktien und 11'499'992 Warrants. Ausgeben dürfte Evernorth davon allerdings nur, was die Fusion und die begleitende Kapitalaufnahme erfordern.

Ripple, Kraken und Pantera stehen hinter der Treasury-Strategie

Die Investorenliste hebt Evernorth von kleineren Treasury-Vehikeln ab, die an die US-Börsen drängen. Beteiligt sind mehrere der grössten Kapitalgeber und Handelshäuser der Branche: Ripple, Kraken, Pantera Capital, die japanische SBI Group, Arrington Capital und GSR. Ihr Kapital bildet die Grundlage für den XRP-Bestand, den die Gesellschaft nach der Fusion halten soll. Nicht zuletzt fällt die Rolle von Ripple auf. Das Unternehmen hinter dem XRP-Ledger-Ökosystem tritt hier ebenfalls als Kapitalgeber des Vehikels auf.

Ripple bringt eigene XRP-Bestände sowie das hauseigene Stablecoin RLUSD in die Treasury-Strategie ein. Der Zahlungsdienstleister sichert sich damit Einfluss auf ein börsennotiertes Vehikel, dessen Zweck der Aufbau eines dauerhaften XRP-Bestands ist. Ein Teil des Kapitals stammt somit nicht von aussen, sondern aus dem Ökosystem selbst. Evernorth-Gründer und CEO Asheesh Birla stellt die Governance-Ausrichtung in den Vordergrund. Sein Unternehmen positioniert sich folglich nicht als passiver Halter, sondern als aktiv verwalteter Bilanzträger mit den Offenlegungspflichten einer börsennotierten Gesellschaft.

„Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Abschluss der geplanten Unternehmensfusion. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine aktiv gemanagte XRP-Treasury mit der Transparenz und Governance aufzubauen, die öffentliche Märkte verlangen." - Asheesh Birla, Gründer und CEO, Evernorth

Evernorth würde zum grössten börsennotierten XRP-Treasury-Vehikel

Nach Abschluss der Fusion soll Evernorth mindestens 473 Mio. XRP halten. Damit wäre das Unternehmen das grösste börsennotierte Treasury-Vehikel für den Token. Die Transaktion soll zudem über 1 Mrd. USD an Bruttoerlösen einbringen. Das ist mehr als das Vierfache dessen, was Armada zuvor in seinem eigenen Börsengang eingesammelt hatte. Der Grossteil des Kapitals dürfte folglich nicht aus der ursprünglichen Zweckgesellschaft stammen, sondern aus der begleitenden Platzierung.

Die Firma reiht sich in einen Trend ein, der mit Bitcoin-Treasury-Unternehmen begann und seither auf Altcoins übergesprungen ist. Nach dem Vorbild von Strategy entstehen inzwischen vergleichbare Vehikel für Ether, Solana und XRP. Der Weg über eine SPAC-Fusion hat sich ausserdem als gängiges Muster etabliert. Vergleichsweise selten wählen junge Krypto-Treasury-Firmen den klassischen IPO, der aufwendiger und in der Prüfung selektiver ausfällt.

Offen bleibt allerdings, ob der angekündigte Bestand vollständig zustande kommt. Das hängt am Aktionärsvotum Ende September und an der Erfüllung der üblichen Vollzugsbedingungen. Bis zum tatsächlichen Handelsstart bleibt Evernorth deshalb ein angekündigtes Vehikel ohne Börsenkurs.

Konkurrenz zu den bestehenden Spot-XRP-ETFs

Evernorth tritt nicht in ein leeres Feld. In den USA laufen bereits sieben Spot-XRP-ETFs, die institutionellen Anlegern einen regulierten Zugang zum Token bieten. Nach einer Auswertung von CryptoRank verzeichneten diese Produkte bis Mitte August 2026 kumulierte Netto-Zuflüsse von rund 1.51 Mrd. USD, bei einem Gesamtnettovermögen von etwa 934 Mio. USD. Das verwaltete Vermögen liegt somit deutlich unter der Summe der bisher eingesammelten Gelder.

Ein Treasury-Vehikel muss daher gegen diese Produkte einen eigenen Mehrwert belegen. Evernorth setzt dafür auf eine aktiv bewirtschaftete Bilanz, während ein ETF den Token passiv abbildet. Die Aktie einer solchen Gesellschaft folgt hingegen nicht zwingend dem Kurs des gehaltenen Tokens. Massgeblich ist letztlich die Bewertung, die der Markt dem Unternehmen zubilligt. XRP notierte zuletzt bei 1.43 USD und damit 1.53% höher als am Vortag. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 89.48 Mrd. USD. Weiterhin bleibt der Token die fünftgrösste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung.