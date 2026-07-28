Bitmine baut ETH-Bestand auf 4.8% des Angebots aus

Bitmine Immersion Technologies hat seinen ETH-Bestand Ende Juli um weitere 9'946 Token auf 5'787'414 ETH ausgebaut. Damit hält das Unternehmen 4.8 Prozent des zirkulierenden Ethereum-Angebots, nur 250'000 Token unter der selbstgesteckten 5-Prozent-Marke.

Ethereum-Treasury-Firmen nehmen am Kapitalmarkt Geld auf und legen es in einer einzigen Kryptowährung an. Ein klassisches operatives Geschäft betreiben sie kaum. Bitmine gehört zu den grössten Vertretern dieser Gattung und ist an der US-Börse notiert. Chairman Tom Lee startete die Ethereum-Strategie ursprünglich Mitte 2025. Zu den Kapitalgebern zählen ARK Invest, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera Capital, Kraken, DCG und Galaxy Digital. Später folgte im März 2026 mit MAVAN eine eigene Validator-Plattform. Zum Stichtag der jüngsten Mitteilung notierte ETH bei 1'948 USD. Der Bestand war damit rund 11.3 Mrd. USD wert. Zusammen mit 208 BTC, Barmitteln und Beteiligungen weist die Bilanz insgesamt 11.8 Mrd. USD aus.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Wie nah Bitmines ETH-Bestand der 5-Prozent-Marke ist

Die Rechnung hinter der Zielmarke ist simpel. Bei rund 120.7 Mio. zirkulierenden ETH entsprechen 5 Prozent etwa 6.04 Mio. Token. Bitmine hält davon 5'787'414 Stück und liegt somit bei 4.8 Prozent. Zur formalen Erfüllung fehlen folglich rund 250'000 ETH. Intern führt das Unternehmen die Strategie unter dem Namen „Alchemy of 5%".

Das Zukaufstempo hat sich zuletzt allerdings deutlich verlangsamt. In der Woche zum 21. Juni erwarb der Treasury-Anbieter noch 52'203 ETH für rund 90 Mio. USD. Die jüngste Tranche von 9'946 Token erreicht damit weniger als ein Fünftel dieser Tokenmenge. Insgesamt kamen in den vergangenen fünf Wochen gut 114'000 ETH hinzu. Die Schwelle von 4.8 Prozent hatte Bitmine zudem bereits eine Woche zuvor überschritten. Seither bewegt sich die Quote nicht mehr.

Für den Ethereum-Markt ist eine Konzentration dieser Grössenordnung vergleichsweise ungewöhnlich. Ein einzelner bilanzierender Akteur kontrolliert fast ein Zwanzigstel aller ausstehenden Token. Wie stark der Fokus auf Ethereum liegt, zeigt die Gegenposition von lediglich 208 BTC. Ebenso hält das Unternehmen Beteiligungen an Beast Industries und Eightco Holdings. Der Aufbau bleibt für Aussenstehende nachvollziehbar, zumal Bitmine die Bestände wöchentlich meldet.

Wie MAVAN den ETH-Bestand verzinst

MAVAN steht für Made in America Validator Network. Schon der Name betont die Verankerung der Validatoren in den USA. Bitmine lancierte die Plattform im März 2026 und positionierte sie als weltweit grösste Ethereum-Staking-Infrastruktur. Ethereum sichert sein Netzwerk über Proof of Stake. Validatoren hinterlegen dafür Token und bestätigen im Gegenzug Transaktionen. Über eigene Validatoren übernimmt der Treasury-Anbieter diese Aufgabe folglich selbst, statt sie an externe Dienstleister auszulagern. Der Bestand liegt also nicht bloss still in der Bilanz.

Auf der Plattform liegen 4'917'189 ETH im Wert von 9.6 Mrd. USD. Das entspricht rund 85 Prozent des Bestands. Die annualisierte Rendite der vergangenen sieben Tage lag bei 2.65 Prozent. Somit ergibt sich eine projizierte Jahresrendite von rund 254 Mio. USD. Bei vollständigem Staking wären es nach eigener Rechnung bis zu 299 Mio. USD.

Fixe Erträge sind diese Projektionen jedoch nicht. Sie hängen von der schwankenden Netzwerkrendite und vom jeweils gestakten Anteil ab. Rund 15 Prozent des Bestands bleiben derzeit ungestakt. Fällt die Rendite oder der gestakte Anteil, sinkt die Projektion entsprechend. Ferner reichten die Schätzungen je nach Quelle und Stichtag zuletzt von 244 Mio. bis 299 Mio. USD. Dennoch markiert dieser Ertragsstrom den zentralen Unterschied zum Bitcoin-Treasury-Modell. Ein Bitcoin-Bestand wirft im Halten nichts ab, ein Ethereum-Bestand hingegen verzinst sich über das Staking.

Der umstrittene Einstandspreis hinter dem Milliardenbestand

Über die Grösse des Bestands herrscht Klarheit, über dessen Kostenbasis nicht. Bitmine selbst nannte zeitweise einen durchschnittlichen Einstandspreis von rund 2'840 USD pro ETH. Dieser Wert lag nahe am Spotpreis zum Zeitpunkt einzelner Ankündigungen. On-Chain-Analysten von Lookonchain kommen hingegen auf rund 3'997 USD, weitere Marktbeobachter auf 3'800 bis 4'000 USD. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kostenbasis hat das Unternehmen bislang nicht veröffentlicht.

Diese Spannweite ist keine Nebensache, denn sie bestimmt die Höhe des Buchverlusts. Je nach angesetzter Kostenbasis unterscheiden sich die abgeleiteten Verluste daher um mehrere Milliarden USD. Anfang Juni 2026 fiel ETH zunächst unter 1'800 USD und damit deutlich unter das Oktober-2025-Hoch. Der nicht realisierte Verlust belief sich zu diesem Zeitpunkt auf rund 8.9 Mrd. USD. Eine eigene Aufstellung zu diesen Schätzungen legte Bitmine ebenso wenig vor. Ende Juni notierte der Kurs schliesslich bei rund 1'569 USD.

Seither hat sich ETH auf 1'950 USD erholt. Der Bestandswert liegt damit wieder bei rund 11.3 Mrd. USD. Gemessen an den kursierenden Schätzungen zur Kostenbasis bleibt die Position trotzdem deutlich im Minus. Bis zu einem Verkauf ist dieser Verlust rein rechnerischer Natur. Ohne offizielle Zahlen lässt sich die Rentabilität der Strategie von aussen jedoch nicht abschliessend beurteilen.

Wo Bitmine im Ethereum-Treasury-Wettbewerb steht

Als Blaupause dient Strategy, das börsennotierte Bitcoin-Vehikel unter dem früheren Namen MicroStrategy. Bitmine überträgt dieses Modell auf Ethereum. In beiden Fällen hängt der Aktienkurs unmittelbar am Kurs des gehaltenen Tokens. Direkte Konkurrenz kommt von SharpLink Gaming, das ebenfalls eine ETH-Treasury aufbaut. Nicht zuletzt finanzieren beide Anbieter ihre Zukäufe über den Kapitalmarkt statt aus laufenden Erträgen. Gleichzeitig greifen sie auf dasselbe zirkulierende Angebot zu.

Tom Lee begleitet die Zukäufe weiterhin mit öffentlichen Markteinschätzungen. Der ETH-Kurs erreichte zuletzt ein 10-Wochen-Hoch. Als nächste technische Widerstandsmarken nennt der Chairman 2'000 USD und 2'500 USD. Die erste dieser Marken liegt nur knapp über dem zuletzt genannten Kurs. Ausserdem verweist er auf die ETH/BTC-Ratio als Indikator für die relative Stärke von Ethereum. Parallel dazu kauft das Unternehmen inzwischen eigene Aktien zurück.

"Wir haben unseren Aktienrückkauf verstärkt, da wir die steigende ETH/BTC-Ratio ... als Zeichen einer Stärkung der Krypto-Preise werten. Diese Ratio liegt nun bei einem 3-Monats-Hoch von 0.3000, was aus unserer Sicht eine weitere Stärkung der ETH-Preise begünstigt." - Tom Lee, Chairman von Bitmine Immersion Technologies

Bis zur 5-Prozent-Marke fehlen rund 250'000 ETH. Beim zuletzt genannten Kurs entspricht das einem Gegenwert von etwa 490 Mio. USD. Gemessen an einer Krypto- und Cash-Position von 11.8 Mrd. USD ist das eine vergleichsweise überschaubare Grösse. Letztlich bleibt die Kostenbasis der bestehenden Position der entscheidende Massstab für die Strategie.