Wochenrückblick: Strategy-CEO sieht Bitcoin-Risiko bei 10’000 USD

Trumps Krypto-Millionen blockieren das erste US-Bundesgesetz

Wie eng Kryptoregulierung und Politik verflochten sind, zeigt sich derzeit in Washington. US-Präsident Donald Trump traf diese Woche im Weissen Haus die republikanischen Senatoren Bernie Moreno und Cynthia Lummis, um über die umstrittene Ethikklausel des Clarity Act zu verhandeln. Das Gesetz wäre das erste umfassende US-Bundesgesetz zu digitalen Vermögenswerten und würde die Zuständigkeiten zwischen der Börsenaufsicht SEC und der Terminmarktaufsicht CFTC klären. Strittig ist die Frage, ob Amtsträger von eigenen Krypto-Beständen profitieren dürfen. Das Thema betrifft Trump unmittelbar: Eine Offenlegung wies im Juni rund 515 Mio. USD aus dem Verkauf von World-Liberty-Financial-Token aus. Ein Ergänzungsantrag, der Präsident, Vize und Kongress solche Beteiligungen untersagt hätte, war zuvor knapp gescheitert. Mehrheitsführer John Thune hat eine Abstimmung vor der August-Pause zugesagt. Gelingt sie nicht, gilt ein neuer Anlauf vor den Zwischenwahlen im November als unwahrscheinlich.