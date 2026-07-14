Robinhood Chain rückt nach DEX-Volumen in die Top 5

Robinhood Chain generierte in den ersten sieben Tagen nach dem Mainnet-Start rund 3.1 Mrd. USD an kumuliertem DEX-Handelsvolumen. Laut einer Bernstein-Analyse rangiert das Netzwerk damit unter den fünf grössten Blockchains nach DEX-Aktivität.

Bei Robinhood Chain handelt es sich um eine Ethereum-Layer-2-Blockchain auf Basis von Arbitrum. Der Online-Broker hat sie für Finanzdienstleistungen und tokenisierte Real-World-Assets konzipiert. Tokenisierte Real-World-Assets (RWAs) bilden reale Vermögenswerte wie Aktien oder Anleihen als handelbare Token auf der Blockchain ab. Externe Entwickler können das Netzwerk permissionless nutzen. Der Handel läuft über dezentrale Börsen (DEXs), auf denen Nutzer ohne zentrale Gegenpartei direkt gegeneinander handeln. Ursprünglich kündigte Robinhood das Projekt im Juli 2025 an und startete im Februar 2026 ein öffentliches Testnet. Das Mainnet ging schliesslich Anfang Juli 2026 in London live, im Rahmen der Veranstaltung „The World is Flat". Gleichzeitig starteten Stock Tokens, Robinhood Earn und Agentic Accounts. Das Tagesvolumen kletterte an einzelnen Handelstagen auf bis zu 809 Mio. USD.

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Robinhood Chain verzeichnet 17 Millionen Transaktionen binnen einer Woche

Das Handelsvolumen steht nicht isoliert. Nach Unternehmensangaben verzeichnete Robinhood Chain in der ersten Woche über 17 Mio. Transaktionen und knapp 350'000 aktive Adressen. Zunächst war offen, ob der schnelle Start mehr als ein kurzes Strohfeuer sein würde. Die frühen Zahlen deuten jedoch auf eine breite Beteiligung statt auf wenige Grosshändler hin. Die Kombination aus hohem Volumen und breiter Adressbasis unterscheidet den Start folglich von rein Anreiz-getriebenen Netzwerken. Insgesamt hob diese Aktivität das junge Netzwerk binnen Tagen unter die fünf grössten Chains nach DEX-Volumen.

Ebenfalls rasch wuchs der in DeFi-Protokollen gebundene Wert. Der DeFi-TVL überschritt innerhalb von 15 Tagen nach dem Launch die Marke von 100 Mio. USD. An seinen Spitzentagen rangierte das Netzwerk zudem zeitweise auf Platz drei aller Chains, hinter Solana und BNB Chain. Für ein so junges Netzwerk bedeutet diese Platzierung eine bemerkenswerte Ausgangslage. Sie rückt Robinhood Chain in eine Liga mit deutlich älteren Ökosystemen.

Tokenisierte Aktien und Stablecoin-Rendite als Kernprodukte

Hinter dem Volumen steht ein konkretes Produktangebot. Rund 65'000 Nutzer halten derzeit 13 Mio. USD in tokenisierten Aktien sowie 300 Mio. USD in Stablecoin-Guthaben. Die tokenisierten Aktien sind in über 120 Ländern verfügbar, nicht jedoch in den USA. Nutzer handeln sie rund um die Uhr auf dezentralen Börsen. Zudem können sie diese als Handels-Sicherheiten hinterlegen oder in Lending Pools für Rendite einsetzen. Letztlich lassen sich tokenisierte Aktien so nicht nur halten, sondern aktiv in Renditestrategien einbinden.

Für die einzelnen Bausteine kooperiert der Broker daher mit etablierten DeFi-Protokollen. Über eine Anbindung an Morpho verleihen berechtigte US-Nutzer den Stablecoin USDG direkt über die App. Die Rendite beträgt bis zu 7% APY unter dem Namen „Robinhood Earn". Perpetual Futures laufen weiterhin über die Handelsplattform Lighter, die 11 Mio. USD in LIT-Token zur Nutzer-Incentivierung bereitstellt. Zum Ökosystem zählen ausserdem Uniswap, Chainlink, BitGo sowie Anbieter wie 1inch, Ethena und Spark. Somit stützt sich das Netzwerk auf im DeFi-Sektor erprobte Infrastruktur statt auf Eigenentwicklungen.

„Dezentrale Finanzsysteme eröffnen Möglichkeiten, die über das hinausgehen, was traditionelle Finanzdienstleister bieten können. Bislang erforderte dies jedoch technisches Fachwissen. Wir bringen das Beste aus traditioneller Finanzwelt und DeFi zusammen und erweitern damit den Zugang zu finanzieller Teilhabe in jeden Winkel der Welt." - Johann Kerbrat, SVP und General Manager Crypto and International bei Robinhood

Tokenisierte Schuldverschreibung statt echter Aktienbesitz

Rechtlich unterscheiden sich Robinhoods Aktien-Token deutlich von echtem Aktienbesitz. Es handelt sich um tokenisierte Schuldverschreibungen der Robinhood Assets (Jersey) Limited. Praktisch bilden die Token die Kursentwicklung der Aktie ab, ohne ein direktes Eigentumsrecht zu begründen. Halter erwerben somit weder Eigentum noch Aktionärsrechte an den Basiswerten.

Ondo Finance verfolgt hingegen ein anderes Modell. Das Unternehmen lancierte Anfang Juli 2026 eine nach eigenen Angaben erste drittparteiliche, US-vorschriftenkonforme Lösung. Die Tokens gibt der registrierte Transfer Agent Oasis Pro TA aus, eine Tochter von Ondo Finance. Broadridge überträgt volle Aktionärsrechte samt Stimmrecht.

Zur Demonstration tokenisierte Ondo zunächst den iShares Core S&P 500 ETF sowie die Micron-Aktie. Für US-Investoren ist das Produkt allerdings noch nicht zugänglich. Nach eigenen Angaben hält der Anbieter rund 70% des globalen Marktanteils bei tokenisierten Aktien. Der Sektor wuchs 2026 ausserdem um 147% auf 5.5 Mrd. USD Marktkapitalisierung. Als Wettbewerbsmassstab dient ferner Coinbases Base, da beide Broker mit eigenen Layer-2-Netzwerken um Liquidität und Entwickler konkurrieren. Coinbase betreibt Base hingegen als etabliertes Layer-2, während Robinhoods Netzwerk erst am Anfang steht. Der Wettbewerb der beiden Broker verlagert sich damit von der Nutzeroberfläche auf die Ebene der Blockchain-Infrastruktur.

RWA-Markt wächst um 50 Prozent trotz Krypto-Flaute

Robinhood Chains Start fällt in eine Phase, in der Onchain-Realwerte breit zulegen. Der Markt für tokenisierte Real-World-Assets stieg von 35 Mrd. USD Ende 2025 auf über 51 Mrd. USD. Das entspricht einem Plus von rund 50% innerhalb weniger Monate. Gleichzeitig verlor der breitere Kryptomarkt im laufenden Jahr rund 25% an Wert. Den grössten Anteil am RWA-Markt stellen private Kredite mit 48%, gefolgt von US-Staatsanleihen mit 29%.

Ferner verbreitert sich die Nutzerbasis. Die Zahl der RWA-Halter überschritt zuletzt 1 Million, ein Zuwachs von 75% seit Jahresbeginn. Ethereum und Provenance hosten zusammen knapp 70% der Onchain-RWA-Aktivität. Der Kontrast zwischen wachsendem RWA-Segment und schrumpfendem Gesamtmarkt unterstreicht letztlich die strukturelle Natur des Trends.

Bernstein bewertet die Robinhood-Aktie vor diesem Hintergrund mit „Outperform" und einem Kursziel von 130 USD. Das Papier schloss zuletzt bei 111.97 USD. Daher stuft die Investmentbank den Onchain-Vorstoss auch für die Aktie als werttreibend ein.