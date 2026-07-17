Citadel investiert 400 Mio. USD in die Krypto-Börse Crypto.com

Der Market Making-Gigant Citadel Securities investiert 400 Mio. USD in Crypto.com und bewertet die Krypto-Börse damit mit 20 Mrd. USD. Für Crypto.com ist es die erste institutionelle Finanzierungsrunde in der rund zehnjährigen Firmengeschichte.

Citadel Securities ist der vom Milliardär Ken Griffin gegründete Market Maker und zählt zu den weltgrössten Liquiditätsanbietern für Aktien, Optionen und zunehmend digitale Assets. Crypto.com wiederum betreibt eine Krypto-Börse mit Wallet-, Karten- und Handelsdiensten für private wie institutionelle Kunden. Gegründet vor rund zehn Jahren, sammelte das Unternehmen 2017 unter dem Namen "Monaco" per ICO etwa 26.7 Mio. USD ein und finanzierte sich seither überwiegend aus eigenen Mitteln. Institutionelles Kapital hatte die Börse bis dato gemieden. Das frische Geld soll nun die Expansion über Assetklassen hinweg beschleunigen, inklusive tokenisierter Wertpapiere und Derivate. Die Bewertung von 20 Mrd. USD entspricht dabei exakt jener, die Citadel im November 2025 beim Konkurrenten Kraken ansetzte.

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Erste institutionelle Kapitalrunde in der Crypto.com-Geschichte

Für Crypto.com markiert die Beteiligung von Citadel Securities einen Bruch mit der bisherigen Finanzierungslogik. Vor dieser Runde hatte die Börse nur begrenzt externes Kapital aufgenommen: eine Early-Stage-Runde über 13 Mio. USD sowie eine nicht offengelegte Series A und eine Angel-Runde. Den grössten Teil ihres Wachstums finanzierte das Unternehmen jedoch aus laufenden Erträgen. Institutionelle Investoren blieben aussen vor. Deshalb sitzt mit Citadel Securities erstmals ein globaler Market Maker im Kapitalgeber-Kreis der Börse. CEO Kris Marszalek deutet die Runde als Bestätigung der eigenen Strategie. Das Ausmass der Chance sei enorm, da Krypto zunehmend zur Infrastruktur des Finanzwesens werde, so der Manager.

Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 2017 zurück, als das Projekt unter dem Namen "Monaco" per ICO rund 26.7 Mio. USD einsammelte. 2020 stellte der Anbieter den ursprünglichen MCO-Token ein und konsolidierte das Angebot per Token-Swap unter dem heutigen CRO-Token. Später baute Crypto.com zudem einen eigenen Venture-Capital-Arm auf und erweiterte dessen Fonds 2022 auf 500 Mio. USD.

Das neue Kapital soll die Expansion über verschiedene Asset-Klassen hinweg beschleunigen. Im Zentrum stehen tokenisierte Wertpapiere und Derivate. Bereits im Juni 2026 startete die Plattform «Tokenized Stocks» in ihrer Core-App und bildet damit Dutzende US-Aktien und ETFs ab. Neben dem Börsen- und Wallet-Geschäft gibt Crypto.com auch Visa-Prepaid- und Kreditkarten aus und verbindet so Krypto-Guthaben mit dem alltäglichen Zahlungsverkehr. Die Citadel-Runde liefert nun die Mittel, um dieses Geschäft weiter auszubauen.

Citadels Muster bei Kraken, Ripple und Crypto.com

Die Investition in Crypto.com ist kein Einzelfall. Citadel Securities baut seit Monaten systematisch Beteiligungen an der grössten Krypto-Marktinfrastruktur auf. Zunächst investierte der Market Maker im November 2025 200 Mio. USD in die Konkurrentin Kraken, zur exakt gleichen Bewertung von 20 Mrd. USD. Kraken hatte zuvor im September 2025 schon 600 Mio. USD bei einer Bewertung von 15 Mrd. USD aufgenommen. Die Gesamtrunde von 800 Mio. USD diente letztlich der Bilanzstärkung vor einem geplanten Börsengang.

Ebenso engagiert sich Citadel bei Ripple. Gemeinsam mit der Fortress Investment Group co-leitete der Konzern eine 500-Mio.-USD-Runde, die Ripple mit 40 Mrd. USD bewertete. Laut Bloomberg enthielt dieser Deal eine Rückkaufklausel. Citadel darf die Aktien nach drei bis vier Jahren zu einer annualisierten Rendite von 10% zurückverkaufen, sofern Ripple bis dahin nicht an die Börse geht. Ferner ist der Market Maker grosser Unterstützer von Digital Asset, der Firma hinter der Canton-Blockchain, und an der Tokenisierungs-Firma Alpaca beteiligt, unter anderem über deren 150-Mio.-USD-Series-D. Insgesamt zeichnet sich über die einzelnen Beteiligungen hinweg ein Muster ab, bei dem sich der Market Maker Zugang zu Börsen, Emittenten und Abwicklungsnetzen entlang der Wertschöpfungskette digitaler Assets sichert.

"Die Konvergenz von traditionellen Finanzmärkten und digitaler Asset-Infrastruktur ist eine spannende Entwicklung mit dem Potenzial, die Markteffizienz weiter zu verbessern." - Jim Esposito, President, Citadel Securities

Crypto.coms finanzielle Verflechtung mit Trump Media

Schon vor der Citadel-Runde hatte Crypto.com eine politisch aufgeladene Kapitalverbindung geknüpft. Ursprünglich erwarb die Trump Media & Technology Group im Jahr 2025 rund 2% des zirkulierenden CRO-Angebots im Rahmen einer strategischen Partnerschaft. Im Gegenzug kaufte Crypto.com Trump-Media-Aktien im Wert von 50 Mio. USD. Beide Seiten verschränkten damit ihre Bilanzen. Für den CRO-Token bedeutete das einen prominenten, politisch sichtbaren Partner.

Die Verbindung soll zudem noch weiter reichen. Trump Media plant über eine SPAC-Fusion mit Yorkville Acquisition die Gründung von CRO Strategy, Inc. Diese Gesellschaft soll später eine potenziell milliardenschwere CRO-Treasury aufbauen. Solche Vehikel nehmen an der Börse Kapital auf, um einen einzelnen Token zu erwerben und dauerhaft zu halten. Somit rückt der CRO-Token ins Zentrum einer börsennotierten Treasury-Strategie, vergleichbar mit den Bitcoin-Beständen anderer Unternehmen.

Institutionelles Kapital trotz Krypto-Bärenmarkt

Bemerkenswert ist der Zeitpunkt der Kapitalspritze. Der breite Krypto-Markt steckt tief im Abschwung, denn Bitcoin hat seit Jahresbeginn 2026 fast 27% an Wert verloren. Insgesamt bringt es der Sektor derzeit auf rund 2.2 bis 2.3 Bio. USD. Das liegt deutlich unter dem Allzeithoch von etwa 4.27 Bio. USD vom Oktober 2025.

Institutionelle Investoren wie Citadel treten dennoch als Käufer auf. Ein Bärenmarkt drückt zwar die Token-Preise, nicht aber zwingend die Bewertung der Handelsplätze, die an Volatilität und Handelsvolumen verdienen. Ihr Einstieg zielt weniger auf kurzfristige Kursgewinne als auf die Kontrolle über Handels- und Abwicklungsinfrastruktur. Die Bewertung von 20 Mrd. USD lässt sich am börsennotierten Wettbewerber Coinbase messen. Coinbase, die erste börsennotierte grosse Krypto-Börse, kommt derzeit auf 43 Mrd. USD Marktkapitalisierung. Crypto.coms private Bewertung erreicht somit gut die Hälfte dieses Niveaus.

Hinter dem Engagement steht ein struktureller Trend. Banken, Börsen und Vermögensverwalter verwischen zunehmend die Grenze zwischen traditioneller Finanzwelt und digitalen Assets. Gleichzeitig treiben wachsende regulatorische Klarheit und steigende institutionelle Nachfrage die Investitionen in Stablecoins, Custody, Handel und Blockchain-Settlement. Ausserdem treibt die wachsende Adoption tokenisierter Vermögenswerte die Abbildung traditioneller Wertpapiere auf Blockchains voran. Folglich wird diese Infrastruktur für Market Maker wie Citadel zum strategischen Zielobjekt.