XRP-ETFs verzeichnen Rekord-Wochenvolumen von 219 Millionen Dollar

In der Woche bis zum 9. Januar erreichten XRP-Spot-ETFs ein Handelsvolumen von 219 Millionen Dollar. Ein Rekord seit der Lancierung im November 2025. Zugleich zogen die fünf XRP-Produkte Nettozuflüsse von 38.1 Millionen Dollar an.

Gegenüber der Vorwoche mit 117.4 Millionen Dollar verdoppelte sich das Volumen fast. Auch die bisherige Bestmarke von 213.9 Millionen Dollar aus der Woche bis 19. Dezember 2025 fiel. Dabei verloren Bitcoin- und Ethereum-ETFs in derselben Woche kombiniert 750 Millionen Dollar.

Bitcoin-Fonds verlieren 681 Millionen Dollar in einer Woche

Ein harter Start ins Jahr 2026: Spot-Bitcoin-ETFs verbuchten in der ersten vollen Handelswoche ein Minus von 681 Millionen Dollar. Am 5. Januar hatten die Fonds noch Zuflüsse von 697.2 Millionen Dollar verzeichnet, doch zwischen dem 6. und 9. Januar summierten sich die Abflüsse auf 1.38 Milliarden Dollar.

Am 7. Januar trat der grösste Einzeltag-Abfluss mit 486.1 Millionen Dollar ein. Fidelitys FBTC verlor netto 481.32 Millionen Dollar, Grayscales GBTC 171.79 Millionen Dollar. BlackRocks Branchenführer IBIT verbuchte am 9. Januar Abflüsse von 252 Millionen Dollar. Auch Ethereum-ETFs standen unter Druck: 68.6 Millionen Dollar flossen in derselben Woche ab. BlackRocks ETHA führte mit 83.8 Millionen Dollar am 9. Januar, gefolgt von Grayscales ETHE mit 10 Millionen Dollar.

Institutionelle Nachfrage treibt XRP-Zuflüsse an

Seit ihrer Lancierung Mitte November 2025 haben XRP-ETFs kumulierte Nettozuflüsse von 1.22 Milliarden Dollar erreicht. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf 1.47 Milliarden Dollar, entsprechend 1.16 Prozent der Marktkapitalisierung von XRP. Dabei zogen die Produkte in nur 50 Tagen 1.3 Milliarden Dollar an. An 43 aufeinanderfolgenden Tagen gab es ausschliesslich Zuflüsse.

Canary Capitals XRPC führt mit 375.1 Millionen Dollar an verwalteten Vermögen. Bitwise folgt mit 300.3 Millionen Dollar, Franklin Templetons XRPZ mit 279.6 Millionen Dollar. Grayscales GXRP verwaltet 271.2 Millionen Dollar, 21Shares' TOXR 246.9 Millionen Dollar.

XRP-ETFs ziehen Kapital an

Damit wurde XRP zum zweitschnellsten Krypto-ETF, der die Milliarden-Dollar-Schwelle überschritt. Nur Bitcoin-ETFs erreichten diese Marke schneller. Allein im Dezember flossen 483 Millionen Dollar in XRP-ETFs, während Bitcoin 1.09 Milliarden Dollar und Ethereum 564 Millionen Dollar verloren.

Am 13. November 2025 startete Canary Capitals XRPC als erster US-Spot-XRP-ETF an der Nasdaq. Daraufhin lancierte Bitwise sein Produkt am 20. November mit dem Ticker XRP an der NYSE. Franklin Templetons XRPZ folgte am 24. November, Grayscales GXRP ebenfalls am 24. November, 21Shares' TOXR schliesslich am 11. Dezember an der Cboe BZX. Am ersten Handelstag zogen die XRP-ETFs 164 Millionen Dollar an. Canary Capitals XRPC allein verzeichnete 245 Millionen Dollar am Lancierungstag. Der Fonds übertraf damit mehr als 900 andere ETF-Lancierungen des Jahres 2025.

JPMorgan prognostiziert bis zu 8.4 Milliarden Dollar Zuflüsse

JPMorgan schätzt, dass XRP-ETFs im ersten Jahr Zuflüsse zwischen 4 und 8.4 Milliarden Dollar sehen könnten. Die aktuellen Zahlen zeigen: Institutionelle Anleger bevorzugen XRP-Produkte, während Bitcoin- und Ethereum-Fonds unter Druck stehen.

Die 12 Spot-Bitcoin-ETFs halten derzeit 116.9 Milliarden Dollar an Nettovermögen, entsprechend 6.48 Prozent der Marktkapitalisierung von Bitcoin. Seit der Lancierung im Januar 2024 betragen die kumulierten Nettozuflüsse 56.4 Milliarden Dollar. Dennoch hielt sich der Bitcoin-Preis trotz der ETF-Verkäufe nahe 90'000 Dollar.

Die sieben US-gehandelten XRP-Spot-ETFs halten per 12. Januar 2026 insgesamt 2 Milliarden Dollar an Vermögen. Sie sichern 781.1 Millionen XRP-Token.