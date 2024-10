Bitwise reicht Antrag für XRP-ETF bei der SEC ein

Nach den abgelehnten Solana-ETF-Anträgen versucht sich ein weiterer Anbieter an einem Altcoin-ETF. Der Emittent Bitwise reichte einen Antrag für den ersten XRP-ETF bei der SEC ein. Eine Genehmigung dürfte vor einem Regimewechsel in der Wertpapieraufsicht eher unwahrscheinlich sein.

Nach dem überwältigenden Erfolg der Spot-Bitcoin-ETFs flattern bei der SEC regelmässig Anträge für weitere Krypto-Fonds auf den Tisch. Vor einigen Monaten versuchten es VanEck und 21Shares mit einem Solana-basierten ETF. Statt sich wie bei Bitcoin und Ethereum auf den monatelangen Genehmigungsprozess einzulassen, blockierte die SEC die Fonds komplett. Als Grund führte die Behörde mangelnde Klarheit rund um den Wertpapierstatus der Kryptowährung an. Der neu eingereichte XRP-ETF könnte leicht bessere Chancen haben.

Bitwise reichte seinen Antrag beim Delaware Department of State's Division of Corporations ein. Der Vermögensverwalter hat die CSC Delaware Trust Company als Registered Agent angegeben. Kurz darauf erfolgte die Einreichung bei der SEC. Mehr ist über den geplanten Fonds bisher nicht bekannt. Angesichts des laufenden Rechtsstreits mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC wird ein XRP-ETF unter der aktuellen Administration wohl keine Chancen haben.

Denn im Dezember 2020 reichte die Securities and Exchange Commission (SEC) eine Klage gegen Ripple und deren beiden Führungskräfte ein. Darin warf die Behörde dem Unternehmen vor, nicht-registrierte Wertpapiere an Investoren vertrieben zu haben. Zweieinhalb Jahre lang wehrte sich Ripple gegen die Klage der SEC, bis ein US-Gericht im Juli 2023 ein erstes Urteil fällte. Der XRP-Token selbst sei kein Wertpapier, nur das Angebot an institutionelle Anleger habe die Bundesgesetze verletzt. Ripple solle 103 Millionen USD als Entschädigung zahlen. Diese Zahlung verzögerte das Unternehmen kürzlich.

Die einzige Hoffnung für Bitwise wäre ein Trump-Sieg im November. Der Präsidentschaftskandidat sprach sich im bisherigen Wahlkampf stark für die Krypto-Branche aus. An seinem ersten Tag würde er den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler entlassen, meinte er unter tobendem Applaus an einer Bitcoin-Konferenz. Damit könnte die restriktive Haltung der Behörde ein Ende finden. Altcoins-ETFs - sowohl auf XRP als auch Solana und weitere Kryptowährungen - kämen wieder auf dem Tisch.

You’ve heard of the Fed Put. This is like the Trump Call.. filings for XRP or Solana or any other alt coins are basically like a cheap call option on a Trump win as Genz will be gone and anything’s poss. Harris wins no way these get approved, and the “call” expires worthless. https://t.co/mkpCbqEuQ4

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 1, 2024