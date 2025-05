Reges Handelsvolumen für XRP-Futures an der CME

Nach dem erfolgreichen Launch von Solana-Futures folgt nun XRP: Die CME Group setzt ihren Ausbau im Altcoin-Derivatebereich fort – mit beeindruckenden ersten Zahlen.

Am 20. Mai 2025 bestätigte die CME Group die Einführung von XRP-Futures, einem weiteren Schritt zur Ausweitung ihres Krypto-Derivateangebots. Bereits am ersten Handelstag kam ein Handelsvolumen von 19 Millionen USD zustande. In den folgenden zwei Tagen summierte sich das Volumen auf über 33 Millionen USD – ein starker Auftakt für ein Derivat, das bislang in institutionellen Kreisen unterrepräsentiert war.

XRP vs. Solana: Vergleich der Futures-Einführungen

Die XRP-Futures folgen auf den Start der Solana-Futures im März 2025. Dort wurde in den ersten drei Tagen ein Volumen von 33 Millionen USD erreicht, wie CVJ.CH berichtete. Die Nachfrage war vergleichbar mit dem, was XRP nun ebenfalls innerhalb weniger Tage mobilisieren konnte. Beide Futures werden in zwei Grössen (Standard + Micro) gehandelt, orientieren sich an offiziellen CME-Kursreferenzen und sind bar abgerechnet.

Im Vergleich zu Bitcoin- und Ethereum-Futures, deren tägliches Handelsvolumen auf der CME jeweils mehrere Milliarden USD erreicht, sind diese Werte noch bescheiden – aber sie signalisieren eine klare Tendenz: Altcoins erhalten regulatorisch anerkannte Absicherungsinstrumente, die potenziell den Weg für ETFs ebnen.

Marktbedeutung und ETF-Spekulation

Die Einführung von XRP-Futures gilt als möglicher Türöffner für einen XRP-ETF. Marktbeobachter verweisen auf das gleiche Muster wie bei Bitcoin und Ethereum: Erst regulierte Futures, dann ETF-Zulassung durch die SEC. Zwar ist XRP in den USA weiterhin mit regulatorischer Unsicherheit behaftet, doch das Interesse institutioneller Akteure – etwa Hidden Road, das den ersten Block Trade abwickelte – zeigt, dass XRP zunehmend als etablierter Altcoin wahrgenommen wird.

Mit XRP und Solana im Angebot deckt die CME nun die wichtigsten Altcoin-Märkte nach Marktkapitalisierung ab – ein deutliches Zeichen, dass sich regulierte Krypto-Derivate auch jenseits von BTC und ETH etablieren. Sollte das Handelsinteresse weiter steigen, dürfte die Diskussion um Altcoin-ETFs noch 2025 konkreter werden. Die Deadline für Fonds auf Solana und XRP liegt im Oktober. Antragsteller wie 21Shares erwarten jedoch eine verfrühte Genehmigung durch die neue SEC.