Zeichen deuten auf Genehmigung der Solana-ETFs im Mai

Noch vor einem halben Jahr lehnte die US-Börsenaufsicht (SEC) Anträge für Solana-ETFs ab. Mit dem radikalen Richtungswechsel der Behörde unter der Trump-Administration hat sich das Blatt gewendet. Bereits im Mai könnten einige Fonds auf die Kryptowährung genehmigt werden.

Seit einem etwas über einem Jahr handeln in den Vereinigten Staaten Spot-basierte Bitcoin-ETFs. Mit knapp 100 Mrd. USD an verwaltetem Vermögen können auf ganzer Linie als Erfolg bezeichnet werden. Die einige Monate später eingeführten Ethereum-ETFs legten einen eher enttäuschenden Start hin. Solana hingegen schaffte es bisher gar nicht an die Startlinie. Als Grund gab die SEC ungelöste Fragen bezüglich des Wertpapierstatus der Kryptowährung an. Die neue Leitung der Behörde betrachtet den Sachverhalt jedoch anders, was für eine baldige Genehmigung der Solana-ETFs spricht. Das bestätigte die Antragstellerin 21Shares auf Anfrage von CVJ.CH.

ETFs auf Solana im Mai

Der Streitpunkt zwischen der alten und neuen SEC-Leitung liegt in der Klassifizierung von digitalen Assets. Unter Gary Gensler stufte die SEC die meisten Kryptowährungen als Wertpapiere ein und unterwarf sie damit einer strengeren behördlichen Aufsicht. Klare Richtlinien zur Anmeldung als Wertpapier gab es für Krypto-Projekte nicht. Seit Trumps Amtsantritt werden Kryptowährungen hingegen als Rohstoffe eingestuft - wie es in den meisten Ländern der Fall ist. Das stellt die Anlageklasse unter die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde für Warenterminhandel CFTC.

Entsprechend gingen zahlreiche Anträge für Altcoin-Fonds bei der SEC ein, wobei die grössten Erwartungen an ETFs für die Kryptowährung Solana gerichtet sind. Im Rennen sind einige der grössten Bitcoin-ETF-Emittenten wie Fidelity, Grayscale und 21Shares. Im Februar nahm die SEC diese Anträge zur Kenntnis, was die Uhr für eine Genehmigung oder Ablehnung startete. Die letzte Deadline für die Solana-ETFs liegt im Oktober diesen Jahres, 21Shares erwartet allerdings ein frühzeitiges grünes Licht.

"Die Anzeichen der SEC deuten darauf hin, dass die Genehmigung im Mai 2025 wahrscheinlich ist." - Duncan Moir, Präsident von 21Shares

Bevorstehender Top oder Flop?

Die Nachfrage nach den Solana-ETFs ist schwer abzuschätzen. Auf der einen Seite suggeriert ein Blick auf europäische Krypto-ETPs einen bevorstehenden Ansturm auf die Produkte. Bei der Schweizer ETP-Emittentin 21Shares kann das verwaltete Vermögen (AuM) des Solana-Produkts mit 660 Millionen USD mit dem ihres Bitcoin-ETPs (700 Millionen USD) mithalten. Der Ethereum-ETP macht weniger als die Hälfte davon aus (250 Mio. USD). Mitverantwortlich für das hohe AuM war neben der Nachfrage aber auch der erhebliche Preisanstieg der Kryptowährung über die letzten zwei Jahre.

Für einen Flop spricht das enttäuschende Handelsvolumen der kürzlich eingeführten Solana-Futures an der Chicago Mercantile Exchange (CME). Am ersten Tag verzeichneten die Produkte an der weltgrössten Terminbörse ein glanzloses Handelsvolumen von 12 Millionen USD. Zum Vergleich: Bitcoin-Futures knackten am Startdatum 480 Mio. USD und Ethereum 88 Mio. USD.