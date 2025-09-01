CFTC ebnet Offshore-Krypto-Börsen den Weg zu US-Kunden

Die US-Aufsichtsbehörde CFTC hat neue Leitlinien veröffentlicht, die ausländischen Krypto-Börsen den Weg ebnen, legal US-Kunden zu bedienen. Ein Schritt, der potenziell grosse Auswirkungen auf den Zugang und die Regulierung globaler Krypto-Märkte haben könnte.

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) veröffentlichte eine Leitlinie zur Registrierung ausländischer Börsen als Foreign Board of Trade (FBOT). Damit wird ihnen ein rechtlicher Pfad eröffnet, Derivate und digitale Assets direkt an US-Händler anzubieten - sofern ihre Lizenzierungsrahmen dem US-Regelniveau vergleichbar sind. Laut Acting Chairman Caroline Pham soll diese Klarstellung helfen, Handelstätigkeiten, die zuvor durch Durchsetzung aus dem Inland verdrängt wurden, rechtssicher ins Land zurückzubringen. Die Massnahme ist Teil der sogenannten Crypto Sprint-Initiative, die auf Empfehlungen einer Arbeitsgruppe zur Regulierung digitaler Assets unter der Trump-Regierung zurückgeht, wie Bloomberg berichtet.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Neue Chancen für ausländische Börsen und US-Trader

Mit der FBOT-Beratung erhalten Offshore-Börsen wie Binance oder Bybit einen klar geregelten Zugang zum US-Markt, ohne zwingend eine separate US-Einheit aufbauen zu müssen. Das kann das Angebot erweitern, mehr Liquidität bringen und amerikanische Anleger in stärker regulierte, globale Plattformen einbinden. Dabei stellt die CFTC klar: Die FBOT-Struktur ist keine neue Regelung, sondern beruht auf bestehenden Rahmenwerken aus den 1990er Jahren.

“Die heutige FBOT-Mitteilung schafft die erforderliche regulatorische Klarheit, um Handelsaktivitäten, die aufgrund der beispiellosen Regulierung durch den Durchsetzungsansatz der letzten Jahre aus den Vereinigten Staaten vertrieben wurden, wieder legal im Inland zuzulassen. Ab sofort heisst die CFTC wieder Amerikaner willkommen, die effizient und sicher unter den Vorschriften der CFTC handeln möchten, und öffnet die US-Märkte für den Rest der Welt. Dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die CFTC im Rahmen unseres Krypto-Sprints weiterhin Erfolge für Präsident Trump erzielen wird.” - Stellungnahme Caroline Pham, Acting Chairman der CFTC

Regulatorische Einordnung und strategischer Kontext

Die neue Advisory fügt sich in das umfassendere „Crypto Sprint“-Programm der CFTC ein, das digitale Assets auf Bundesniveau stärker regulieren will. So ist etwa kürzlich auch die Zulassung für Spot-Krypto-Handel auf regulierten Futures-Börsen beschlossen worden. Gemeinsam mit der SEC (Project Crypto) wird damit eine koordinierte und modernisierte Regulatorik aufgebaut, die den bisherigen Fragmentierungsansatz ablöst.

Trotz der neuen Möglichkeiten bleiben Unsicherheiten bestehen. Einerseits könnte der erleichterte Zugang für US-Trader die Attraktivität ausländischer Plattformen massiv steigern und Druck auf US-Börsen wie Coinbase oder Kraken erzeugen. Andererseits stellt sich die Frage, wie effektiv die CFTC die Einhaltung ihrer Regeln überwachen kann, wenn die Infrastruktur der Anbieter im Ausland sitzt.