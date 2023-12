Top 10 Krypto-Charts des Jahres 2023

Im Laufe des Jahres 2023 hat Kaiko Research mehr als 800 Charts veröffentlicht, die die Höhen und Tiefen der Krypto-Branche aufzeigten. Heute werfen wir einen Blick zurück auf 10 Charts, die unserer Meinung nach das Jahr bestimmten.

Bitcoin (BTC) wird das Jahr als einer der Vermögenswerte mit der besten Performance abschliessen, mit einem Anstieg von mehr als 160% und einer besseren Performance als alle wichtigen traditionellen Vermögenswerte - selbst risikobereinigt. Die Bitcoin-Kursentwicklung in diesem Jahr lässt sich im Wesentlichen in drei Phasen unterteilen: die frühe Rallye von den Tiefstständen des Zyklus, der Stillstand zur Jahresmitte und die Rallye zum Jahresende, die Rufe nach einem neuen Bullenmarkt laut werden lässt.

1. Bitcoin führte die Rallye inmitten ETF-Hype an

Der Stillstand in der Jahresmitte war eine seltsame Zeit; von März bis Oktober wurde BTC fast immer zwischen 25'000 und 30'000 US-Dollar gehandelt. In diesem Sommer erreichten die Volumina Mehrjahrestiefststände und es schien, als sei die ganze Begeisterung aus dem Markt gewichen. Dann wuchs der Optimismus in Bezug auf einen Spot-Bitcoin-ETF, nachdem BlackRock einen Antrag gestellt hatte. Ein irrtümlicher Tweet einer Krypto-Publikation, in dem es hiess, der ETF sei genehmigt worden, schien dann die Schleusen zu öffnen.

Seitdem hat sich BTC von 28'000 USD auf fast 45'000 USD erholt. Trotz einer etwas langweiligen Jahresmitte hat BTC also eines der besten Sharpe Ratios aller wichtigen Vermögenswerte in diesem Jahr, an zweiter Stelle nach dem Halbleiterriesen Nvidia, dessen Aktien sich von Januar bis Mai aufgrund der KI-Begeisterung mehr als verdoppelt haben.

2. Binances schwieriges Jahr endet positiv

Binance begann das Jahr in seiner bisher dominantesten Position und hielt fast 70% des Marktanteils am Spotvolumen aller zentralisierten Börsen. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass die Börse mehrere Paare zum Nulltarif anbot, was das Volumen erheblich steigerte. Diese Handelsaktionen endeten im März, was direkt zu einem Rückgang des Marktanteils um 50% führte. Heute bietet Binance den gebührenfreien Handel mit seinem BTC-FDUSD-Instrument an, aber sein Marktanteil hat sich aufgrund einer Reihe von grösseren rechtlichen Rückschlägen nicht erholt.

Ende März wurde Binance von der CFTC angeklagt. Die Behörde warf der Börse vor, sie habe versucht, Händler mit hohem Handelsvolumen in den USA von Binance.US zu Binance zu bringen. Die SEC erhob im Juni Anklage gegen Binance und Binance.US mit ähnlichen Vorwürfen wie die CFTC, wobei sie auch behauptete, dass mit der Börse verbundene Unternehmen auf Binance.US "Wash-Trades" betrieben hätten.

Diese Anklagen fügten Binance.US schweren Schaden zu, führten zu massiven Liquiditätsabflüssen und liessen den Marktanteil des Unternehmens auf fast 0 sinken. Im November schliesslich einigte sich Binance mit dem DOJ wegen Verstössen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche; gleichzeitig schloss Binance eine Einigung mit der CFTC. Der Rechtsstreit mit der SEC ist noch nicht abgeschlossen. Trotz der grossen Geldstrafe in Höhe von 4 Mrd. USD wurde die Nachricht über die Einigung von den Märkten positiv aufgenommen, da die Börse ihren Betrieb fortsetzen durfte.

3. Die Alameda-Lücke bleibt bestehen

Die "Alameda-Lücke" wurde von Kaiko Research im November letzten Jahres nach dem Zusammenbruch von FTX geprägt und ist auch mehr als ein Jahr später noch relevant. Die Markttiefe von 1% - der USD-Wert der Gebote und Nachfragen innerhalb von 1% des mittleren Preises eines Tokens - ist immer noch 50% niedriger als vor dem Zusammenbruch von FTX und Alameda. Die Liquidität von FTX (hellblau) ist offensichtlich verschwunden, aber die Liquidität, die von anderen Börsen verschwunden ist (dunkelblau), ist immer noch nicht zurückgekehrt, selbst wenn sich Preise und Volumen erholt haben. Ein Grossteil dieser Lücke ist auf Institutionen und Market Maker zurückzuführen, die bei dem Zusammenbruch erhebliche Verluste hinnehmen mussten und entweder aufgaben oder vorsichtiger mit ihren Mitteln umgingen.

4. Liquidität zunehmend konzentriert

In einer neuen Liquiditätsanalyse haben wir festgestellt, dass sich der Grossteil des Volumens und der Markttiefe auf nur eine Handvoll Börsen konzentriert. Auf die Top-8-Börsen entfallen 91.7% der Markttiefe und 89.9% des Volumens, wobei sich ein Grossteil der Liquidität auf die Top-Börse Binance konzentriert.

Hochkonzentrierte Kryptomärkte sind sowohl eine gute als auch eine schlechte Sache. Es besteht zweifellos ein Liquiditätsmangel, der bei einer dünnen Streuung über viele Börsen und Handelspaare die Volatilität verschärfen und den Preisfindungsprozess stören kann. Die natürlichen Marktkräfte haben unweigerlich zu einer zunehmenden Konzentration dieser Liquidität auf eine Handvoll Plattformen geführt, was dem durchschnittlichen Händler zugute kommt.

Stark konzentrierte Kryptomärkte können jedoch zu Schwachstellen in der Branche führen (Beispiel: der Zusammenbruch von FTX). Vielen zentralisierten Börsen mangelt es immer noch an grundlegenden Schutzmassnahmen für Händler im Falle eines Ausfalls, eines Hacks oder einer Marktmanipulation.

5. Bitcoin ist weniger korreliert mit traditionellen Vermögenswerten

Bitcoin wurde lange Zeit als Inflationsschutz, als digitale Alternative zu Gold oder als völlig neuer Vermögenswert angepriesen. In der jüngeren Vergangenheit war sein Preis jedoch grösstenteils an die makroökonomischen Bedingungen, die Stärke des Dollars und die Aktienmärkte gebunden. Dieser Trend begann sich in diesem Jahr umzukehren, mit einem beständigen Abwärtstrend von Januar bis Juli, als sich BTC erholte, und einer Umkehrung im Spätsommer, als der Kurs unter 30'000 USD verharrte. Die schnellste Dekorrelation fand vor kurzem statt, als BTC die 40'000 USD Marke durchbrach. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Dekorrelation fortsetzen wird, da die Aktienindizes - einschliesslich des Nasdaq 100 - weiterhin Allzeithochs brechen.

6. Solana ist zurück

Nach dem Zusammenbruch von FTX vermuteten einige, dass Solana, die von FTX und SBF unterstützte Blockchain, aussterben würde. Doch anstatt zu verschwinden, hat sich Solana prächtig entwickelt. Das Netzwerk wird am häufigsten mit Ethereum verglichen, und im Vergleich zu ETH hat sich die native Kryptowährung SOL deutlich besser entwickelt. Das Kursverhältnis ist von 0.01 auf 0.03 gestiegen, wobei die meisten Gewinne in den letzten Monaten erzielt wurden. Solana hat einen Grossteil der Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen, was zum Teil auf den Erfolg seiner Airdrops, zunächst PYTH und später JTO, zurückzuführen ist. Beide Token haben sich seit ihrem Start relativ gut entwickelt und haben neue Wellen von Airdrop-Farming inspiriert, was dazu beigetragen hat, die Aktivität im Netzwerk anzukurbeln.

7. Stablecoin-Depeggings werden üblicher

Die Bankenkrise im März mag nun wie eine ferne Erinnerung erscheinen, aber sie hat die Fragilität der Kryptomärkte und ihre Abhängigkeit von Stablecoins deutlich gemacht. Während der Krise erlebte USDC einen schweren Einbruch, der das gesamte DeFi-Ökosystem bedrohte, das sich bei Kreditprotokollen und DEXs stark auf den Stablecoin verlässt. Im Sommer wurde Tether dann aus unklaren Gründen mit einem Abschlag gehandelt, was die oft mysteriösen Kräfte verdeutlicht, die den Marktpreis von Stablecoins bestimmen.

Der Begriff "Depeg" (dt. = Bindungsverlust) wurde nie erfolgreich definiert und wird durchweg entweder zu viel oder zu wenig verwendet. In einem Deep Dive haben wir eine neue Methodik entwickelt, die USDC, BUSD, USDT, DAI und TUSD untersucht, um die Schwere der Depegs seit Anfang 2023 zu verstehen. Dabei haben wir festgestellt, dass Depegs im Jahr 2023 zwar gewöhnlich waren, echte Depegs jedoch viel seltener sind.

8. FTX-Token erholten sich

Der Schatten von FTX schwebte gross über der Kryptoindustrie, als das Konkursverfahren fortgesetzt und SBF in einem dramatischen Prozess für schuldig befunden wurde. Die jüngste Hausse hat jedoch das Konkursverfahren völlig verändert. Es besteht die reale Möglichkeit, dass die Forderungsinhaber einen viel grösseren Teil der Verluste zurückerhalten könnten als ursprünglich angenommen.

FTX hält Milliarden von Dollar an Krypto-Vermögenswerten, die seit September einen erheblichen Wertzuwachs erfahren haben. Es ist hilfreich, dass SOL die grösste Krypto-Beteiligung der Börse ist. In der Grafik zeigen wir, dass die Liquidität für die von der Börse gehaltenen Altcoins deutlich zugenommen hat, was bedeutet, dass die Auswirkungen auf den Preis minimal sein könnten, wenn die Liquidationen beginnen. Die Börse hat erklärt, dass sie Bestände liquidieren wird, um den Inhabern von Ansprüchen Bargeld zurückzugeben.

9. Curve erleidet eine Vertrauenskrise

Curve Finance ist eine der grössten dezentralen Börsen und war lange Zeit einer der wichtigsten Märkte für Stablecoin-Swaps, beliebt bei DeFi-Whales und eine wichtige Quelle für USDT-, USDC- und DAI-Liquidität. Im Laufe des Jahres wurde das Protokoll jedoch von einer Reihe von Krisen heimgesucht, die inmitten eines allgemeinen Rückgangs der DeFi-Aktivitäten zu einem Liquiditätsabfluss führten.

Zunächst geriet der Gründer von Curve, Michael Egorov, im Juni in Schwierigkeiten. Twitter-Nutzer bemerkten, dass er 200 Mio. USD CRV auf Aave hinterlegt hatte, um einen USDT-Kredit in Höhe von 60 Mio. USD aufzunehmen. Dies gab Anlass zu Spekulationen, dass er sich aus dem Protokoll auszahlen lassen wollte, und wenn eine Liquidationsschwelle für seinen Kredit erreicht worden wäre, hätte dies ein weit verbreitetes Chaos in DeFi verursacht. Die Grafik zeigt die häufigen Kreditvergaben, die der CEO über ein Jahr hinweg tätigte.

Im August wurde das Protokoll von einem 70-Millionen-Dollar-Exploit heimgesucht, der den Preis des protokolleigenen CRV-Tokens bedrohte, was zu Problemen mit Egorovs Darlehen hätte führen können. Egorov hat sein Aave-Darlehen inzwischen beglichen, aber die Curve-Liquidität liegt weiterhin weit unter den vorherigen Höchstständen. Das Protokoll ist immer noch eine wichtige Liquiditätsquelle und einer der grössten DEXs.

10. stETH Liquidität trocknet aus

Lido Staked Ether (stETH) setzte seinen Lauf als das bei weitem dominierende Liquid Staking Derivative für ETH fort. Dies hat unter Ethereum-Anhängern Bedenken hinsichtlich des Einflusses von Lido auf das Netzwerk seit dem Shapella-Upgrade ausgelöst. Ausserdem wächst die Besorgnis über die StETH-Liquidität auf den Sekundärmärkten, die seit Jahresbeginn stark zurückgegangen ist.

Nachdem ETH-Staking-Abhebungen in diesem Frühjahr ermöglicht wurden, beschloss die Lido DAO, LDO-Token-Belohnungen für diejenigen zu entfernen, die Liquidität im stETH-ETH Curve-Pool bereitstellen. Seitdem wurden netto 300k stETH und 200k ETH aus Curve entfernt, wodurch die Hauptquelle der Sekundärmarktliquidität versiegte und die Abhängigkeit des Tokens von Abhebungen zunahm.

Während dies in normalen Zeiten reibungslos funktioniert, könnte die Warteschlange Stunden, Tage oder Wochen dauern, wenn viele Abhebungen auf einmal angefordert werden. Angesichts der riesigen Mengen an stETH, die über Leih- und Kreditprotokolle gehebelt werden, ist es möglich, dass ein grösser werdender stETH-Abschlag grosse Liquidationsereignisse auslösen könnte.