Definition eines Bindungsverlusts: Metrik für Stablecoin-Stabilität

Was ist ein Bindungsverlust? In seiner einfachsten Form ist ein Bindungsverlust, wenn ein Stablecoin mit einem Abschlag zu dem Fiatgeld gehandelt wird, das er eigentlich repräsentieren soll. Streng genommen und in der Praxis funktioniert dies jedoch nicht wirklich.

USD-Stablecoins handeln ständig mit einem Abschlag von Zehntel-, Hundertstel- oder Tausendstelprozent auf den US-Dollar. Der Begriff beginnt seine Bedeutung zu verlieren, wenn wir sagen, dass TUSD bei 0.99998 USD gehandelt wurde. Riyad Carey von Kaiko Research hat daher eine bessere Metrik entwickelt, die das Gesamtvolumen eines Stablecoins zur Festlegung eines Schwellenwerts für einen Bindungsverlust verwendet und gleichzeitig systemisch wichtigen Paaren wie USDC-USDT auf Binance höhere Werte zuweist. Mit dieser Metrik fand er heraus, dass die schwersten Bindungsverluste unter den fünf wichtigsten Stablecoins in diesem Jahr USDC und DAI am 12. März, TUSD am 12. Juni und USDT am 7. August waren.

Schwellenwert für die Definition eines Bindungsverlusts

Es wurde das globale Volumen der Stablecoins (z. B. BTC-USDT für USDT) verwendet, um einen Bindungsverlust-Schwellenwert zu erstellen, der mit zunehmendem Volumen eines Stablecoins kleiner wird. Der Grundgedanke dabei ist, dass mit steigendem Volumen eines Stablecoins auch der Wert, der durch Abweichungen verloren geht, zunimmt. Einfach ausgedrückt: Ein Stablecoin mit einem monatlichen Volumen von 10 Mrd. USD, der zu 0.995 USD gehandelt wird, ist viel bedeutender als ein Stablecoin mit einem monatlichen Volumen von 10 Mio. USD, der zu diesem Preis gehandelt wird. Auf die fünf wichtigstens Stablecoins angewandt, ergeben sich folgende Ergebnisse:

Die Schwelle von TUSD hat sich von Februar bis März rapide verschärft, als Binance begann, den Stablecoin zu fördern. Dies indem es die Gebühren für BTC-TUSD abschaffte. BUSDs Schwelle hat sich von 0.998 USD auf 0.9955 USD ausgeweitet, da sein Volumen gesunken ist. USDT hatte den kleinsten Schwellenwert, der im August bei 0.998 USD lag, obwohl die Volumina in allen Märkten niedrig waren.

Volumengewichtung

Das folgende Diagramm zeigt das YTD-Volumen der Stablecoin-Stablecoin-Instrumente, wobei die Farben für die verschiedenen Börsen stehen. DAI hat mit nur 17 Mrd. USD das geringste Volumen von allen, wovon fast 13 Mrd. USD auf Uniswap V3 und Curve entfielen. Es folgt TUSD mit einem Volumen von 24.5 Mrd. USD, wovon 23.5 Mrd. USD auf ein einziges Instrument entfielen: TUSD-USDT auf Binance.

BUSD hat ein Volumen von 97.5 Mrd. USD und ist ähnlich konzentriert, wobei 93 Mrd. USD davon aus BUSD-USDT auf Binance stammen. USDC und USDT unterscheiden sich deutlich von den anderen; USDC hat ein Volumen von 150 Mrd. Dollar, das sich auf 48 Instrumente verteilt, während USDT 320 Mrd. Dollar hat, die sich auf 75 Instrumente verteilen.

Ich habe dies genutzt, um ein Gewichtungssystem für die Instrumente zu erstellen. Im Fall von TUSD macht TUSD-USDT auf Binance beispielsweise 95% des Stablecoin-Stablecoin-Volumens von TUSD aus und erhält daher 95 Punkte im Datensatz von TUSD. USDC-USDT auf Uniswap V3 macht 9 Punkte im USDT-Datensatz und 19 Punkte im USDC-Datensatz aus; er macht einen grösseren Teil des USDC-Volumens aus und ist daher für die Stabilität der Bindung relativ gesehen wichtiger als für USDT. Ich habe auch alle Instrumente ausgeschlossen, die weniger als 0.01% des Volumens eines Stablecoins ausmachen. Im Fall von USDC wurden dadurch 15 von 48 Instrumenten ausgeschlossen. Das folgende Beispiel zeigt anhand von USDC, warum die Gewichtung so wichtig ist.

Ungewichtet hat Uniswap V2 bei weitem die meisten "Bindungsverlust-Stunden", d. h. die Anzahl der Stunden, in denen USDC an der Börse unter den Schwellenwert gesunken ist. Uniswap V2 ist jedoch kein bedeutender Treiber für das Stablecoin-Stablecoin-Volumen von USDC. Das Gleiche gilt für Binance.US, wo es viele Bindungsverluste gab, seit die Börse in eine SEC-Klage verwickelt war. Es gab nur sehr wenige Stunden auf Binance, dennoch steht sie aufgrund ihres hohen Volumens an zweiter Stelle bei den "gewichteten Stunden". Beachten Sie, dass ich einige Börsen mit verdächtigen Volumina ausgeschlossen habe; eine künftige Version dieser Metrik könnte weitere Börsen ausschliessen.

Zusammenfassende Ergebnisse

Diese Methode ermöglicht eine unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber Bindungsverluste zu erkennen. Betrachtet man zum Beispiel den August mit einer stündlichen Granularität, so sieht man Stunden mit sehr starkem USDT-Bindungsverlust.

Warum wurde dies zu keinem grossen Thema? Weil der Bindungsverlust nicht so dramatisch war wie einige frühere in Bezug auf den Preis. Am 7. August um 8 Uhr UTC wurde jedoch eine Stärke von 98% erreicht, was bedeutet, dass USDT auf praktisch jedem Instrument mit einem Abschlag gehandelt wurde. Diese Bindungsverluste kamen nach einem Nettoverkauf von USDT im Wert von 500 Millionen Dollar in nur wenigen Tagen auf Binance, Huobi und Uniswap. Wie ich schon früher geschrieben habe, machen die Rücknahmegebühr und das Minimum von Tether das Angebot von USDT weniger elastisch als es sein sollte; in Kombination mit der abnehmenden Liquidität ist es nicht überraschend, dass USDT-Bindungsverluste häufiger vorkommen.

Alternativ ist es möglich, eine tägliche Granularität zu verwenden, um ein weniger empfindliches Mass zu erhalten. Dies zeigt, dass der schwerwiegendste Bindungsverlust seit Mai TUSD am 7. Juni war, der fast 60% erreichte, da TUSD die meiste Zeit des Tages mit einem Abschlag auf sein Hauptpaar bei Binance gehandelt wurde.

Ich beziehe mich gerne auf die tägliche Metrik, indem ich die Magnituden verwende, wobei die Magnitude einfach der Prozentsatz geteilt durch 10 ist. Der TUSD-Bindungsverlust am 7. Juni hatte also eine Stärke von 6, während der darauf folgende USDT-Bindungsverlust eine Stärke von 4 hatte. Um die Metapher noch weiter auszudehnen: Dem Bindungsverlust der Magnitude 5 am 7. August ging ein Vorbeben der Magnitude 2 am 5. August voraus und den Rest des Monats folgten Nachbeben der Magnitude 1. Wie bei Erdbeben wird alles, was unter der Stärke 2.5 liegt, normalerweise nicht wahrgenommen. USDC, BUSD und DAI haben in den letzten 4 Monaten kein Beben der Stärke 1 erlebt. Schliesslich können wir sehen, welche Börsen am meisten zu den Bindungsverlusten der einzelnen Stablecoins beigetragen haben.

In chronologischer Reihenfolge ist es interessant festzustellen, dass USDT während März kaum auf Binance abfiel. Stattdessen fiel er auf Uniswap V3 und Curve ab. Der Juni war sowohl für USDT als auch für TUSD ein schlechter Monat. Sowohl im Juli als auch im August war Bitforex für fast alle gewichteten Stunden in Bezug auf den Bindungsverlust von USDC verantwortlich. BUSD war das ganze Jahr über ein wunderbares Beispiel für Stabilität, was angesichts des von der NYDFS angeordneten Verfallsdatums Anfang nächsten Jahres unerwartet sein mag, aber niemanden überrascht, der seine Liquidität beobachtet hat.