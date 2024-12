Pudgy Penguins lancieren PENGU-Memecoin auf Solana

Die NFT-Sammlung Pudgy Penguins kündigte die Einführung ihres eigenen PENGU-Memecoin auf Solana an. Die "pummeligen Pinguine" sind für eine lebendige Community, starke Marktpräsenz und über 1.5 Millionen verkaufte Plüschtiere bekannt.

Die Pudgy Penguins haben ihre Position als einflussreicher Akteur im NFT-Ökosystem gefestigt. Das Projekt hat trotz des Markteinbruchs im vergangenen Jahr einen relativ stabilen Mindestpreis beibehalten. Durch die Etablierung eines nachhaltigen Geschäftsmodells, das das geistige Eigentum des Besitzers nutzt, um Plüschtiere über den Krypto-Bereich hinaus zu verkaufen, haben sie sich einen bedeutenden Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten verschafft. Jetzt hat das Team den lukrativen, aber höchst volatilen Memecoin-Sektor im Visier, um sein Krypto-Ökosystem über NFTs hinaus zu erweitern.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

PENGU-Token-Details: Ein neues Kapitel für Pudgy Penguins

Der PENGU-Token wird insgesamt 88'888'888'888 Einheiten umfassen – eine Anspielung auf die Anzahl von 8'888 Pudgy-Penguin-NFTs. Ein erheblicher Teil der Token wird an NFT-Inhaber verteilt, um das Engagement in der Gemeinschaft und langfristiges Wachstum zu fördern. Diese strategische Verteilung stellt sicher, dass die Pudgy-Penguin-Gemeinschaft im Mittelpunkt des Ökosystems bleibt. Gleichzeitig wird ihre Reichweite vergrössert und andere Gemeinschaften werden in „The Huddle“ – die Pudgy-Penguin-Gemeinschaft – aufgenommen. So werden die Token verteilt:

26% für die Pudgy-Penguins-Community

24% für andere Gemeinschaften

18% für aktuelle und zukünftige Teammitglieder (mit Vesting-Zeitplänen)

12% werden als Liquiditätsreserve verwendet

11% werden vom Unternehmen einbehalten

4% Gemeinwohl

4% Wachstum

0.35% FTT-Halter

Der Gedanke der gegenseitigen Unterstützung zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Projekt. Die 4%, die für das Gemeinwohl vorgesehen sind, gehen an wohltätige Zwecke innerhalb des Pudgy-Ökosystems. Ein Beispiel ist KindPengu, ein Kanal, der an bedürftige Streamer spendet. Der Kanal hat über eine Million Follower auf TikTok, zig Millionen Aufrufe und über 40 Millionen Likes. Ein kleiner Teil von PENGU wird auch an Inhaber von FTX-Token (FTT) verteilt, die den beispiellosen Niedergang der Krypto-Börse und die als unfair empfundene Rückzahlungsstruktur miterlebt haben. Die Rückzahlungen erfolgten auf der Grundlage der Krypto-Preise während der Schliessung der Börse, was effektiv einen Verlust aufgrund der inzwischen gestiegenen Preise bedeutet. Im Fall von Solana ein „Verlust“ von 94%.

„Mit PENGU kann jetzt jeder The Huddle beitreten. Unternehmen wie Solana, Phantom, VanEck, Uniswap, MoonPay und andere teilen ihre Penguin Profilbilder öffentlich auf X. Coinbase hat 'Stay Frosty' gepostet, ein Hinweis auf den bevorstehenden PENGU-Token-Drop? Es kursieren Gerüchte, dass Luca Netz OpenSea übernehmen könnte – wie viel Wahrheit steckt dahinter? Mit PENGU kann man Teil von The Huddle werden, ohne ein Penguin-NFT zu besitzen.“ - Burnasso, Mitgründer von PudgySwiss

Gründe für die Wahl von Solana

Während die NFT-Sammlung „Pudgy Penguins“ auf der Ethereum-Blockchain verbleibt, hat das Team beschlossen, den PENGU-Token auf Solana zu starten. Solana ist bekannt für seine schnellen Transaktionsgeschwindigkeiten, niedrigen Gebühren und einfache Handhabung. Die Blockchain hat laut Artemis auch die höchste Anzahl an täglich aktiven Adressen und das grösste DEX-Volumen. Der Grossteil der Aktivitäten konzentriert sich auf das lebendige Memecoin-Ökosystem, das eine neue Gruppe von Kleinanlegern angezogen hat. Diese Entscheidung steht im Einklang mit dem Fokus des Projekts auf Skalierbarkeit und Benutzererfahrung und stellt sicher, dass die Community reibungslos und effizient mit dem neuen Token interagieren kann.

feeling pudgy, might delete later 🐧 pic.twitter.com/y1ik8xihOw — Solana (@solana) December 9, 2024

Das Ethereum-Netzwerk wurde in Betracht gezogen, aber laut Pudgy Penguin Husker stellten die Gasgebühren eine Eintrittsbarriere für neue Benutzer dar. Igloo Inc., das Unternehmen hinter Pudgy Penguins, ist Eigentümer der Abstract-Chain, einer Ethereum-Layer-2-Chain. Abstract ist ein hochgradig skalierbares und sicheres Netzwerk, das die Benutzerfreundlichkeit von Verbraucheranwendungen verbessern soll. Es konzentriert sich auf die Vereinfachung des Onboarding-Prozesses und die Verbesserung der Benutzererfahrung von dezentralen Anwendungen (dApps).

PENGU wurde nicht auf Abstract lanciert, da das Netzwerk noch nicht startbereit war. Eine überstürzte Entwicklung und Einführung eines unvollständigen Produkts würde die Qualität und das Benutzererlebnis beeinträchtigen. Eine zukünftige Integration mit Abstract ist jedoch geplant. CEO Luca Netz stellte klar, dass Abstract seine einzigartige Rolle spielen wird. Sobald Abstract Mainnet live ist, kann PENGU über die Blockchains hinweg verbunden werden. Der aktuelle Zeitpunkt der Einführung ist entscheidend, um den Bullenmarkt zu nutzen und die Wirkung zu maximieren.

Auswirkungen auf Token und NFTs

Die Ankündigung des PENGU-Tokens hatte massive Auswirkungen auf den Mindestpreis der Pudgy Penguins. Die Pinguine haben den Bored Ape Yacht Club (BAYC) überholt und liegen derzeit bei fast 25 ETH im Vergleich zu 18.2 ETH beim BAYC. Der Mindestpreis für die Kollektion stieg um etwa das Dreifache. Ähnliche Bewegungen wurden bei der sekundären Lil' Pudgy-Kollektion oder den Pudgy Rods verzeichnet. Alle Kollektionen erhalten einen Teil der 26% PENGU-Allokation, die für die Pudgy Penguins-Community reserviert ist.

Laut CEO Luca Netz werden alle Blue-Chip-NFT-Projekte unweigerlich ihre eigenen Memecoins auf den Markt bringen. Entweder das oder sie stagnieren, verlieren im Wesentlichen die Aufmerksamkeit des Marktes und werden abgehängt. Die Einführung von PENGU signalisiert eine Veränderung in der Art und Weise, wie NFT-Projekte fungible Token in ihre Ökosysteme integrieren können. Pudgy Penguins möchte PENGU nutzen, um sein Engagement in der Community zu stärken und den Fans neue Möglichkeiten zu bieten, sich zu beteiligen und vom Wachstum des Projekts zu profitieren. Dieser Schritt könnte einen nachhaltigen Einfluss auf die NFT- und Kryptowährungsbranche haben, da andere Projekte diesem Beispiel folgen und Token erstellen könnten, die neue Nutzungsmöglichkeiten für ihre Gemeinschaften bieten. Luca Netz stellt sich vor, dass die Pudgy Penguins zu einem kulturellen Phänomen und einem globalen Trendsetter werden.